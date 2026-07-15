Какие странные вещи нашли в рюкзаке убийцы Джанни Версаче

15 июля 1997 года в Майами‑Бич произошло шокирующее преступление: Эндрю Кунанан застрелил знаменитого итальянского модельера Джанни Версаче. В 29 годовщины трагедии, как сообщает RadarOnline, были заново изучены детали этого громкого дела — в частности, загадочное содержимое рюкзака, который, предположительно, принадлежал убийце.

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Через несколько дней после убийства Джанни Версаче тело Эндрю Кунанана обнаружили в лодочном сарае — неподалёку от места преступления. В ходе расследования полицейские нашли рюкзак, содержимое которого выглядело крайне необычно. В нём лежали: бутылка средства для удаления волос, нож без лезвия, использованный презерватив, брошюра отеля на острове Каталина, коробок спичек, а также чек из магазина на 12,58 долларов. В список покупок входили сыр, крекеры, салями и говядина.

Эндрю Кунанан был причастен не только к убийству Версаче, но и к ещё четырём смертям в 1997 году. Модельер стал пятой и последней его жертвой. Мотивы преступника до сих пор остаются загадкой.

О личности убийцы немало рассказал Майкл О’Брайен, знавший его раньше. По его словам, Кунанан был одержим Томом Крузом. Он также утверждал, что покойный преступник нередко смотрел на себя в зеркало и изображал персонажей, которых Круз играл в кино.