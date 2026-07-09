Как Красная армия сорвала планы нацистов о «молниеносной войне» против СССР

85 лет назад завершились Белорусская и Прибалтийская стратегические оборонительные операции Красной армии. Нацисты заставили отступить части Западного и Северо-Западного фронтов советских войск и продвинулись на значительное расстояние вглубь СССР. Несмотря на захват вермахтом ряда крупных городов и серьёзные потери Красной армии, гитлеровцы не смогли поддерживать темп продвижения, предусмотренный «Вариантом Барбаросса». Нацисты не ожидали столь яростного сопротивления со стороны советских войск. «Молниеносная война» начала пробуксовывать с первых дней.

«Вариант Барбаросса»

Для нападения на СССР нацистское командование разработало в 1940 году план под кодовым наименованием «Вариант Барбаросса». Согласно этому документу, вермахт должен был «разгромить Советскую Россию в ходе одной кратковременной кампании». Гитлеровским войскам ставилась задача молниеносными операциями с глубоким и быстрым продвижением танковых клиньев уничтожить находящиеся в западных регионах СССР силы Красной армии. Вермахт должен был быстро выйти на линию Архангельск — Волга — Астрахань. Особое значение Гитлер придавал захвату Москвы — важного политического и экономического центра, а также ключевого железнодорожного узла.

Согласно планам нацистов, главный удар должна была нанести группа армий «Центр», действовавшая на Белорусском направлении. Гитлер рассчитывал, что основные боевые действия против СССР затянутся не более чем на четыре—пять месяцев. По словам историков, вариант с ведением войны зимой в Берлине всерьёз не рассматривался.

Нацистские силы атаковали СССР утром 22 июня 1941 года. Основной удар германское командование, как и планировало, нанесло по Белоруссии, где немецкой группе армий «Центр» противостояли войска Западного фронта.

Кроме того, часть подразделений немецкого «Центра» вместе с группой армий «Север» атаковали позиции Северо-Западного фронта советских войск в Прибалтике. По словам историков, именно боевые действия в Белоруссии и в балтийских республиках СССР оказались самыми тяжёлыми для Красной армии.

«И в Белоруссии, и в Прибалтике немцы нанесли концентрированный авиационный удар. Они несколько дней бомбили аэродромы и вели воздушные бои. У немецких лётчиков был большой опыт воздушной войны», — рассказал в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Уже за первые дни боевых действия авиация Западного и Северо-Западного фронтов потеряла сотни самолётов.

«Немцы опередили Красную армию в развёртывании в июне 1941 года. И это было самой главной проблемой», — подчеркнул в разговоре с RT историк, эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» Александр Кадира.

По словам историков, советские войска на некоторых участках не успели не только занять оборонительные позиции, но даже выдвинуться из мест постоянной дислокации.

«Немецкие диверсионные группы ещё до начала активных боевых действий нарушали линии связи, перехватывали и уничтожали посыльных», — рассказал RT методист научно-методического отдела Музея Победы Пётр Лагутин.

Так, ещё до полноценного вторжения развернулись столкновения советских пограничников с боевиками подчинявшегося абверу разведывательно-диверсионного спецподразделения «Бранденбург».

По словам эксперта, бои с частями погранвойск НКВД стали для нацистов неприятным сюрпризом.

«Ожесточённым оказалось сопротивление советских пограничников. Немецкое командование рассчитывало быстро подавить пограничные заставы и не встретить серьёзного сопротивления с их стороны, однако этот расчёт не оправдался», — заявил Латугин.

Как отмечают историки, вместо запланированных нацистами 30—60 минут, некоторые пограничные заставы держались неделями, и это при том, что у их защитников не было тяжёлого вооружения: советские бойцы с винтовками, пулемётами и овчарками насмерть стояли против немецких танков. А защитники Брестской крепости, часть из которых также составляли бойцы погранвойск НКВД, сражались с нацистами до конца июля.

«До последнего патрона»

Несмотря на сохранение очагов сопротивления Красной армии, нацистские войска в первый же день войны смогли прорвать оборону советских сил на границе. В Белоруссии они захватили город Липск, после чего вышли в район Гродно и Кобрина, а в Прибалтике расчленили войска Северо-Западного фронта. Нарушение связи вызвало хаос в управлении. Но даже в таких трудных условиях советские солдаты сражались с невероятной отвагой.

С ожесточённым отпором нацисты столкнулись при попытке захвата города Лиепая в Латвийской ССР. Гитлеровцы атаковали его 22 июня и планировали захватить за два-три дня. Но части Красной армии, Военно-морского флота, а также добровольческие подразделения рабочего и партийно-советского актива заблокировали прорыв врага в город и удерживали отдельные районы вплоть до 29 июня.

Несколько дней продолжались бои под Гродно. Но стратегическую инициативу советские войска перехватить не смогли. До конца июня в Белоруссии были захвачены Барановичи, Волковыск и Минск, а в Прибалтике — Каунас и Вильнюс.

2 июля 1941 года 1-я Московская дивизия нанесла удар по гитлеровским частям, которые пересекли реку Березину в районе Борисова. Советские военные не смогли отбить у нацистов плацдарм, но задержали их дальнейшее продвижение. А на следующий день Красная армия впервые применила против врага легендарные танки КВ-1.

«Наши бились до последнего патрона, до последнего солдата, а если оказывались в окружении, пытались вырваться, что шокировало немцев, не понимавших, как можно длительное время сражаться, будучи окружёнными», — отметил Сергей Перелыгин.

6 июля части Красной армии нанесли ряд контрударов в Белоруссии и Прибалтике, но не смогли изменить общее положение на фронте между Припятскими болотами и Балтийским морем. Три дня спустя немецкие войска прорвали оборону Красной армии по рубежу реки Великой, захватили Псков и отбросили советские части за Днепр. 9 июля Белорусская и Прибалтийская стратегические оборонительные операции советских войск завершились. Вермахт устремился в направлении Ленинграда и Смоленска.

«В течение неполных трёх недель приграничные сражения переросли в глубокий оперативный прорыв вермахта», — охарактеризовал завершение Белорусской и Прибалтийской операций Пётр Лагутин.

Но при этом, по его словам, немецкому командованию пришлось удерживать значительные силы против советских частей, продолжавших сражаться в окружении.

Как отмечают историки, несмотря на прорыв сил вермахта вглубь советской территории, с первых дней война шла совсем не так, как планировали нацисты. Обороняющие свои заставы пограничники, сражающиеся в котлах красноармейцы и удерживающие здания Лиепаи ополченцы сбили темп гитлеровского наступления, заложив фундамент победы, которую Красная армия одержит под Москвой.