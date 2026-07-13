Филадельфийский эксперимент: что скрывают власти США

Легенда о Филадельфийском эксперименте — одна из самых живучих тайн XX века. Согласно ей, 28 октября 1943 года военные США на глазах изумлённых наблюдателей превратили боевой эсминец в невидимку, телепортировали его на 320 километров, а затем с таким же трудом вернули обратно. Команда, говорят, сошла с ума, а часть моряков и вовсе вплавилась в металлические переборки корабля.

© Кадр из фильма "Филадельфийский эксперимент"

ВМС США официально отрицают сам факт эксперимента. Но отрицание — не доказательство. Что же на самом деле произошло в Филадельфии в 1943 году? И почему эта история до сих пор будоражит умы?

«Проект Радуга»: замысел и катастрофа

Согласно наиболее распространённой версии, эксперимент входил в секретный проект под кодовым названием «Радуга». Цель была прагматичной: разработать технологию, которая сделала бы американские корабли невидимыми для радаров противника — в разгар Второй мировой это могло стать решающим преимуществом.

В основу легла так называемая «Единая теория поля» Альберта Эйнштейна. На борт эсминца «Элдридж» установили сверхмощные электромагнитные генераторы. Когда их включили, вокруг корпуса корабля возникло поле, по форме напоминавшее эллипс. Наблюдатели рассказывали о зловещем свечении и зеленоватом тумане, окутавшем судно.

А затем «Элдридж» исчез. Буквально. Не с экранов радаров — с глаз. А через некоторое время его заметили… в Норфолке, штат Вирджиния, более чем в 320 километрах от Филадельфии. Корабль не просто стал невидимым — он телепортировался.

Когда «Элдридж» вернулся, зрелище, по слухам, было ужасающим. Из 181 члена экипажа полностью здоровыми остался лишь 21 человек. 13 матросов погибли от облучения, остальные пропали без вести. Те, кто выжил, были сломлены: галлюцинации, психозы, невменяемое поведение. Некоторые якобы были найдены вплавившимися в металлические конструкции корабля. Один из матросов, по легенде, прошёл сквозь стену собственной квартиры на глазах у жены и исчез навсегда.

Человек, придумавший легенду

Вся эта жуткая история могла бы остаться тайной за семью печатями, если бы не одно обстоятельство. В 1955 году астрофизик Моррис Джессуп, автор книги «Дело об НЛО», получил странную посылку с пометкой «Счастливой Пасхи». В ней лежал экземпляр его собственной книги, густо испещрённый заметками на полях.

Автором аннотаций оказался некто Карлос Мигель Альенде — моряк, который, по его словам, служил на судне «Эндрю Фьюресет», входившем в конвой «Элдриджа» во время эксперимента. В письмах к Джессупу Альенде подробно, со знанием дела описывал шокирующие детали проекта «Радуга».

Однако сегодня исследователи сходятся во мнении: вся история — выдумка одного человека. Семья самого Альенде впоследствии признала, что он был «мастером розыгрышей». Никаких других свидетелей, способных подтвердить его рассказ, не нашлось. ВМС США неоднократно опровергали информацию об эксперименте, указывая на то, что детали истории противоречат документально подтверждённым фактам о службе «Элдриджа».

Загадка смерти Джессупа

Мистический ореол вокруг истории поддерживает и трагическая судьба самого Джессупа. В 1959 году его нашли мёртвым в собственной машине во Флориде — шланг от выхлопной трубы был проведён в салон. Официальное заключение — самоубийство. Но многие до сих пор уверены: астрофизика «убрали» за то, что он слишком близко подошёл к разгадке.

Впрочем, никаких доказательств этой версии нет. Как нет и доказательств самого Филадельфийского эксперимента.

Что скрывают на самом деле

Если телепортации не было, то что же происходило в Филадельфии в 1943 году?

Скорее всего, речь шла о куда более прозаичной, но тоже секретной технологии — размагничивании кораблей. В годы войны немцы активно использовали магнитные мины. Чтобы защитить от них свои суда, военные инженеры разработали систему обмоток, которая создавала электромагнитное поле, нейтрализующее магнитный «след» корабля. В процессе этих испытаний, возможно, и возникали те самые свечения и туманы, которые позже раздула фантазия Альенде.

Некоторые исследователи также связывают легенду с работами Николы Теслы. Гений электротехники действительно занимался исследованиями в области электромагнитных полей, и его идеи могли быть использованы военными. Однако никаких документальных подтверждений того, что Тесла имел отношение к «проекту Радуга», не существует.

Почему мы верим до сих пор

Филадельфийский эксперимент — идеальный пример того, как рождаются и живут городские легенды. Одна таинственная посылка, несколько писем, трагическая смерть астрофизика, интерес военных к книге Джессупа — и вот уже десятилетиями миллионы людей верят в историю о корабле-призраке.

ВМС США действительно не спешат рассекречивать свои военные разработки, что только подогревает интерес конспирологов. А отсутствие внятных опровержений лишь укрепляет уверенность: «Значит, там действительно было что-то важное».

Но правда, как это часто бывает, оказалась куда прозаичнее легенды. Не было ни телепортации, ни вплавленных в палубу матросов, ни зеленоватого тумана, сквозь который корабль исчезал в иное измерение. Была рутинная, хоть и засекреченная, военная работа по защите кораблей от мин. И был один фантазёр по имени Карлос Альенде, который решил разыграть астрофизика, увлёкшегося НЛО.

Возможно, главная тайна Филадельфийского эксперимента не в том, что скрывают власти США, а в том, как легко мы готовы поверить в чудо. Даже если это чудо — всего лишь хорошо рассказанная сказка.