Опубликованы документы о зверствах украинских националистов в годы войны

ФСБ РФ публикует архивные документы о преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Материалы посвящены преступлениям банды Дмитрия Купяка по прозвищу Клей. Его группировка принимала участие в этнических чистках в Волыни и на Западной Украине. ФСБ обращает особое внимание на то, что из Купяка на Украине сделали героя и якобы борца за независимость. По мнению экспертов, культ восхваления Киевом националистов перешёл все мыслимые границы.

ФСБ РФ публикует архивные документы о преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны.

Материалы посвящены преступлениям банды Дмитрия Купяка по прозвищу Клей. Его группировка являлась частью структуры СБ ОУН* (Службы безопасности Организации украинских националистов), ответственной за этнические чистки в Волыни и на Западной Украине.

За время своей кровавой деятельности украинские националисты убили более 200 мирных граждан, в том числе стариков, женщин и малолетних детей.

Украинский национализм

В феврале 1943 года на территории Волыни (ныне области Украины: Волынская, Житомирская, Ровенская и северная часть Тернопольской) украинские националисты массово уничтожили поляков, а также представителей других национальностей, проживавших на Западной Украине.

В дальнейшем этнические чистки развернулись и на территории Восточной Галиции (ныне Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области), где продолжались вплоть до осени 1945 года.

Главной движущей силой кровавого террора при этом выступала так называемая Служба беспеки — именно её вооружённые формирования отличались зверским отношением к мирному населению.

Среди них, например, оказалась и банда головорезов под руководством радикального националиста Дмитрия Купяка по прозвищу Клей.

«Состоя в ОУН, Купяк Д.Г. в период немецкой оккупации западных областей Украины и после изгнания гитлеровцев с территории Львовской области совершил ряд террористических актов в сёлах Каменка-Бугского, Бродовского, Золочевского районов, городах Львове и Буске, чинил массовые зверские расправы над советско-партийными активистами, военнослужащими и мирными советскими гражданами, в том числе над женщинами, детьми и стариками, занимаясь грабежом их имущества», — говорится в материалах расследования по делу банды Клея.

Как пояснил в интервью RT директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, СБ ОУН была карательной структурой, которая наводила ужас даже на самих её членов, не говоря уже о мирных жителях.

«Служба безопасности ОУН активно применяла пытки, а последний командующий УПА** Василий Кук в частной беседе говорил, что если бы он попал в руки к этим людям, то признался бы даже, что он африканец», — заявил эксперт.

Говоря об этнических чистках, Дюков подчеркнул, что они являлись чёткой, заранее спланированной политикой массовых убийств, заложенной ещё до начала Второй мировой войны.

«В частности, летом 1938 года появился документ «Военная доктрина украинских националистов». Он предусматривал террор против мирных поляков, уничтожение и сожжение польских поселений. Таким образом, всё произошедшее в Волыни и на Западной Украине — последовательное воплощение этих замыслов», — рассказал историк.

Не щадили никого

В ходе следственных мероприятий, как уточняет ФСБ РФ, были также установлены оставшиеся на тот момент в живых участники группировки: Владимир Олейник (прозвище Голодомор), Андрей Мороз (Байрак), Степан Чучман (Берёза), Павел Чучман (Бенито) и Пётр Смага (Заяц).

В деле перечислены некоторые эпизоды преступлений группировки Клея за 1944—1945 годы. Как следует из архивных данных, так называемые борцы за украинскую независимость жалости не испытывали ни к кому.

Так, 16 мая 1944 года бандиты совершили нападение на село Купча Бусского района Львовской области. Во время налёта они убили и разграбили имущество трёх сельчан только за то, что они по национальности были поляками.

17 августа банда Купяка совершила нападение на село Грабово, во время которого убила и заживо сожгла в сарае девять женщин и детей, в том числе троих детей в возрасте от пяти до 11 лет.

В декабре 1944 года в селе Побужаны бандиты расправились с 16 мирными жителями, среди которых были дети в возрасте от шести месяцев до 13 лет.

Также в декабре банда расправилась с пятью жителями в селе Волица. Совершали они преступления и в других населённых пунктах Львовской области.

Примечательно, что из материалов уголовного дела следует, что убийство самых беззащитных граждан пользовалось наибольшей популярностью среди членов банды Купяка.

В начале 1945 года в селе Чучманы-Заболотные Бусского района Львовской области националисты во главе с Клеем казнили семью Владимира Кокора. Бандиты убили главу семьи, его жену и троих детей, а также сестру Кокора и её грудного ребёнка.

