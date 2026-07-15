Какое слово в русском языке имеет больше 50 значений?

В Институте Пушкина назвали слово русского языка с наибольшим количеством значений — им оказалось слово «идти», рассказала РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Александра Ольховская.

«Спектр его употребления крайне широк. Он описывает движение человека, перемещение транспорта, природные явления, распространение запахов, звуков, света, передает течение времени, ход событий, используется для выражения идеи соответствия (это платье тебе идет) или развития (идти к цели)», — пояснила Ольховская.

В Большом универсальном словаре русского языка под редакцией Валерия Морковкина зафиксировано 56 значений этого глагола, при этом назвать точное количество значений, которое закреплено за словом, достаточно сложно, добавила филолог.

Ранее были названы самые длинные слова в русском языке — они насчитывают от 29 до 55 букв. Известно, что долгое время лидером считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий» из 35 букв, которое относится к старинной официально-деловой лексике. Однако со временем появились и другие кандидаты на звание самых длинных слов. Например, «водогрязеторфопарафинолечение» из 29 букв и «тифлосурдоолигофренопедагогика» из 30 букв.