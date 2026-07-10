«Это был шакал». Как лидер террористов Шамиль Басаев годами ускользал от ФСБ

20 лет назад в ночь на 10 июля 2006 года в республике Ингушетия в ходе специальной операции сотрудников ФСБ России был ликвидирован организатор чудовищных терактов в Буденновске, Театральном центре на Дубровке в Москве и в школе Беслана — самый известный лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев. До сих пор уничтожение террориста является одной из самых засекреченных операций российских спецслужб. Почему чеченский полевой командир стал целью номер один и так долго оставался неуловимым — разбиралась «Лента.ру».

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Ночь на 10 июля 2006 года на окраине ингушского села Экажево была душной и безлунной. В глухом переулке у недостроенного частного дома, скрытые темнотой и кронами деревьев, замерли три автомобиля: двое жигулей и тяжелогруженый запыленный КамАЗ. Возле машин негромко переговаривались вооруженные люди в камуфляже — боевики из ближнего круга Шамиля Басаева.

Из темноты, сильно прихрамывая, к грузовику подошел Басаев. Его длинная борода была тронута сединой, на лице читалась усталость, смешанная с хищным азартом. Этот груз неуправляемых ракетных снарядов (НУРС) и взрывчатки должен был стать главным оружием в его новом, самом громком теракте, приуроченном к саммиту G8. Террорист № 1 хотел лично убедиться в качестве привезенного арсенала.

Откинулся тяжелый борт КамАЗа. Басаев подошел вплотную к кузову и заглянул внутрь. При свете карманного фонарика, луч которого выхватил из темноты штабеля ящиков и тускло поблескивающий металл снарядов, он протянул руку, чтобы осмотреть боеприпасы.

Водитель грузовика и боевик Тархан Ганижев стояли в паре шагов, давая пояснения. Басаев удовлетворенно кивнул, не подозревая, что за каждым его движением через тепловизоры и оптику издалека наблюдали оперативники ФСБ, а в конструкцию машины и обшивку ящиков еще на этапе транзита ювелирно вмонтировано радиоуправляемое взрывное устройство.

В 02:03 ночи на окраине Экажево прогремел мощный взрыв, разорвавший ночную тишину. Басаев погиб мгновенно, а фрагменты его тела и 12 погибших с ним сторонников еще долго собирали по окрестностям эксперты и оперативники.

Так закончилась многолетняя охота российских спецслужб на террориста № 1, с которым были долгие кровавые счеты.

Поклонник Линкольна и Че Гевары

Басаев родился 14 января 1965 года в селе Дышне-Ведено Чечено-Ингушской АССР. Его назвали в честь легендарного имама Шамиля, лидера кавказских горцев XIX века, долгие годы сопротивлявшегося продвижению России на Кавказе. Семья принадлежала к чеченскому тейпу Белгатой.

В юности Басаев мало походил на религиозного фанатика или будущего лидера террористов, был обычным советским школьником: сносно учился, любил спорт и носил пионерский галстук.

В 1983 году, когда призвали в Советскую армию, с радостью отправился в военкомат и до 1985 года проходил срочную службу в пожарной команде аэродромного обслуживания Военно-воздушных сил СССР.

После военной службы Шамиль захотел покорить Москву, планировал связать свою жизнь с юриспруденцией, как он говорил в одном из интервью, чтобы стать защитником правопорядка и «ловить жуликов», но все три попытки поступить на юридический факультет МГУ закончились неудачно.

Тогда он пошел учиться на инженера землеустройства, но ввиду постоянных прогулов через год был отчислен за неуспеваемость. В столице Басаев успел сменить множество разных профессий, побывал контролером в общественном транспорте, сторожем в кафе и даже заведующим отделом по продаже компьютеров, а все свободное время посвящал футболу — даже получил по этому виду спорта 1-й разряд.

Но его кумирами были не футболисты, а революционеры — на стене комнаты в общежитии висел портрет знаменитого команданте Эрнесто Че Гевары.

Во время августовских событий 1991 года в Москве Басаев пришел на защиту Белого дома и объявил себя сторонником первого президента России Бориса Ельцина.

