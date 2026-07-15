Приметы и поверья на 15 июля: как наладить отношения в день Берегини

15 июля по народному календарю отмечают праздник Берегини. Предки почитали богиню добра и верили, что её дух живет в березах, поэтому их всегда сажали рядом с домами. Православные в этот день отмечают Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

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Что можно делать в день Берегини

На Руси молодые девушки отправлялись в берёзовый лес, чтобы попросить счастья в личной жизни. Нужно было подойти к дереву, загадать желание и повязать на ветвях цветную ленту. В качестве подношения оставляли яйца и мучные изделия. Если у дома не было берёзы, а семья хотела наладить отношения, её обязательно сажали. Рубить, ломать ветви, рвать листья и собирать сок запрещалось — можно было разгневать богиню.

Что нельзя делать в день Берегини

Не стоит планировать переезд. Не рекомендуется делать ремонт или даже обычную перестановку в доме — это может привести к финансовым проблемам. Одиноким девушкам нельзя оставлять грязную посуду на столе: так можно отпугнуть жениха. Нельзя бездельничать — лучше заняться полезным делом. Ссоры и выяснение отношений грозят расставанием или утратой любви. Крупные покупки, а также долги и займы принесут материальные потери.

Приметы в день Берегини

Согласно приметам, западный ветер на Берегиню предвещает непогоду. Утренний туман над водой — к хорошей погоде. Роса на кончиках травинок — к обильным осадкам. Громкие крики сычей — к богатому урожаю.