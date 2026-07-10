Дух времени: в каких культовых фильмах снимали ВДНХ

Монументальные и сложно декорированные павильоны, напоминающие дворцы, аллеи, фонтаны и скульптуры, — главная выставка страны на протяжении всей своей истории вдохновляла кинематографистов и не раз появлялась в культовых фильмах. В этом году исполняется 85 лет с момента выхода на экраны одной из самых известных лент, снятых на ее территории, — музыкальной комедии «Свинарка и пастух». Рассказываем, какие знаковые места ВДНХ были запечатлены в этой и других картинах, а также как образ выставки в кино отражал дух времени.

© Кадр из фильма «Светлый путь»

Фильмы, где можно увидеть ВСХВ

ВДНХ изначально задумывалась не просто как новая достопримечательность Москвы, а как площадка для демонстрации успехов колхозного строительства и научных достижений молодого государства. Ее планировали возвести к 20-летию советской власти. К работам приступили в 1935 году, но к назначенному сроку реализовать столь масштабный проект не удалось. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ, первое название ВДНХ) торжественно открылась 1 августа 1939 года. Она представляла собой экспозиционный городок площадью 136 гектаров — с павильонами союзных республик, главным павильоном, скульптурой «Тракторист и колхозница» на высоком постаменте, каскадом прудов. Перед аркой северного входа (тогда он был основным) возвышался монумент «Рабочий и колхозница». Самым грандиозным зданием был павильон «Механизация».

В первый же год своей работы ВСХВ обрела популярность у москвичей и гостей столицы, а также попала на кинопленку. Выставка дебютировала в комедии «Подкидыш» (1939), которая впоследствии была признана классикой советского кинематографа. Именно в ней Фаина Раневская произносит знаменитую фразу «Муля, не нервируй меня!». По сюжету картины маленькая девочка Наташа без спроса уходит из дома и теряется в большом городе. По пути она встречает разных людей, в том числе супругов Лялю и Мулю. Перед режиссером Татьяной Лукашевич стояла задача показать обновленную Москву. Так в кадре, наряду с улицей Горького (сейчас — Тверская улица) и Манежной площадью, появляется и ВДНХ в своей первой «версии». Объектив видеокамеры запечатлел арку северного входа, скульптуру «Рабочий и колхозница» и другие знаковые объекты. Архитектурный ансамбль воплотил образ нарядной, праздничной и гостеприимной столицы.

В фильме «Светлый путь» (1940) режиссера Григория Александрова можно увидеть ВСХВ с высоты птичьего полета. Музыкальная кинолента повествует о неграмотной деревенской девушке, которая благодаря своему трудолюбию и тяге к знаниям проходит путь от домработницы до передовой ткачихи. За успехи ее награждают высшей государственной наградой СССР — орденом Ленина. Счастливая героиня представляет, как облетает Москву на автомобиле: взлетает на Красной площади, кружит над городом, отправляется в сторону сельскохозяйственной выставки. Машина парит над аллеями, облетает скульптуру «Рабочий и колхозница» и приземляется рядом с аркой северного входа. Главную роль исполнила звезда советского кино Любовь Орлова.

Съемки романтической комедии в военное время

С началом Великой Отечественной войны все силы страны были брошены на достижение победы. Кинематограф стал важным инструментом для поддержания боевого духа, надежды на возвращение к мирной жизни и веры в светлое будущее. Съемки фильма «Свинарка и пастух» начались в Кабардино-Балкарии в 1941 году еще до начала войны. После объявления о нападении встал вопрос о том, уместны ли в столь тяжелое время комедии. Однако фильм решили закончить.

Картина рассказывает историю вологодской свинарки Глаши, которая приезжает в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку и встречает здесь дагестанского пастуха Мусаиба. На пути пары встает конюх Кузьма, тоже влюбленный в Глашу. Основной площадкой для съемок была ВСХВ. В процессе работы киногруппе постоянно приходилось прятаться от налетов в бомбоубежищах. Завершали фильм уже в эвакуации. Премьера состоялась 17 ноября 1941 года. Музыкальную комедию о любви двух молодых людей и счастливой мирной жизни тепло приняли зрители. Ее создателей наградили Сталинской премией второй степени — за актерское мастерство, вдохновившее миллионы советских граждан, и за мужество, проявленное при съемках.

Павильон «Свиноводство», куда по сюжету приезжала главная героиня, потом пользовался популярностью у посетителей выставки. В демонстрационных залах можно было увидеть около 300 животных, предоставленных лучшими советскими хозяйствами, узнать особенности пород и методы работы свиноводов-передовиков. В 1954 году на месте павильона построили новое здание. В 2016-м после реставрации в нем открылся «Дом ремесел», здесь проходят творческие мастер-классы для детей и взрослых.

Скульптурный шедевр ВДНХ в заставке «Мосфильма»

Скульптура «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной сегодня известна не только как символ ВДНХ, но и как эмблема киностудии «Мосфильм». Монументальная композиция изображает мужчину и женщину, которые движутся вперед и поднимают высоко над головами серп и молот. Она была признана эталоном социалистического реализма. Скульптура была представлена в 1937 году на Всемирной выставке в Париже, после чего вернулась в Москву и стала украшением ВДНХ.

В послевоенные годы «Мосфильм» искал образ для своей эмблемы. Монумент «Рабочий и колхозница» подходил как нельзя лучше: они были узнаваемы как в Советском Союзе, так и за рубежом, а также отражали достижения и стремления государства. Для создания заставки Вера Мухина изготовила уменьшенную гипсовую копию скульптуры, так как из-за масштабов оригинала при съемке под углом ее пропорции искажались. Впервые новую эмблему «Мосфильма» использовали в титрах комедии «Весна» (1947) Григория Александрова.

Ретроаттракционы из снов главного героя

Как сегодня, так и десятилетия назад ВДНХ была любимым местом москвичей для отдыха и досуга. Шумной и веселой выставка предстает в четырехсерийном фильме «Большая перемена» режиссера Алексея Коренева, вышедшем на экраны в 1973 году. По сюжету главный герой Нестор Северов проваливает экзамен в аспирантуру, идет работать учителем в школу и становится классным руководителем непростого девятого «А». В третьей серии Нестор Северов дремлет прямо во время урока. Ему снится, что его возлюбленная работает стюардессой, возвращается из рейса и он встречает ее на ВДНХ. На заднем фоне в этот момент посетители катаются на аттракционе.

В 2017 году на ВДНХ открылся Музей кино, сменивший несколько площадок в поисках постоянного дома. Он хранит старейшее в мире собрание, посвященное истории становления и развития кинематографа. В коллекции представлены фотоаппараты и видеокамеры начала прошлого века, модель праксиноскопа с движущимися картинками, который считается прародителем мультипликации, копировальный аппарат для дублирования кинопленки, оригинальная афиша картины «Броненосец “Потемкин”», сделавшей Сергея Эйзенштейна режиссером мировой величины, первый советский «Оскар» за документальный фильм 1942 года «Разгром немецких войск под Москвой», сконструированный в 1944-м кинопулемет для записи хроники во время боя и другие экспонаты. В этом году Музей кино отмечает 100-летний юбилей.