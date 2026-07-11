За последние четверть века Германия приняла более двух миллионов этнических немцев из стран бывшего СССР. Казалось бы, долгожданное возвращение на историческую родину должно было стать триумфом воссоединения нации. Однако вместо этого массовая репатриация обернулась одним из самых масштабных и противоречивых социальных экспериментов в современной истории Германии. Немецкое общество столкнулось с феноменом, который поставил под сомнение сам смысл понятия «этническая принадлежность»: «русские немцы» оказались не немцами в культурном смысле этого слова. Для коренных жителей они так и остались «die Russen» — русскими.

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Две родины, один конфликт

Потомки колонистов, приехавших в Россию ещё при Екатерине II, веками жили обособленно, сохраняя язык, веру и обычаи. Но Советский Союз наложил на них неизгладимый отпечаток. В России и других республиках СССР их воспринимали «чужими — немцами», а в Германии, на своей исторической родине, они столкнулись с тем, что их воспринимают «чужими — русскими». Этническое происхождение, как выяснилось, далеко не всегда определяет культурную идентичность.

Главным разочарованием для немецкого общества, как отмечал журналист Кнут Крон, стало то, что переселенцы из СССР по менталитету оказались ближе к другим выходцам из Союза, нежели к коренному населению. Вместо быстрой ассимиляции они стали создавать собственные анклавы — и этим удивили и разочаровали немцев больше всего.

Советские привычки: шумные застолья против немецкого порядка

Переселенцы привезли с собой не только чемоданы, но и прочно укоренённые советские традиции. И здесь началось самое острое столкновение культур. Как вспоминал пастор Виктор Лихтенберг, переехавший в Германию из Казахстана, манера празднования «русских немцев» шокировала коренных жителей. Шумные застолья с обилием спиртного и песнями до глубокой ночи входили в жёсткое противоречие с немецким порядком — орднунгом, предписывающим соблюдать тишину после установленного времени.

Конфликты на бытовой почве были частым явлением. У возмущённых соседей, по словам Лихтенберга, было только два варианта: либо присоединиться к гулянию, либо, получив резкий отпор, ретироваться. Немецкая размеренность и тишина — и русская душа нараспашку, не желавшая подчиняться местным правилам. Это была война нравов, которую коренные жители проигрывали с самого начала.

Свои, но чужие: анклавы вместо ассимиляции

Но самым сильным удивлением для немцев стало упорное нежелание переселенцев ассимилироваться. Переселенцам-немцам был чужд западный уклад жизни, они не стремились учить язык новой родины. Более того, по аналогии с нью-йоркским Брайтоном в городах Германии стали появляться целые районы, населённые преимущественно переехавшими из СССР немцами.

Вот лишь один пример — немецкий городок Клоппенбург, который местные прозвали «Горбачёвкой» после нашествия «русаков». Там появились магазины с советским гербом Омска, в продаже — вареники, блины и колбаса «семипалатинская». Местные жители в отчаянии даже надумали выписать для поддержания порядка милиционеров из России. Переселенцы нарочито демонстрировали свою идентичность в пику немецкому порядку.

Почему же они не хотели учить язык? По мнению Александра Кюна, приехавшего в ФРГ из Казахстана, в этом нет смысла: в Германии есть русскоязычные газеты, интернет, своя сфера обслуживания, учреждения медицины, торговли, туристической индустрии. Деловая элита из «русских немцев» и вовсе не заинтересована в социализации — это вызвано прежде всего коммерческими интересами. Зачем ассимилироваться, если можно жить в своём мире?

Криминализация и социальное напряжение

Фрустрация переселенцев, связанная с отсутствием работы и незнанием языка, по мнению Кнута Крона, способствовала криминализации значительной части общины. В Клоппенбурге разница в воспитании привела к прямому конфликту. Как рассказывал владелец строительной компании Александр Вагнер: «Мы учим наших детей определённому мужеству, мы позволяем нашим детям подраться. А у немцев другое воспитание: ни в коем случае не подерись, дискутируй, пожалуйся».

Местная полиция столкнулась с недопониманием: «Поначалу было недопонимание, молодые люди это неправильно истолковывали. В смысле: если меня полиция не бьёт, то я её не уважаю». Разница в правовой культуре оказалась настолько разительной, что полиция соседнего Ганновера даже захотела пригласить российских милиционеров — мол, те лучше найдут подход. Правда, съездили на обмен опытом, привезли сувениры — и передумали.

Наследие и уроки

Опыт «русских немцев» показал, что этническое происхождение не гарантирует культурной близости. Переселенцы из бывшего СССР, хотя и являлись этническими немцами, по менталитету не отличались от остальных эмигрантов из Советского Союза. Их болезненная непохожесть на коренных жителей превратила долгожданное воссоединение в затяжной конфликт двух миров.

Коренных немцев удивляло многое: шумные застолья, нежелание учить язык, создание собственных анклавов, нарочитая демонстрация советской идентичности. Но главное разочарование, как отмечал журналист Кнут Крон, было в том, что этнические немцы с советским прошлым оказались ближе к другим выходцам из СССР, нежели к коренному населению.

Эта история — не просто о переселенцах. Она о том, что культура и менталитет не передаются по крови. О том, что человек, родившийся и выросший в СССР, навсегда остаётся носителем советской, а не немецкой культуры. И даже возвращение на «историческую родину» не делает его «своим» — ни для себя, ни для окружающих.

«Русские немцы» приехали в Германию как этнические немцы, а стали «русскими» — и в этом, пожалуй, главная ирония и главная трагедия этого массового исхода. Они удивили коренных жителей не тем, что были другими. Они удивили их тем, что, несмотря на общую кровь, оказались чужими.