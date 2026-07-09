Королевская милость: почему помиловали Рут Эллис, казненную 70 лет назад

Король Великобритании Карл III посмертно помиловал Рут Эллис, казненную в 1955 году. Как сообщает британское министерство юстиции, смертный приговор монарх заменил на пожизненное заключение. Эллис стала последней женщиной в истории Соединенного Королевства, в отношении которой была приведена в исполнение высшая мера наказания.

Трагедия разыгралась в середине прошлого века. Тогда 28-летняя Эллис застрелила своего любовника Дэвида Блейкли, от которого, по данным следствия, она систематически терпела жестокие побои. Суд присяжных не внял доводам защиты и приговорил женщину к смертной казни через повешение. Несмотря на многочисленные обращения общественности и петицию, подписанную десятками тысяч граждан, прошение о помиловании было отклонено, и приговор привели в исполнение в том же 1955 году.

Спустя десятилетия потомки Эллис инициировали новое ходатайство о пересмотре дела. В обращении они указали, что поведение их родственницы было напрямую обусловлено длительным домашним насилием, психологическими травмами и другими отягчающими обстоятельствами, которые суд середины XX века попросту проигнорировал.

В официальном заявлении минюста подчеркивается, что нынешнее решение о помиловании, принятое по рекомендации вице-премьера Дэвида Лэмми, отражает уникальные обстоятельства этого дела. В ведомстве отметили, что сегодня доказательства истязаний и принудительного контроля, которым подвергалась Эллис, трактовались бы иначе. С точки зрения современного законодательства, защита могла бы аргументировать потерю самоконтроля и ограниченную вменяемость подсудимой, что существенно смягчило бы тяжесть предъявленного обвинения.

Вице-премьер Лэмми, комментируя итоги пересмотра дела, заявил, что королевское помилование не способно отменить трагедию, однако этот шаг, хоть и с опозданием, принесет некоторое успокоение потомкам Рут Эллис.