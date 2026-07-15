Почему секретный подводный спецназ в СССР назвали в честь «гиблого места»

В мире немного воинских формирований, окутанных такой же плотной завесой тайн, как морской спецназ. Этих бойцов не показывают по телевизору, их лица скрыты, а имена — под грифом «совершенно секретно». Неофициально их называют «холуаевцами» — словом, которое режет слух и звучит почти как ругательство. Но за этим странным именем стоит не прихоть или насмешка, а суровая география и еще более суровая история. Это название — от бухты, которую прозвали «гиблым местом». И оно удивительно точно отражает суть того, что пришлось пережить первым бойцам этого подразделения.

Наследники Леонова: от войны до забвения

Корни советского подводного спецназа уходят в Великую Отечественную. Тогда, в ледяных водах Заполярья, действовал 181-й разведывательный отряд особого назначения Северного флота под командованием старшего лейтенанта Виктора Леонова. Его бойцы захватили две береговые батареи в порту Лиинахамари, обеспечив успех десанта. Леонов получил свою первую Звезду Героя.

Затем была война с Японией на Дальнем Востоке. 140-й разведывательный отряд Тихоокеанского флота, которым командовал уже дважды Герой Советского Союза Леонов, провел ряд дерзких операций, доказав, что морские разведчики — не роскошь, а стратегическая необходимость.

Но после войны наступило затишье. Отряды расформировали: казалось, что в мире, который только что пережил величайшую катастрофу, место таким «специалистам» больше не найдется. Однако надежда на долгий мир рухнула быстро. Уже в 1950 году всем стало очевидно: военный блок НАТО преследует далеко не оборонительные цели. Советское руководство приняло решение создать 46 отдельных рот специального назначения, в каждой из которых состояло 120 человек. Их дислоцировали на Западе СССР — на направлении наиболее вероятного удара «акул империализма». Отбор в эти роты был жестким: идеальное здоровье, образование не ниже среднего, навыки стрельбы, парашютной подготовки и минно-взрывного дела.

Но этих «универсалов» было недостаточно для решения специфических задач под водой. Нужны были боевые пловцы — водолазы-разведчики, способные действовать в полной изоляции, под водой, в любых условиях.

1953 год: возрождение и «гиблое место»

Идею воссоздать морской спецназ пришлось буквально продавливать. Капитан первого ранга Борис Марголин убеждал руководство, что обучение водолазов — это длительный и трудоемкий процесс, успех которого возможен только в рамках специального подразделения. В 1953 году его настойчивость увенчалась успехом.

К 1955 году было завершено формирование 42-го морского разведывательного пункта. Местом его дислокации стала закрытая бухта недалеко от Владивостока. И называлась она — Холуай.

Именно здесь и начинается история с «гиблым местом». По одной из версий, название бухты Холуай в переводе с китайского означает именно это — «гиблое место». Специалисты по китайским топонимам этот перевод оспаривают. Однако те, кто проходил службу в этих краях, считают его точным. Отсюда и родилось неофициальное, но гордое имя бойцов — «холуаевцы».

«Адская неделя» и цена попадания в элиту

Попасть в ряды избранных всегда было сложнее, чем служить в них. Отбор в 42-й морской разведывательный пункт был жесточайшим. Главным испытанием для кандидатов стала «адская неделя». В ходе нее проверялась не только физическая форма, но и психологическая, и моральная устойчивость.

Кандидатов избивали, унижали, не давали спать, морили голодом, заставляли тащить по сопкам на десятки километров «раненого» товарища. Методы были жестокими, но цель была благородной: выявить предел возможностей каждого, отсеять слабых и оставить только тех, кто не сломается в любой, даже самой безвыходной ситуации. Те, кто проходил это испытание, могли с полным правом считать себя элитой.

К 1960 году подразделение разрослось до 146 человек, в нем выделились три основных направления подготовки: водолазы-разведчики, войсковые разведчики и разведчики радио- и радиотехнических средств.

Вместо послесловия

Секретный подводный спецназ, базирующийся в бухте Холуай, — это уникальное явление даже для советской, всегда любившей секретность, военной машины. «Холуаевцы» стали символом высочайшего профессионализма, выносливости и преданности делу. Их название, родившееся из топонима с мрачной репутацией, оказалось пророческим: это действительно было «гиблое место» для врагов и место, где закалялся характер для тех, кто рискнул посвятить себя этой нелегкой и опасной службе.

Сегодня морской спецназ России по-прежнему остается одним из самых засекреченных подразделений. Но даже сквозь плотную завесу тайны пробивается история о бухте Холуай, о «гиблом месте», которое стало родиной для легендарных «холуаевцев» — бойцов, чьи имена, возможно, никогда не будут названы, но чьи подвиги навсегда останутся в истории.