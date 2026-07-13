«Год белого террора». Как школьник и студенты сколотили самую кровавую банду нулевых

Зверское убийство под знаменитую песню «С чего начинается Родина», расправа над дворниками в честь дня рождения — на счету банды Молоткова больше 20 трупов и десятки покушений. Жестокость, с которой молодые люди расправлялись с жертвами, поразила даже оперативников. Как политическая организация превратилась в самую кровавую банду нулевых — в материале «Газеты.Ru».

«Их убили страшно, как волки»

Москва, 2008 год, Сергею Голубеву 16 лет. Он ученик элитной экономической гимназии при Финансовой академии, отличник и умница. По крайней мере, в этом уверен его отец.

Единственное, что беспокоило мужчину — сын слишком много времени сидел дома в компьютере.

«Я ему говорю: сходи на улицу погуляй. Он к окну подведет меня: «Ты хочешь, чтобы я туда пошел? Видишь, сидят, разливают на лавочке? <...> Ты хочешь, чтобы я к ним в эту компанию пошел?» — вспоминал он.

Вскоре Сергей нашел компанию — познакомились в том же интернете. Молодых людей объединяли общие взгляды и интересы. Вместе с новыми друзьями Голубев ходил отмечать Первомай на ВДНХ. Товарищи шли в колонне националистов, скандирующих:

«Мир, Труд, Май, гастарбайтер, уезжай!»

После шествия прямо у входа в местное отделение милиции группа молодых людей избила человека. Сергей, как уверял отец, просто находился рядом и даже пытался разнять компанию. Его задержали, опросили и вскоре отпустили.

Ничего плохого в увлечении сына отец не видел. Когда 8 мая 2008 года Голубев сказал, что идет на день рождения к подруге, обрадовался — наконец-то юноша живет не в виртуальном мире. О том, что празднование закончится кровавой расправой — не мог даже представить.

В тот вечер школьник действительно встретился с товарищами — 19-летними Николаем Михайловым, Виктором Апполоновым и студенткой журфака МГУ Василисой Ковалевой, которая праздновала свое 21-летие. Правда, планов сидеть в кафе у молодых людей не было. Подарком на день рождения девушки стало убийство.

Прошло уже много лет, но Василиса хорошо помнит тот день. Подробности она рассказала журналистам, посетившим ее в колонии в 2020 году.

«[Товарищи] считали, что они причастны к торговле наркотиками. Их долго отслеживали, а потом [мы] поехали. Это был мой день рождения. Мне предложили съездить и побороться с наркоторговлей. Это была семья — муж и жена. Их убили достаточно…, — на секунду девушка задумывается. — Как волки. Это что-то стихийное и страшное».

© Василиса Ковалева и Лев Молотков, 2010 год // ТАСС

По версии следствия, в этом нападении Василиса приняла непосредственное участие.

Тем же вечером в СМИ появились новости: убиты двое дворников узбекской национальности. Сообщение поступило дежурному в 23:00. Звонивший сообщил, что во дворе слышны крики о помощи.

На месте преступления милиционеры обнаружили пострадавших с многочисленными колото-резаными ранениями. К приезду врачей мужчина скончался, женщина умерла по дороге в больницу.

«По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. Следствие не исключает, что убийство совершено по мотивам национальной вражды», — сообщили в СМИ.

Участников расправы задержат спустя несколько месяцев. Выяснится, что это члены банды НСО (организация запрещена в России) «Север». Всего в группировку входило 13 человек и за полгода они совершили 27 убийств и десятки покушений. Самому старшему в банде было 27 лет, а младшему — 16, это «умница» Сергей Голубев.

«Либо к нам, либо в скины»

«Национал-социалистическое общество» или сокращенно НСО появилось в январе 2004. Создал его помощник одного из депутатов Госдумы Дмитрий Румянцев.

«Новобранцев» привлекали громкими лозунгами националистического толка и обещаниями создать в стране «русскую республику». У НСО был свой политсовет, сайт и газета.

Вполне легально общество существовало вплоть до 2010 года — только 1 февраля Верховный Суд Российской Федерации признал его экстремистской организацией и запретил деятельность на территории Российской Федерации. А до этого момента его члены активно участвовали в митингах, проводили собрания, занятия по боевой подготовке и даже планировали выдвигаться на выборах.

