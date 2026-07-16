Посадил горящий самолет и ушел к партизанам: история Алексея Свиридова

22 июля отмечается День защитников неба Москвы. Имя одного из них, летчика Алексея Свиридова, увековечено в названии улицы в районе Фили-Давыдково Западного округа.

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О героической, но недолгой жизни Алексея Свиридова известно немного. О ней повествуют лишь наградные листы и краткая биография, написанная его отцом Андреем Николаевичем (хранится в Центральном государственном архиве Москвы). А еще — статьи его тезки Алексея Федорова (1911–1990), ветерана авиации, под чьим началом Свиридов одно время служил.

Крылатый фабзаяц

Алексей Свиридов родился в селе Ступишино Тульской губернии. Год известен — 1919-й, а вот с датой путаница: по одним данным, 17 апреля, по другим — 17 мая. В 1935 году его семья переехала в Москву. Здесь Леша поступил в школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при Заводе имени Ворошилова в Замоскворецком районе. Еще до ее окончания устроился слесарем по ремонту станков на завод № 46 (ныне Московский радиотехнический завод) в Кунцеве. А параллельно фабзаяц (так в шутку называли учеников ФЗУ) Свиридов занимался, как и многие его ровесники, в аэроклубе. В армии, куда Алексея призвали в 1938 году, его летные навыки оценили и направили в военно-авиационное училище в городе Энгельсе Саратовской области. Великую Отечественную лейтенант Свиридов встретил в должности командира звена 128-го скоростного бомбардировочного авиаполка Западного фронта. До 7 июля 1941 года Алексей Свиридов успел совершить 11 воздушных атак на танковые колонны врага, причем без прикрытия наших истребителей.

Последняя такая вылазка закончилась тем, что от выстрелов вражеских «мессеров» его самолет загорелся. Лейтенант приземлился в дымящейся одежде, с обожженными руками и лицом. И только успел выскочить из машины и отбежать от нее, как взорвались бензобаки. 26 июля летчик был награжден орденом Красного Знамени.

А затем была оборона Москвы. Свиридов, командир бомбардировочной эскадрильи, прикрывал столицу со стороны Вязьмы. Атаковал с воздуха рвавшиеся к городу танковые колонны врага, наносил удары по артиллерии и живой силе на поле боя, уничтожал подкрепление, которое перебрасывали на машинах и по железной дороге.

Партизанская подмога

В декабре 1941 года полк был перевооружен на пикировщики Пе-2. Алексей Свиридов быстро освоил новую машину, занимался на Калининском фронте бомбардировкой и разведкой, в том числе в глубоком тылу противника.

В наградном документе отмечается, что лейтенант «летал на предельную дальность на разведку» с аэродрома Будово (это Торжокский район Калининской, ныне Тверской, области) «на аэродромы западнее Орши и обратно». Если речь о наиболее известной Орше — райцентре в Витебской области Белоруссии, — то к западу от нее находится аэродром Балбасово. От него до Будова по карте 428 километров по прямой.

Уточнение из другого наградного листа Свиридова: «Основным методом разведки является фотографирование». Но летчик Свиридов славился умением бомбить с пикирования, а также проводить атаки в сумерках и при плохой погоде. Именно так он, будучи ведущим девятки Пе-2, 18 августа 1942 года обрушил удар на железнодорожную станцию Ржев-Южная, где уничтожил 20 вагонов с вражеской техникой, повредил 25 метров путей и подорвал склад с боеприпасами.

Летом 1942 года Алексея Свиридова, к тому времени уже старшего лейтенанта, принимали в партию. На собрании, устроенном прямо на летном поле, его попросили рассказать «про санчасть». Свиридову уже не раз приходилось воспроизводить эту историю. Их девятка отбомбилась по фашистским танкам и на обратном курсе попала под огонь «мессершмиттов».

У машины Свиридова загорелся сперва левый мотор, потом правый. Опытный летчик сумел посадить пылающую машину на брюхо на лесной поляне и вытащить из нее раненых товарищей — штурмана и стрелка-радиста.

«Перевязал их всех, уложил среди молодых сосенок, — улыбался уголком рта Алексей Свиридов. — А ночью в деревню подался. От жителей узнал неприятную весть — немцы вокруг. С трудом раздобыл лошадку, да и в лес к партизанам. А те вызвали санитарный самолет и доставили к своим…»

«Для продолжения уничтожения врага»

К концу августа 1943 года на груди Алексея Свиридова уже красовались два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени и орден Ленина. Летчика направили «в военную академию в г. Куйбышев» — так писал после гибели сына его отец Андрей Николаевич. Из известных нам военных академий, существовавших к тому времени в СССР, ни одна не работала в Куйбышеве (Самаре). Возможно, Свиридов-старший напутал, и речь шла о Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева (ныне — имени Д. М. Карбышева), эвакуированной в город Фрунзе (Бишкек). Как бы то ни было, за партой в глубоком тылу Алексей Свиридов высидел не больше десяти дней.

А потом, по словам отца, «попросил, чтобы его направили на фронт в его часть для продолжения уничтожения врага, а учебу решил отложить до окончания войны».

Алексей не знал, что для него война закончится совсем скоро. 6 октября 1943 года полк Свиридова получил приказ бомбить эшелоны на железнодорожном узле Гомель. Вражеские зенитки сразу среагировали, тогда командир эскадрильи ушел в отвесное пике, чтобы бомбами заставить хоть одну из них замолчать. А при выходе из пике в его кабину попал снаряд. Старший лейтенант получил четыре крупных осколка — в грудь, плечо и правый бок, но сумел вывести машину в горизонтальный полет. Увы, миновав линию фронта, самолет взорвался, не дотянув всего несколько километров до своего аэродрома. Летчик Свиридов и штурман Михаил Павлов погибли еще в воздухе. Стрелок-радист Григорий Алексеев приземлился на густую крону деревьев, смягчившую удар, и дождался медицинской помощи.

Алексея Свиридова похоронили в селе Перепис Черниговской области Украины. 13 апреля 1944 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Где это

Улица Алексея Свиридова расположена между Кутузовским проспектом и улицей Клочкова. Название она получила 29 апреля 1965 года (раньше это были проезды № 652 и 1454 и Железнодорожная улица).

Кстати

День защитников неба Москвы учрежден 22 июля 2019 года. Он связан с датой первого вражеского авианалета на советскую столицу во время Великой Отечественной войны, произошедшего в ночь с 22 на 23 июля 1941 года.