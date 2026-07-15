Как провинциальная пресса освещала Крымскую войну и смерть Николая I

В 1855 году скончался император Николай I, а на южных рубежах империи полыхала Крымская война. В условиях жесткой цензуры региональная пресса оказалась перед сложной задачей: рассказать о потрясениях, не сказав ничего лишнего. Историки НовГУ рассказали «Газете.Ru», как эта тема освещалась в трех печатных изданиях. Оказалось, вести с фронта публиковать было запрещено, а сообщения о гибели императора были противоречивы.

Исследователи изучили материалы в трех изданиях: «Вологодские губернские ведомости», «Новгородские губернские ведомости» и «Псковские губернские ведомости».

Сначала люди в северо-западной провинции и по всей стране узнали о смерти правителя. Газеты отреагировали быстро, однако публикации были противоречивы.

«Псковская и вологодская газеты разместили этот знак траура во всех разделах издания. Новгородские же «Ведомости» ограничились черной рамкой только в официальной части. При этом в неофициальной части издания печатались самые подробные медицинские отчеты о ходе болезни и последних часах жизни Николая I. Возник резкий контраст между формой (отсутствием внешних признаков траура) и тяжелым содержанием текстов», — объяснила доцент кафедры журналистики НовГУ Ирина Василенко.

А сведения с полей сражений были запрещены к публикации. Чтобы заполнить информационный вакуум и поддержать патриотический дух, редакции превратили военную хронику в летопись благотворительности. Так, в вологодских «Ведомостях» вместо сводок из-под Севастополя читатели видели оды о формировании ополчения и патриотические стихи воспитанников местных семинарий. Центральное место заняли длинные списки пожертвований. Купечество и простые жители активно жертвовали средства: в перечни вносились сотни аршин холста, пуды корпии и бинтов.

Но за этими публикациями скрывалась суровая реальность тылового обеспечения. Например, в Псковской губернии не хватало теплых вещей, тканей и обуви плохого качества. Губернатор самостоятельно изготавливал инструменты для экипировки. Остро стояли вопросы вооружения, санитарии и медикаментов.

В 2026 году исполняется 170 лет со дня окончания Крымской войны (1853–1856). Несмотря на героическую оборону Севастополя, Россия потерпела в этой войне поражение. Потери российской армии составили свыше 522 тысяч человек. Тем не менее итоги войны стали мощнейшим толчком к масштабным реформам: отмене крепостного права в 1861 году, модернизации армии, созданию парового броненосного флота и перестройке судебной системы.