День воинской славы России: как Петр I побил Карла XII

"Знайте, что с вами отечество и благосостояние его, а наипаче - вера и закон православный!" - этими словами обратился Петр I к своим войскам ранним утром 27 июня 1709 года. Через несколько часов на поле под Полтавой решалась не просто судьба сражения - решалась судьба России как великой европейской державы. Сегодня, 10 июля, Россия отмечает День воинской славы - ровно 317 лет со дня Полтавской битвы, ставшей одной из самых блистательных страниц отечественной военной истории.

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К лету 1709 года Северная война, длившаяся уже девять лет, подошла к своему решающему моменту. Шведский король Карл XII, прозванный современниками "северным львом", считался непобедимым полководцем Европы. Его армия громила датчан, саксонцев, поляков, взяла в плен саксонского курфюрста и польского короля Августа II и теперь двинулась на Москву. За плечами шведов были победы при Клишове, Фрауштадте и Головичине - Европа считала их машину войны несокрушимой.

Петр I понимал: генеральное сражение неизбежно. Но, в отличие от своих противников, он готовился к нему не только на поле боя. За год до Полтавы русская армия построила систему полевых укреплений - редутов, которых шведская тактика не знала. Петр соединил европейскую линейную тактику с русской инженерной мыслью: перед позициями армии были возведены шесть земляных укреплений, вооруженных артиллерией. Это было новшество, которое кардинально меняло расклад сил.

Пётр I в Полтавской битве 1709 года // РГ

Битва началась на рассвете 27 июня (по старому стилю) 1709 года. Карл XII, уверенный в своей победе, бросил пехоту и кавалерию в лобовую атаку. Но вместо ожидаемого прорыва шведы столкнулись с огнем русских редутов, а затем - с выстроенной в две линии пехотой Меншикова и Репнина. Переломным моментом стал удар русской кавалерии во фланг шведов, а затем - знаменитая контратака драгун, в которой лично участвовал Петр I. По преданию, царь-солдат сражался в первых рядах, и пуля пробила его седло.

Сражение длилось менее четырех часов. Шведская армия была полностью разгромлена: из 24 тысяч человек под Полтавой погибли, были ранены или пленены около 10 тысяч, в том числе весь генералитет во главе с фельдмаршалом Реншильдом. Сам Карл XII с остатками войск бежал в Османскую империю. Миф о непобедимости шведской военной машины был разрушен за одно утро.

Значение Полтавы невозможно переоценить. Россия не только закрепила за собой выход к Балтике, завоеванный взятием Нарвы и основанием Петербурга, - она впервые за столетия заявила о себе как о полноценной военной державе Европы. Петр I после битвы писал своему сподвижнику Федору Апраксину: "Истинно и то, что сие невиданное и неслыханное в других государствах зело быстро совершилось, которое подобно как молния в один час произведено и окончено". В честь победы были отлиты медали, воздвигнуты триумфальные ворота, а в Петропавловском соборе Петербурга появилась знаменитая надпись: "Бысть и родися день сей".

Память о Полтаве жила в России на протяжении всех последующих столетий. В Российской империи годовщину битвы отмечали военными парадами и молебнами. В наше время, после долгого перерыва, традиция была возрождена: 13 марта 1995 года президент России Борис Ельцин подписал Федеральный закон № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", в котором 10 июля было закреплено как День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении. Так память о победе трехсотлетней давности получила официальный государственный статус.

Личный штандарт Карла XII, захваченный во время Полтавской битвы // РГ

В 2009 году, к 300-летию битвы, в России прошли масштабные юбилейные мероприятия. Раньше на поле битвы регулярно выезжали историки и реконструкторы. Сейчас из-за того, что место находится на территории Украины, сделать это проблематично.

Полтава - это урок о том, что даже "непобедимого" врага, обладающего славой и опытом, можно победить, если есть грамотный полководец, дисциплинированная армия и вера в правоту своего дела. Это урок о том, что инновации - будь то новые редуты или новые тактические приемы - способны сломать самую отлаженную военную машину. И это, наконец, урок о единстве: под Полтавой сражались вместе все народы России - и именно это единство стало залогом победы.