В октябре в селе Буск Львовской области украинские националисты расправились с тремя семьями, убив при этом десять человек.

Бандиты под руководством Купяка убили в целом около 200 ни в чём не повинных людей, а также выжгли село Адамы, насчитывавшее до 300 дворов.

Террор и жадность

После освобождения территории Украины от немецких оккупантов и их пособников поиском и поимкой виновников кровавых расправ занялись сотрудники НКВД-НКГБ Украинской ССР.

В ходе суда, состоявшегося над членами банды Клея в 1969 году, его подельники весьма подробно описали своего предводителя.

Как отметили подсудимые, террором Купяк занимался из личных корыстных целей, попутно прикрываясь лозунгами о «самостоятельной Украине».

«Главарь нашей банды не имел никаких идейных убеждений. Это был откровенный бандит. Показательно, что все убийства, лично совершённые Клеем или по его приказу, обязательно сопровождались грабежами. Грабили всё, что представляло хоть какую-либо ценность: золото, деньги, одежду. Деньги и драгоценности Клей сразу забирал себе… Жадность Купяка не имела границ. Он даже не скрывал своей цели — побольше награбить», — рассказал суду член группировки Андрей Мороз.

В свою очередь, бывшая связная бандитов Сусабовская отметила, что от совершённых преступлений Купяк не испытывал мук совести. Наоборот, относился к этому как к работе.

«Купяк был самым жестоким из всех бандитов, которых я знала. «Завалить кого-нибудь» — это была известная в банде «весёлая» шутка Клея. Убийства были их повседневной будничной работой. Когда Купяк рассказывал мне, как он убивал семью Яремкевичей в с. Яблуновка, то очень сожалел, что не смог найти их сына, чтобы убить его, ибо он может отомстить за смерть родителей», — рассказала представителям власти Сусабовская.

Она добавила, что, по словам Клея, чем больше будет убийств, тем покорнее будет население: «Самостоятельную Украину можно завоевать только методом террора».

«Это был карьерист, бандит и грабитель. Высокими словами об Украине, о народе он только прикрывал свою жадность к обогащению», — резюмировала подельница Купяка.

Однако, как подчёркивается в материалах ФСБ РФ, в отличие от своих подельников, которые были пойманы органами госбезопасности СССР, в октябре 1945 года Купяку удалось по фальшивым документам выехать в Польшу, а затем через ФРГ перебраться в Канаду.

Как следует из материалов дела, опубликованных ФСБ РФ, там он начал карьеру бизнесмена-ресторатора, открыв своё заведение в Торонто.

«Я знаю, что в настоящее время Купяк (Клей) проживает в Канаде, содержит фешенебельный ресторан... Его рассказы о том, что он начал жизнь за границей с взятых в долг $200, — это сказка для детей», — прокомментировал суду Андрей Мороз.

ФСБ РФ обращает внимание, что в рамках делопроизводства по банде Купяка СССР обращались к властям Канады с просьбой об экстрадиции кровавого преступника на родину. В удовлетворении запроса Советскому Союзу отказали.

По данным ФСБ, сегодня Купяк стал одним из почитаемых на Украине персонажей.

«На его родине, в Яблуновке, по решению местных властей сельской школе присвоено имя Дмитрия Купяка, на доме, в котором он родился, установлена памятная табличка, а лучшие воспитанники Буской гимназии получают стипендию имени убийцы, грабителя и садиста Дмитрия Купяка», — сообщили в ведомстве.

«Национализм стал мейнстримом»

Комментируя показания бывших членов банды ОУН, Александр Дюков предложил к этим заявлениям относиться с осторожностью.

По его мнению, за попыткой превратить радикальную политическую организацию в простых бандитов может стоять политический расчёт.

«Это ведь показания позднейшие, всегда есть попытки выгородить себя, чтобы «дали поменьше», — отметил Дюков.

Эксперт подчеркнул, что любая структура ОУН действовала, преследуя конкретные политические цели, и вся её карательная и террористическая деятельность подчинялась задачам украинского национализма.

Обеление Купяка и ему подобных на современной Украине Дюков назвал прямым следствием «заразности» националистических идей.

«Радикальный национализм стал мейнстримом. Прославляются не только преступники, которые убили 200 человек, но и те, у кого на совести сотни тысяч убитых людей, прославляются организаторы Волынской резни. Масштаб героизации Киевом нацистских пособников давно перешагнул все мыслимые границы», — резюмировал эксперт.

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* «Добровольческое движение организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).

** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).