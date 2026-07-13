Марш-бросок на Пекин: как состоялся советский «Дальневосточный перелет»

13 июля 1925 года завершился легендарный «Дальневосточный перелет» советских самолетов. Шесть машин стартовали из Москвы, успешно преодолели 6566 км, и 13 июля четверка из них приземлилась в Пекине. Это стало выдающимся триумфом советской авиации, доказавшим надежность отечественной техники.

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Групповой перелет по маршруту Москва — Улан-Батор — Пекин прошел без серьезных аварий, показав способность советских авиаторов справляться с трудными климатическими и географическими условиями.

В ходе экспедиции испытывались самолеты отечественной разработки, а также первый советский мотор М-5.

Этот марш-бросок заложил основы для развития международных воздушных линий и продемонстрировал готовность к переброске авиации на большие расстояния.