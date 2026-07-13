13 июля: как не проспать удачу в день поминок по весне

По народному календарю 13 июля — День двенадцати апостолов. Другие названия этого праздника — Полупетр, поминки по весне, проводы весны. Наши предки 13 июля отмечали Макушку лета. В народе говорили: «На апостолов сено выросло по пояс. Православные верующие в этот день вспоминают 12 апостолов — учеников Христа.

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Что можно делать в день Двенадцати апостолов

В этот день в старину было принято надевать лучшие наряды и выходить на сенокос. В поле люди работали с песнями и плясками и устраивали гулянья вечером. Также мастерили кукол из соломы и украшали их бусами. В некоторых областях на день Двенадцати апостолов существовала традиция давать пастухам яйца, крашенные в желтый цвет. Желтый или золотой цвет считался знаком избранности, высшего суда, счастья и символизировал солнце. А яйцо ассоциировалось с самой жизнью. Поэтому 13 июля красили яйца в желтый цвет и готовили яичницу. В этот день много гуляли и говорили родным и друзьям добрые слова и комплименты.

Что нельзя делать в день Двенадцати апостолов

13 июля считается не лучшим днем для посадки и пересадки растений. Не рекомендуется в этот день стричь волосы и менять прическу. В день Двенадцати апостолов запрещается ложиться спать сразу после заката — по поверьям, тот, кто ослушается, проспит свою удачу.

Приметы в день Двенадцати апостолов

По народным приметам, если после Петрова дня, который отмечается накануне, 12 июля, кукушка подает голос, оставшаяся часть лета будет погожей, а снег выпадет поздно. Утренняя роса предвещает жаркий и солнечный день. Если утром стоит сильный туман — будет дождь. Рыба плавает близко к поверхности — вечером будет тепло. Если на день Двенадцати апостолов установилась сильная жара, такая же погода простоит еще три недели. Соловьиное пение предвещает продолжительное лето.