«Я знал, что, если победит ГКЧП, на независимости Чечни можно будет поставить крест», — из интервью газете «Московская правда», 1996 год.

Отряд «басаевских янычар»

Летом 1991 года он приехал в Чечню и активно поддержал советского генерала Джохара Дудаева в его стремлении стать независимым от России. Басаев собрал первый отряд боевиков, получивший название «Ведено», в нем состояли молодые мужчины из числа его земляков, которые охраняли здания, где проходили съезды Конференции народов Кавказа, хотя чаще промышляли разбоем.

Тогда же Басаев начал изучать по российским учебникам теорию военного дела.

«Заниматься стал, потому что имел цель. Нас было человек тридцать ребят, мы понимали, что просто так Россия Чечню не отпустит, что свобода — вещь дорогая, и за нее надо платить кровью. Поэтому усиленно готовились», — из интервью Шамиля Басаева «Независимой Газете», 1996 год

Быть рядовым бойцом при Дудаеве из-за своих амбиций Басаев не желал и громко заявил о себе в ноябре 1991 года, совершив первый теракт — угнал пассажирский самолет Ту-154 из Минеральных Вод в Турцию. В этом ему помогли бывший пилот-инструктор Саид-Али Сатуев и Лом-Али Чачаев. В то время пройти на борт самолета можно было без контроля и паспорта. В Турции Басаев отпустил 178 заложников в обмен на право выступить перед мировой прессой.

Тогда еще без своей знаменитой бороды террорист выступил с осуждением чрезвычайного положения, которое Борис Ельцин ввел в республике. Себя он позиционировал как светского и свободолюбивого человека, выступающего против «имперских действий» России. Это был единственный бескровный теракт в его исполнении.

Воспользовавшись известностью, которую ему принес захват самолета, Басаев выдвинул свою кандидатуру на пост президента Чечни, но с треском проиграл Джохару Дудаеву, после чего сосредоточился на усилении своего положения.

В Грозном он сформировал диверсионно-разведывательную группу, которая якобы занималась защитой президента, но по факту подчинялась только лично ему.

Желая получить реальный боевой опыт, группа Басаева активно участвовала в многочисленных вооруженных конфликтах, вспыхнувших на территории бывшего СССР. Сначала чеченские «добровольцы» прибыли в Нагорный Карабах, где выступили на стороне Азербайджана. Басаевцы численностью от 100 до 400 человек принимали участие в обороне Шуши летом 1992 года. Во время боев за село Кармраван порядка 120 людей Басаева попали в плен к армянам.

Но его не интересовала судьба своих сторонников — он отправился на новую войну в Абхазию, где принял участие в боях против Грузии. Басаев быстро дорос до командующего Гагрским фронтом, а позже и до заместителя министра обороны Абхазии, получив звание Героя Абхазии.

Запомнились басаевцы невиданной даже для тех горячих лет жестокостью, которая станет визитной карточкой их командира.

«Басаевских янычар отличала на той войне бессмысленная жестокость. Осенью 1992 года в окрестностях Гагры и поселка Леселидзе «командующий» лично руководил карательной акцией по уничтожению беженцев. Несколько тысяч грузин были расстреляны, вырезаны сотни армянских, русских и греческих семей. По рассказам чудом спасшихся очевидцев, бандиты с удовольствием записывали на видеопленку сцены издевательств и изнасилований», — генерал-полковник Геннадий Трошев, с 2000 по 2002 год командующий Северо-Кавказским военным округом.

«Методы для нас не имели значения»

С началом первой чеченской кампании в 1994 году Басаев, теперь уже в статусе местной знаменитости, стал одним из лидеров незаконных вооруженных формирований. Вместе с Асланом Масхадовым, назначенным начальником Главного штаба Вооруженных сил самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация), он возглавлял оборону Грозного от федеральных сил.

С января и до начала марта 1995 года его боевики удерживали под контролем южный пригород Грозного — поселок Черноречье, а после — 13 февраля 1995-го — Басаев принял участие в переговорах с представителями российского командования в станице Слепцовской (Ингушетия).Но роль полководца он решил отложить, понимая, что в открытом бою противостоять России не сможет, и выбрал путь диверсии и террора, объявив об этом во всеуслышание 9 мая 1995 года.

