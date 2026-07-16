Роковое путешествие: куда ездил Ельцин перед смертью

23 апреля 2007 года не стало первого президента России. Казалось бы, всё ясно: годы тяжёлой работы, изнурительная борьба с политическими противниками, наследство лихих девяностых и хронические болезни сделали своё дело. Но историки и биографы до сих пор спорят: что же стало той последней каплей, которая оборвала жизнь Бориса Николаевича? И всё чаще в качестве ответа называют не московскую больницу, а далёкую Иорданию. Спустя всего три недели после возвращения из этого путешествия Ельцина не стало. Это короткое путешествие Леонид Млечин, автор издания «Ельцин», называет роковым. Так куда же отправился экс-президент и почему эта поездка оказалась для него последней?

Болезни и травмы первого президента

К 2007 году здоровье Бориса Ельцина было серьёзно подорвано. Многолетняя борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями давала о себе знать. Знаменитая операция аортокоронарного шунтирования, перенесённая в 1996 году, хоть и дала ему второе дыхание, но не остановила прогрессирование недуга. Несмотря на все усилия — диету, плавание, контроль веса — проблемы накапливались.

Новый удар последовал в 2000-х годах: тяжелейшее воспаление лёгких, после которого врачи Центральной клинической больницы буквально вытащили его с того света. Но и это не заставило Ельцина отказаться от активной жизни. Роковая случайность подстерегла его в сентябре 2006 года на итальянской Сардинии — падение и перелом шейки бедра. Для человека его возраста это была крайне серьёзная травма, от которой он уже полностью не оправился.

«Надо съездить»

К концу 2006 года, по воспоминаниям Владимира Шевченко, руководителя протокольной службы, на Ельцина накатила глубокая депрессия. Он замкнулся, перестал ворчать — что для его характера было тревожным знаком — и всё чаще жаловался на сердце, бессонницу и отсутствие аппетита. Мало того, Ельцин вдруг начал подводить итоги своей жизни и поговаривать о поездке в Иорданию.

«Надо съездить», — говорил он.

И в конце марта 2007 года Борис Николаевич действительно осуществил своё намерение.

Официально визит Ельцина в Иорданию был посвящён лечению на Мёртвом море: экс-президента мучил застарелый перелом бедренной кости, из-за которого он серьёзно хромал. Но эта поездка имела для Ельцина куда большее значение.

На священной земле

В конце марта 2007 года Борис Ельцин с супругой Наиной Иосифовной прибыл в Иорданию. Несколько дней они провели на побережье Мёртвого моря, а затем отправились в баптистский заповедник «Место крещения Иисуса Христа», расположенный на восточном берегу реки Иордан.

Супруги Ельцины стали одними из первых, кто посетил эти святые места уже после их передачи в собственность Русской православной церкви во время недавнего визита президента Владимира Путина. Во время паломничества первого президента России сопровождал духовник-араб по имени Зайдун аль-Джамаль.

«Ельцин сказал, что для него посещение заповедника — самое главное, для чего он приехал, — вспоминал Зайдун. — Он спрашивал, правда ли, что в этих местах молитва особенно слышна Богу? И я отвечал, что здесь можно молиться прямо на улице — и Бог обязательно услышит...»

Весной Иордан мелеет, отступает достаточно далеко, и для того, чтобы спуститься к реке, надо пройти значительное расстояние по лестнице. Медики не рекомендовали экс-президенту погружаться в воду, поэтому ему принесли святой воды в ковшике. Борис Николаевич омыл лицо и руки водами Иордана.

Возле родника Ельцин стоял, тяжело облокотившись на перила. Сотрудники заповедника вспоминают, что, оказавшись в святых местах, он словно забыл о боли в ноге. Хотя за ворота храма под открытым небом он вошёл хромая, во время паломничества Ельцин буквально отгонял от себя врачей, уговаривавших его присесть и передохнуть.

«Во время паломничества он очень устал, — продолжает Зайдун. — Но не подавал виду и даже сказал, что уже не чувствует боли. Неудивительно, ведь, искренне общаясь с Богом, человек забывает о своих болезнях».

На прощание Ельцин оставил запись в гостевой книге заповедника — прямо под записью Владимира Путина: «Спасибо за гостеприимство и за то, что заботитесь об этом великом месте, святом для всего мира».

Завершил свой отдых в Хашимитском королевстве Борис Ельцин дружеской встречей с королём Иордании Абдаллой II. В самом начале апреля первый президент вернулся на родину.

Жена предчувствовала беду

Наина Иосифовна, похоже, чувствовала что-то неладное. За день до смерти Бориса Ельцина она обзвонила близких друзей и сквозь слёзы рассказала, что предчувствует скорую беду. Она сообщила, что Борису Николаевичу резко стало плохо и она очень боится за его жизнь.

«Борису вдруг сделалось плохо, — сказала Наина Иосифовна, — и доктора настояли на срочном хирургическом вмешательстве. На днях должна состояться операция. Сейчас врачи его готовят к ней. Но я очень за него волнуюсь, как он перенесёт ещё одну операцию? У меня очень нехорошие предчувствия...»

Роковое возвращение

Практически сразу после возвращения из Иордании здоровье Ельцина резко ухудшилось. По мнению многих биографов, именно резкая смена климата пагубно сказалась на его и без того ослабленном здоровье и ускорила трагическую развязку.

После поездки Ельцин должен был присутствовать на теннисном матче между Россией и Францией. Этим видом спорта Борис Николаевич, как известно, тоже некогда увлекался. Но на этот раз он даже не смог приехать на матч, сославшись на простуду. Тем не менее Ельцин собирался на отдых в Крым, о чём сообщил по телефону Виктору Черномырдину, пожаловавшись при этом на боли в сердце.

Вскоре Бориса Ельцина госпитализировали. Утром 23 апреля 2007 года он потерял сознание и, несмотря на усилия врачей, в себя больше не пришёл. Официальная причина смерти — прогрессирование сердечно-сосудистой полиорганной недостаточности, иными словами — внезапная остановка сердца.

Эпилог

Борис Ельцин ушёл из жизни 23 апреля 2007 года в 15:45 по московскому времени на 77-м году жизни в Центральной клинической больнице Управления делами Президента Российской Федерации.

Было ли его последнее путешествие действительно роковым? Ответа на этот вопрос мы уже не получим. Сторонники этой версии указывают на то, что смена климата и физические нагрузки могли спровоцировать резкое ухудшение состояния. Скептики возражают: болезнь и так была запущена, а поездка стала лишь последним толчком, но не первопричиной.

Но есть в этой истории нечто большее, чем медицинские расклады. Ельцин, человек, который вёл Россию через самую бурную эпоху её новейшей истории, словно чувствовал свой скорый уход. Он хотел успеть на Святую землю. Он хотел омыть лицо водой Иордана. Он хотел оставить запись в книге почётных гостей — там же, где незадолго до него расписался его преемник. И он успел.

Священнослужители заповедника «Место крещения Христа» позже скажут: приезд первого президента России на Святую Землю был настоящим чудом. Ведь выходит, Бог Сам призвал его сюда, зная о его скорой кончине.