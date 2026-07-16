Стожары: почему 16 июля считался самым тревожным днем года

Православная церковь 16 июля чтит память мучеников Мокия (Мокиана) и Марка. Они пострадали за веру во Христа в третьем веке. Когда святых схватили и потребовали принести жертву языческим идолам, они отказались и открыто исповедали свою веру, за что были подвергнуты пыткам. Например, их кидали в раскаленную печь, отдавали на съедение диким зверям. Но они каждый раз оставались живы. Позже их казнили. Также вспоминают в этот день перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского.

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В народном календаре день получил название "Маков день" или Стожары (так называли иногда звездное скопление Плеяды в созвездии Тельца). Имя маков созвучно и с именем святого, и с растением мак, который к этому времени поспевает. На Руси считалось, что растение это наделено большой целебной силой. А также замечали, что лучше всего растение растет на полях битв, именно поэтому считалось, что кровь погибших прорастает красивыми цветами. Самый полезный мак был первый, собранный в этот день, он может уберечь от злых духов. Чтобы обезопасить себя, маковые зерна сыпали в колодцы, источники, клали под подушку для крепкого сна, обсыпали вокруг дома, клали в люльку новорожденного, а также в новую обувь.

Сны на этот день считались вещими. А по звездам определяли, хорошая ли будет добыча. Если звездное скопление скрывалось в дымке или за облаками, то на охоту не шли - будет неудачной, хорошо были видны звезды - охота будет удачной. В этот день крестьяне торопились завершить сенокос до возможных дождей. Говорили: "Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает". Охотники в праздничную ночь смотрели на небо: если Стожары были хорошо видны, день сулил богатую добычу. День считали самой тревожной датой года, поэтому ничего важного на день не планировали, считалось, что рассыпаться планы могут, как маковые зерна из дырявой коробки. Нельзя было в этот день отправляться в дальние поездки - в пути будут неприятности. Запрещено было говорить не по делу и ссориться, так как скандалы будут преследовать весь год.

Если в этот день много комаров и мошек - хорошая погода придет в ближайшую неделю. Вода в колодцах убывает - к ясным теплым дням. Щавель вырос сочным и высоким, зима будет теплой.

Кстати, в этот день именины празднуют Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Родион, Сильвестр, Филипп, Фома.