«Мы были готовы на все ради достижения нашей цели — независимости Ичкерии. И методы для нас не имели значения», — из интервью Басаева о терактах и военных действиях.

В том, что это были не просто угрозы, вскоре убедилось все российское общество. Басаев лично разрабатывал планы большинства кровавых терактов, унесших в последующие годы двух чеченских войн сотни жизней невинных людей.

Теракты, за которые Басаев несет личную ответственность

Захват больницы в Буденновске (14–19 июня 1995 года): группа боевиков под личным руководством Басаева ворвалась в город и захватила в заложники более 1500 жителей, согнав их в местную больницу. Басаев выдвинул ультиматум российским властям, потребовав немедленного прекращения боевых действий в Чечне. Российские силовики, включая спецподразделения «Альфа» и «Вега», предприняли попытку штурма здания больницы, которая привела к ожесточенному боестолкновению. В ходе штурма удалось освободить часть заложников, однако из-за угрозы массового убийства людей правительству Бориса Ельцина пришлось пойти на переговоры. Боевикам был предоставлен коридор для отступления в Чечню, где Басаева встретили как героя. Погибли 129 человек, ранения получили 415 человек.

Вторжение в Дагестан (7 августа–28 сентября 1999 года): Басаев совместно с арабским наемником Хаттабом (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов) хотел расширить границы республики Ичкерия. Он возглавил вооруженную группировку, которая вторглась на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана. Целью Басаева было провозглашение исламского государства и вытеснение федеральных сил с Северного Кавказа. Боевики надеялись, что местные жители их поддержат, но просчитались. Вооруженные силы и МВД России совместно с местным дагестанским ополчением, решительно выступившим на стороне Москвы, с применением авиации и артиллерии развернули масштабную войсковую операцию по вытеснению боевиков. Бандформирования были разгромлены и отступили обратно в Чечню. Случившееся привело к началу второй чеченской войны. Кроме того, в рядах боевиков произошел раскол, а Басаев вступил в конфликт с Асланом Масхадовым, который был на тот момент президентом Чечни и был против вторжения в Дагестан.

Теракт на Дубровке (23–26 октября 2002 года): согласно разработанному плану Басаева группа смертников под руководством Мовсара Бараева захватила здание Театрального центра в Москве во время мюзикла «Норд-Ост», взяв в заложники 912 человек. Басаев дистанционно руководил ими из подполья. Трое суток шли изнурительные переговоры с террористами, в итоге был проведен штурм с применением усыпляющего газа. Спецназ ликвидировал всех 40 террористов и предотвратил детонацию бомб, которыми было заминировано здание Театрального центра. Погибли 130 заложников.

Взрывы пассажирских самолетов Ту-134 и Ту-154 (24 августа 2004 года): две смертницы практически одновременно подорвали в воздухе пассажирские лайнеры, вылетевшие из московского аэропорта Домодедово в Волгоград и Сочи. Басаев взял на себя ответственность за эти теракты, заявив, что операция была спланирована и профинансирована его группировкой. Трагедия унесла жизни 89 человек. После нее были ужесточены правила досмотра на всех видах транспорта в России.

Захват школы № 1 в Беслане (1–3 сентября 2004 года): боевики ворвались во время праздничной линейки и захватили 1128 заложников, преимущественно детей. По приказу Басаева их держали в заминированном спортзале без еды и воды. Российские спецслужбы оцепили периметр школы и пытались вести переговоры, привлекая известных общественных деятелей. На третий день в спортзале произошли спонтанные взрывы установленных боевиками бомб, что вызвало обрушение крыши и панику среди заложников. Бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России пошли на вынужденный штурм под плотным огнем террористов, прикрывая детей собственными телами. Жертвами этой страшной трагедии стали 334 человека, включая 186 детей.

Убийство президента Чечни Ахмата Кадырова (9 мая 2004 года): во время празднования Дня Победы на стадионе «Динамо» в Грозном под трибуной почетных гостей прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб президент республики Ахмат Кадыров. Взрывчатка была заложена в бетонные конструкции стадиона во время реконструкции, задолго до праздника. Басаев публично признал, что лично организовал это политическое убийство и заплатил исполнителям крупную сумму денег из зарубежных каналов финансирования. Силовые структуры провели серию спецопераций, в результате которых все непосредственные исполнители и пособники данного преступления были выслежены и ликвидированы.

