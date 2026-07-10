Зачем молодоженов осыпают крупой

Большинство жителей России (56 процентов) придерживаются свадебных денежных примет. Платежный сервис «Апельсин» провел опрос среди одной тысячи респондентов, которые поделились своим отношением к традициям и финансовым привычкам в начале семейной жизни.

Основными причинами следования суевериям опрошенные называют стремление обеспечить финансовое благополучие (77 процентов) и личную склонность к суевериям (55 процентов). Часть респондентов воспринимают эти действия как семейную традицию (55 процентов) или развлечение (23 процента), в то время как 18 процентов участников опроса убеждены в эффективности примет для привлечения достатка.

Наиболее распространенными обычаями оказались осыпание молодоженов крупой (82 процента), обязательное наличие наличных денег в день торжества (50 процентов), а также монета в ботинке жениха (46 процентов) и в бокалах молодоженов (36 процентов). При этом 73 процента респондентов признались, что денежные средства в конверте остаются для них самым желанным свадебным подарком.

Помимо примет, россияне выделяют рациональные подходы к укреплению финансового благополучия молодой семьи. Среди ключевых стратегий — открытое обсуждение совместных расходов (57 процентов), отказ от импульсивных кредитов (55 процентов) и использование инструментов экономии, таких как кешбэк (54 процентов).

— Более того, важно соблюдать денежные приметы (48 процентов) и следовать своей интуиции (18 процентов). Помимо этого, респонденты верят, что в начале брака нужно создать финансовую подушку безопасности (79 процентов), накопить на собственное жилье (77 процентов), а также закрыть имеющиеся кредиты и долги (25 процентов), — передает ТАСС.

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