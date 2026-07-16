Приметы и поверья на 16 июля: почему нельзя начинать ничего в Маков день

16 июля по народному календарю отмечают Маков день. На Руси в эту пору как раз зацветал мак. Растение считалось символом достатка и оберегом от нечистой силы: его использовали в обрядах, лечении и готовке. У праздника есть и второе имя — Стожары, в честь созвездия. В этот день православные чтут память Мокия и Марка.

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Что можно делать в Маков день

В старину, чтобы уберечь дом и семью от зла, вокруг жилья рассыпали маковые зёрна. Считалось: если в ночь на 16 июля приснится сон — он непременно окажется вещим. Люди старались запомнить каждую деталь. Маков день удачно подходил для охоты на крупного зверя, а добрым делом считалось приютить путника. Пока женщины собирали мак, мужчины отправлялись на сенокос — нужно было успеть заготовить корма на зиму, ведь вскоре могли зарядить дожди.

Что нельзя делать в Маков день

Новые дела начинали не рекомендовали. Осторожность требовалась и в словах: пустые разговоры и ссоры, верили, могли обернуться бедой или «типуном на язык. Долги в этот день тоже не брали и не давали — чтобы не посеять вражду. Пересаживать растения не стоило — могли не прижиться. Свадьбу, сватовство и даже свидания лучше было отложить: существовал риск поссориться с человеком навсегда.

Приметы в Маков день

Народные приметы советовали обращать внимание на детали. Заметили паука за плетением паутины — ждите несколько солнечных и сухих дней. Много комаров и мошек — неделя обойдётся без дождей. А если собака отказывается от еды или усердно роет землю — скоро стоит ждать ненастья.