Отделения НСО открывались не только в Москве, но и в Воронеже, Рязани и даже Минске.

«Национал-социализм легко находит себе сторонников. Мы даем людям четкое и целостное мировоззрение», — объяснял Румянцев журналистам.

И добавлял — активную ставку делает на молодежь, в частности, на тех, кто понял бесперспективность уличного насилия.

«Молодежью никто не занимается. Она идет либо к нам, либо в скины, либо в ваххабиты», — рассуждал он.

Уже вскоре выяснилось, что от идеи насилия в организации готовы отказаться не все. Одним из ярых сторонников таких методов был другой лидер общества — Максим Базылев по прозвищу Адольф.

На базе московской ячейки он активно формировал банду для проведения «акций прямого действия». По сути — нападений и убийств. Из-за разногласий с ним Румянцев покинул организацию. Московская ячейка НСО осталась под полным контролем Адольфа.

Самой активной боевой единицей стала группа НСО «Север» под руководством 27-летнего айтишника Льва Молоткова.

Молодой человек окончил университет геодезии и картографии, работал системным администратором сразу в трех фирмах. В боевую ячейку, по словам Молоткова, попал из-за желания «просто найти организацию, связанную с защитой русского народа».

Юноша даже выдвигал свою кандидатуру на выборах в совет депутатов Сергиева Посада, но провалился. Тогда, в октябре 2007 года, по предложению Адольфа, согласился сменить хобби с политической деятельность на экстремистскую.

«Штаб-квартира» 13 неонацистов находилась в частном доме села Подъячево Дмитровского района Московской области. Там в ночь на 1 января 2008 года банда встречала Новый год и Молотков произнес:

«Объявляю наступающий новый год годом белого террора».

«Держи нож, ты им будешь убивать»

После задержания многие члены банды уверяли, что начинали с расклейки листовок и убивать никого не планировали. Также говорил и один из самых жестоких участников НСО «Север» 19-летний Владислав Тамамшев.

По его словам, в ячейку его тоже пригласил Адольф, обещал помочь с переездом в Москву, обеспечить жильем и работой, в обмен нужно только ходить на митинги и расклеивать рекламу.

Правда, в тех же показаниях Владислав признался, что криминальный опыт за его плечами уже был — в родном Хабаровске он, например, кинул бутылку с зажигательной смесью в синагогу.

«Хотелось приобщиться к этому социалистическому делу. Я не особо хорошо отношусь к евреям, принадлежу к националистической организации, считается, что они страну ограбили». Из допроса Владислава Тамамшева

На вопрос оперативников, поджег ли он здание изнутри, скинхед с улыбкой ответил: «Нет, в фасад [попал], внутрь не попали, промахнулись».

В августе 2007 года Тамамшев уже был в Москве. Жил в доме с Молотковым, регулярно ездил на боевую подготовку. «Убивать никого не намеревался, не думал. Мне не хотелось», — уверял он на допросе. И почти сразу же рассказал, что несколько раз ездил с товарищами в Люблино в поисках мигрантов.

«Молотков дал нам по 500 рублей. Чтобы, если будет убийство — взять такси. Потом он мне купил нож китайский, сказал: «Держи нож, ты им будешь убивать». Когда ездил, брал его с собой». Из допроса Владислава Тамамшева

Многие участники банды признавались, что на самом деле Владислав был едва ли не авторитетнее Молоткова — руководил атаками на месте преступления и отличался особой кровожадностью, за которую получил кличку Свинорез.

25 января 2008 года он повел на дело 25-летнего Сергея Юрова, чтобы тот доказал свою «верность».

«Я должен был убить ножом нерусского. Вечером у метро «Бабушкинская» мы увидели молодую пару, им было лет по двадцать, киргизы. Когда они свернули в переулок, Тамамшев сказал: «Работаем!» Он ударил ножом парня, а я несколько раз девушку в грудь и плечо. Девушка вскрикнула, и я отпустил ее, не смог убить. Тамамшев в это время уже перерезал парню горло. Из интернета мы узнали, что девушка выжила. Тамамшев отчитал меня, ругался. Сказал, что всегда жертву нужно добивать». Из допроса Сергея Юрова

Среди жертв убийц были представители разных национальностей, в том числе русские. Для нападения им было достаточно того, что у прохожего темные волосы или карие глаза.