Нападение на город Нальчик (13–14 октября 2005 года): более 200 боевиков совершили нападение на силовые объекты Кабардино-Балкарии, включая здания МВД, ФСБ и воинские части. Басаев рассчитывал захватить город и повторить сценарий Буденновска. Российские силовые ведомства мгновенно отреагировали на угрозу, заблокировали атакованные объекты и вступили в жесткие уличные бои с басаевцами. В Нальчик для подавления огневых точек террористов были оперативно переброшены дополнительные подразделения внутренних войск и спецназа. Силовикам удалось полностью локализовать нападение, уничтожить 95 боевиков и задержать несколько десятков участников атаки.

Охота на волков

Российские спецслужбы выслеживали Басаева более 11 лет. Осторожный и подозрительный террорист уходил от расставленных ловушек, несмотря на радиоперехваты, агентурную работу, вербовку окружения и многоуровневые засады. В 2004 году ФСБ России назначило рекордную сумму в размере 300 миллионов рублей за голову террориста № 1 или сведения, которые помогут его найти.

Хотя ряд западных политиков и спецслужб поддерживали чеченских боевиков в противостоянии с Россией, но акции Басаева вызывали ужас по всему миру. В 2003 году Комитет Совета Безопасности ООН по инициативе Москвы и Вашингтона включил его в список лиц, связанных с «Аль-Каидой» (террористическая организация запрещена в РФ), а Госдепартамент США официально признал Басаева международным террористом и включил его группировку в список организаций, финансирующих террористическую деятельность.

Первая попытка его устранить была предпринята в начале 2000 года. При штурме Грозного федеральные силы провели спецоперацию «Охота на волков», намеренно оставив для отступающих боевиков ложный коридор безопасности, который на самом деле был сплошным минным полем.

Генерал-полковник Геннадий Трошев, который с 2000 по 2002 год был командующим Северо-Кавказским военным округом, описал те события в своих мемуарах «Моя война. Чеченский дневник».

«Басаев шел в авангарде колонны. Он лично вел своих людей, надеясь прорваться через Алхан-Калу. На минах подорвались десятки бандитов, включая самого Шамиля, которому оторвало правую ступню. Силовики накрыли отступающих плотным артиллерийским и пулеметным огнем. Но, к сожалению, в той неразберихе раненого главаря подельники смогли вынести с поля боя на руках.

Боевики оказались в «огневых мешках», было уничтожено 300 человек, большинство выживших под массированными ударами артиллерии и пулеметов сдались в плен.

«Они шли лавиной прямо по трупам своих же. Мы косили их сотнями. Басаев выжил чудом, его спас глубокий снег и то, что подельники кололи ему промедол пачками, утаскивая в сторону гор», — Борис Цеханович, российский офицер, участник двух чеченских компаний.

Итогом «охоты на волков» стали до полутора тысяч ликвидированных и плененных бандитов, в числе которых были многие полевые командиры, но не Басаев.

«Феноменальная звериная интуиция»

После потери ноги он полностью поменял тактику выживания — отказался от крупных отрядов и превратился в «невидимку», кочуя по Кавказу, никогда не оставался на одном месте подолгу и постоянно менял укрытия, перемещаясь между Чечней, Ингушетией и Грузией.

Помня о судьбе Джохара Дудаева (российские спецслужбы запеленговали сигнал его спутникового телефона во время разговора, после чего самолет навел на цель ракету), Басаев никогда не пользовался спутниковой связью.

«Каждый раз мы опаздывали на полчаса, на час. Приходили на стоянку в лесу — костер еще теплый, чай недопитый. У Басаева была феноменальная звериная интуиция и мощнейшая сеть осведомителей среди местного населения. Он не доверял никому, приказы передавал только через глухонемых курьеров или записками на клочках бумаги. Но мы знали: бесконечно везти ему не может», — из воспоминаний ветерана Управления «Вымпел» центра специального назначения ФСБ России.

