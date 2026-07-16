Как орабль легендарного князя в Сухуме удалось воссоздать по архивным чертежам

В скором времени в Черное море спустят точную копию шхуны начала ХIХ века знаменитого абхазского князя Келешбея, которую при поддержке Фонда президентских грантов РФ по архивным чертежам воссоздал руководитель проекта, глава клуба традиционного судостроения и мореплавания Сухума Леонид Черкезия.

Корреспонденты "РГ" познакомились с ним случайно, когда отправились совсем по другому заданию в район старого маяка и оказались недалеко от морской акватории. Наше внимание в открытом гараже привлекла резная ладья, мимо которой было невозможно пройти, чтобы не узнать подробностей.

Черкезия признается, что с детства мечтал строить парусные лодки. Он учился в Невинномысске, где занимался в судомодельном кружке - именно в то время окончательно принял решение заняться воссозданием старинных судов. А до этого осилил много приключенческой литературы из домашней библиотеки, причем в первую очередь посвященной морской тематике.

Леонид в свободное время много лет конструировал парусные лодки, а когда вышел на пенсию после 20-летней работы в Министерстве обороны республики, продолжил любимое занятие с новой силой. И сегодня в его арсенале 30 лодок, которыми пользуются местные рыбаки.

Вскоре, когда захотелось построить яхту для себя, то на глаза как раз попалась историческая справка о том, что князь Келешбей отбил в бою курьерскую разведывательную шхуну, причем судно оказалось сильно повреждено, и боевой корабль пришвартовали у берегов Сухума.

- Оказалось, что проще сделать новую, чем восстанавливать оригинальную. Мне помогают мастера-корабелы. Для ее строительства пришлось покупать специальный инструмент. К слову, у князя Келешбея только боевых галер было свыше пятисот, то есть достаточно мощный флот, - рассказывает он.

В результате Черкезия, будучи вовсе не историком, а военным, всегда интересовавшимся кораблестроением, стал копаться в архивах... Так родился первый исторический проект "Азег" - это древнее абхазское слово, которое означает "истинный абхаз".

Двухмачтовая шхуна из дерева станет ходить под семью парусами. На возведение уже ушло четыре кубометра сосны, дуба и каштана и пять миллионов рублей (выигрыш президентского гранта). Длина судна - 12,5 метра, а ширина - 2,6 метра. На борту сможет находиться целый экипаж.

- Это социальный проект. Мы начали проводить бесплатные исторические лекции для школьников, а когда шхуну спустят на воду, то начнутся практические занятия, так называемые "живые уроки" с выходом в море под парусами. Цель - показать, что у абхазов есть большая история судостроения, - продолжил Леонид Черкезия.

После спуска на воду шхуна пришвартуется в Сухумской бухте у причала морского вокзала и будет не просто экспо- натом, а действующим образовательным центром - клубом традиционного судостроения и мореплавания. Судно, по его словам, может стать флагманом и учебным судном для будущего исторического флота Абхазии.

Сравнивают с Петром I

Келешбей Чачба (Шервашидзе) - выдающийся правитель Абхазии (с 1780 по 1808 год). Он остановил турецкую экспансию, сумел создать 25-тысячную армию и сильный флот.

Келешбей управлял Абхазией на рубеже XVIII-XIX веков. Исследователи его часто сравнивают с российским императором Петром I - именно за реформы и стремление к независимости от Османской империи.

Кроме того, князь развивал традиционное судостроение - его шхуны ходили по Черному морю. Правитель погиб в 1808 году в Сухуме. Причина его смерти до сих пор остается тайной и загадочной.

Как отмечает историк Станислав Лакоба, существует версия, что он пал от рук одного из двух своих сыновей (старшего Асланбея или младшего Сафарбея), за спиной которых стояли разные покровители.