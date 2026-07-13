Волынская резня: за что поляки ненавидят бандеровцев

В ходе нынешнего украинского конфликта стали особенно заметны противоречия местных националистов с остальными их соседями, не только русскими. Будапешт предъявляет претензии в притеснении венгров в Закарпатье – ровно также как и русских по всей Украине. Поляки, вроде бы их союзники, но все чаще припоминают геноцид во время Великой Отечественной. Из их уст постоянно слышится словосочетание «Волынская резня», кульминация которой пришлась на 11 июля 1943 года.

В тот день боевики из УПА напали одновременно на 150 польских сел, которые располагались на Западной Украине. Резали всех подряд, без оглядки на пол, возраст, да и национальность тоже – убивали всех. Местное западноукраинское население тоже приняло участие в этой «акции». По разным оценкам было убито 50-60 тысяч человек.

Конфликт «западенцев» с поляками вызревал на протяжении веков – Украина входила в состав Польши. Какие-то структурные «претензии» начали появляться с конца XVIII века. Но как раз в этот момент часть земель бывшей Речи Посполитой, заселенная украинцами, вошла в состав Российской империи и русские власти не допускали никаких проявлений шовинизма.

После революции 1917 года вновь образовывается самостоятельная Польша и начинается заметный рост националистических настроений в Западной Украине. Стоит отметить, что националисты вначале помогали полякам бороться с советской властью, а потом, после войны, оказались в концлагерях. Это не прибавило любви. А тут начинают возникать организационные структуры, которые потом окончательно оформятся в печально известное ОУН-УПА.

Еще в 1938 году ими была разработана военная доктрина, в которой указывалась необходимость «вычищения с западноукраинских земель чужого польского элемента». Эти записи были обнаружены впоследствии в документах, попавших в руки советских властей в ходе Великой Отечественной войны. На сегодня они опубликованы и доступны для изучения историками.

Тогда поляков опять спасло присоединение Западной Украины к СССР в 1939 году. Но уже с приходом немцев в 1941 году вновь появляются инструкции УПА, которые рекомендуют «народной милиции» проводить действия по «нейтрализации» поляков. Мол, они так и не отреклись от своей идеи Великой Польши.

Собственно УПА как военное крыло Организации украинских националистов было организовано в 1942 году. И тут же приступило к уничтожению поляков. К зиме 1943 года геноцид принимает массовый характер.

Все началось 9 февраля, когда националисты вошли в польское село Паросля на Волыни. Там они хорошо угостились у местного населения, а когда отдохнули приступили к резне. В тот день было убито до 179 поляков, включая детей. Большинство просто зарубили топорами.

Весной 1943 года Волынский окружной провод ОУН принял решение об окончательном изгнании поляков с украинских земель. С этого момента инциденты подобные в Паросле начали повторяться часто. Сценарий всегда был один – польское село окружали, жителей сгоняли в одно место, а потом уничтожали. Историки отмечают, что эту «технологию» УПА переняла у немцев.

Пик репрессий пришелся на 11 июля 1943 года. В этот день боевики УПА одновременно атаковали сразу 150 польских деревень. К ним часто присоединялись украинские соседи. Польские партизаны пытались организовать сопротивление, но в отличие от белорусских, эти отряды оказались малочисленными и были уничтожены бандеровцами.

В этот день по разным подсчетам было убито от 30 до 70 тысяч поляков. Сейчас все больше склоняются к последней, большей, цифре. Истинный масштаб могла бы прояснить эксгумация жертв, на чем настаивают поляки, но украинская сторона отчаянно этому сопротивляется.

Интересные, и очень страшные, подробности вскрылись в ходе допросов бандеровцев, которые впоследствии проводили советские следственные органы. Так выяснилось, что поляков убивали практически без использования огнестрельного оружия. Просто брали в руки топоры, вилы, первый попавшийся сельхозинвентарь и забивали жертв до смерти.

Сохранилось огромное количество свидетельств зверств украинских националистов, не считая их собственных показаний потом. На фотографии без содрогания смотреть невозможно, особенно, когда там изображены дети, совсем малыши.

Надо сказать, что партизаны Армии Крайовы, которая поддерживалась западными союзниками, устроили акции возмездия, жертвами которых стали до трех тысяч украинцев. Но эти цифры не сравнить с польскими. Всего, за время геноцида, число жертв среди поляков оценивается в 100 тысяч человек. Эти события и получили название Волынская резня.