Понимая, что рано или поздно в лесу или в горах его поймают, Басаев стал скрываться в обычных селах и городах кавказских республик. У него на руках было множество поддельных паспортов на разные имена. Изменился и его внешний вид: он часто сбривал или, наоборот, отращивал бороду, носил гражданскую одежду, кепки и передвигался исключительно в тонированных легковых автомобилях на пассажирском сиденье.

«Он снимал или покупал через подставных лиц дома на окраинах. Окружающие думали, что в доме живет тихий, забитый калека. Он мог месяцами не выходить во двор. Его быт обеспечивали один-два преданных боевика, которые ходили на рынок и заменяли ему сиделок», — бывший оперативник регионального оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией на Северном Кавказе.

«Заслуженное возмездие»

Летом 2006 года Басаев успешно скрывался под разными именами на территории Ингушетии и координировал подготовку крупного теракта, приуроченного к саммиту «Большой восьмерки» (G8) в Санкт-Петербурге.

Согласно рассекреченным документам ФСБ, он хотел полностью уничтожить комплекс зданий МВД по Республике Ингушетия в Назрани. Так террористы хотели показать мировому сообществу, что российское руководство не контролирует ситуацию в стране, и заставить лидеров G8 поднять «чеченский вопрос» на саммите.

Помимо подрыва грузовика-бомбы, Басаев планировал масштабный бой. Для этого боевикам требовалась крупная партия оружия. ФСБ удалось перехватить каналы снабжения террористов за рубежом. Силовики внедрили своего агента в цепочку поставок и подставили Басаеву «свой» грузовик с оружием, который был начинен скрытой взрывчаткой и дистанционным детонатором.

КамАЗ транзитом через Грузию вез около 300 единиц неуправляемых реактивных снарядов, пулеметы, автоматы и гранатометы. Его доверху начинили взрывчаткой, пластитом и деталями для изготовления СВУ.

Сила взрыва должна была составить более 100 килограммов в тротиловом эквиваленте, что привело бы к полному разрушению квартала и массовым жертвам.

Оперативники установили свое взрывное устройство и подключили оборудование для слежки. Так партия оружия, которую так ждал лидер бандподполья, превратилась в смертельную ловушку. Когда Басаев лично прибыл к КамАЗу для осмотра и распределения оружия, спецслужбы дистанционно привели детонатор в действие.

Взрыв был такой силы, что опознать останки лидера боевиков удалось лишь по его протезу ноги и последующей молекулярно-генетической экспертизе. Вместе с ним погибли еще 12 боевиков.

Директор ФСБ России Николай Патрушев в тот же день доложил об успешной операции президенту России Владимиру Путину.

«Сегодня в результате проведения спецоперации на территории Ингушетии уничтожен террорист № 1 Шамиль Басаев и ряд других боевиков, которые готовили совершение крупных терактов», — из доклада главы ФСБ РФ Николая Патрушева.

Патрушев отметил: все получилось благодаря тому, что ФСБ удалось создать оперативные позиции за рубежом и прежде всего в стране, где собиралось оружие для Басаева, которое затем привозили в Россию для совершения терактов.

«Это заслуженное возмездие для бандитов за наших детей в Беслане, за Буденновск, за все теракты, которые они совершили в Москве, в других регионах России, включая Чечню и Ингушетию», — Владимир Путин, президент РФ

Уничтожение Басаева прокомментировал и президент США Джордж Буш. Он выразил удовлетворение этой новостью, заявив, что террорист заслужил такую смерть.

Особенно эмоционально на ликвидацию Басаева отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, считавший его своим кровным врагом.

«Это был шакал, и умер он как шакал, и тело его собирали по кускам. Басаев был не только террористом № 1, но и моим личным врагом, по вине которого погибли 420 моих ближайших соратников, родных и близких людей. Жаль, конечно, что это сделал не я, но спецслужбы сработали отлично», — Рамзан Кадыров, глава Чечни.

Ликвидация Басаева фактически обезглавила террористическое крыло на Северном Кавказе. После его смерти прекратилось централизованное финансирование боевиков из-за рубежа, пошло на спад организованное масштабное сопротивление бандформирований, окончательно превратившихся в разрозненные и изолированные криминальные группы.