«Не могу заниматься убийствами!»

В 2008 году в столице орудовала не одна неонацистская группировка, поэтому установить причастность к расправам НСО было не так просто.

Ключевая улика появилась у оперативников в марте 2008 года. Тогда на Маросейке банда убила антифашиста Алексея Крылова. Тамамшев нанес ему 30 ударов ножом, и не заметил, как выронил на месте преступления мобильный телефон.

Уже в июне в изоляторе оказались трое неонацистов, а в августе были задержаны еще четверо, включая Молоткова и Тамамшева. Это произошло почти сразу после того, как преступники выложили в сеть видеоролик, на котором жестоко расправились со своим же соратником Николаем Мельниковым (или, по другим данным, Мельником). Товарищи заподозрили его в стукачестве.

«Влад Тамамшев, Костя Никифоренко и Сергей Юров позвали меня на кухню и сказали: «Колян <...> работает на чекистов! Все про нас сливал! Мы его убили!», — вспоминал Лев Молотков. — В ванной стояла видеокамера на штативе, которая снимала происходящее. Чтобы меня не убили, я тоже решил принять участие. Мы пели песню «С чего начинается Родина?..» Я взял нож и спросил у Кости Никифоренко — куда бить? Он показал на спину. Я нанес пять ударов и вышел…»

22 июля 2008 года к дому, где банда надеялась залечь на дно, подъехали 10 омоновцев, 20 сотрудников ФСБ и оперативники ГУВД Москвы.

Перед задержанием силовики отключили свет во всем подъезде, в квартиру постучались под видом пьяных соседей. Как только дверь открылась — начался штурм. Активнее всех отбивался Тамамшев — он успел несколько раз ударить сотрудника ФСБ ножом.

Во время допросов задержанные признались, что планировали также подорвать электростанцию в Сергиевом Посаде. За это в их деле появилась статья о подготовке теракта. Это лишило их возможности запросить суд присяжных.

В 2009 году правоохранители задержали последних фигурантов, а уже в следующем году начался суд. Дело слушалось в закрытом режиме. Дойти до этого этапа оказалось непросто, так как ряд адвокатов, посмотрев видеозапись с жестокой расправой, нашли предлог, чтобы отказаться от участия в процессе.

11 июля 2011 года Московский окружной военный суд признал 13 неонацистов виновными в 27 убийствах и более чем 50 нападениях. Сергей Свиридов — единственный, кто получил условный срок, так как согласился сотрудничать со следствием.

Пятеро преступников, в том числе Молотков и Тамамшев были приговорены к пожизненному лишению свободы, остальные получили сроки от 10 до 23 лет.

Во время заседания фигуранты выкрикивали оскорбления и угрозы в адрес журналистов и прокурора, плевались, уверяли, что «скоро вернутся».

Уже отбыв значительный срок в колонии, многие из них, вспоминая прошлое, признались, что сожалеют о содеянном.

«Родители были в шоке. Естественно, они понятия не имели ни о каких акциях, думали, дочка просто с «нациками» какими-то бегает. Они всячески пытались меня привести в себя, <...> но в том возрасте все это казалось ненужным, тебе привили «истину», она есть, а все, что родители говорят — пережитки прошлого. <...> Это постыдно осознавать, но, возможно, тогда страх неодобрения перед друзьями превозмог страх нормального человека перед кровью и зверством» Василиса Ковалева в интервью ГТРК «Кострома»

Лев Молотков спустя 12 лет с момента вынесения приговора уверен в несправедливости обвинения и считает, что ряд преступлений на него повесили бывшие соратники, чтобы облегчить свою участь. Он по-прежнему надеется выйти на свободу и работать по специальности — обслуживать компьютеры.

В ответ на вопрос журналиста о готовности пойти на СВО, ответил, что согласен лишь по технической специальности: