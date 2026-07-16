Калужская история семьи Чеховых: что известно о родственниках великого писателя

15 июля исполнилось 122 года со дня смерти классика русской литературы Антона Павловича Чехова. Автор более 500 произведений, врач по профессии и один из самых известных драматургов мира ушел из жизни в ночь на 15 июля 1904 года в немецком Баденвайлере, куда приехал на лечение из-за обострившегося туберкулеза, пишут «Бренды России».

За свою недолгую жизнь Чехов создал рассказы и пьесы, ставшие классикой мировой литературы. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Палата № 6», «Человек в футляре» и десятки других произведений до сих пор ставят в театрах и изучают в школах по всему миру.

С Калугой жизнь писателя связана не напрямую, а через его большую семью. Сам Антон Павлович в городе никогда не бывал, однако именно здесь сложилась судьба его родного дяди Михаила Егоровича Чехова.

После того как дед писателя Егор Чехов выкупил семью из крепостной зависимости, его сына Михаила отправили обучаться переплетному делу в Калугу. Здесь он стал одним из лучших мастеров города, обзавелся семьей и открыл собственную мастерскую.

В конце XIX века на улице Набережной появился двухэтажный дом, который сегодня известен как дом Чеховых. Его строительство оплатил сын Михаила Егоровича – Михаил Михайлович Чехов, двоюродный брат писателя, ставший успешным московским купцом. Дом стал настоящим семейным центром, куда приезжали многие представители рода Чеховых.

Именно с Михаилом Михайловичем Антона Павловича связывали особенно теплые отношения. В одном из писем 1877 года будущий классик признавался брату:

«Славный ты малый, скажу я тебе без лести, по-братски».

Сегодня дом на улице Набережной, 9 является объектом культурного наследия регионального значения. Его включили в соответствующий реестр в 2016 году. Сейчас здание расселено и не используется, а калужские краеведы не раз высказывали идею создать здесь музей семьи Чеховых.

Так, хотя сам Антон Чехов никогда не гулял по калужским улицам, именно здесь сохранилось одно из немногих мест, напрямую связанных с историей его семьи и судьбой ближайших родственников.