Какого советского офицера больше всего боялся Ахмад Шах Масуд

Панджшерское ущелье. Место, где камни дышали войной, а каждый поворот тропы мог стать последним. Здесь, в этом горном лабиринте, советские войска встретили своего самого неуловимого противника — Ахмад Шаха Масуда, «Панджшерского Льва». Талантливый полевой командир, создавший в долине реки Панджшер неприступную партизанскую республику, наводил ужас на кабульских марионеток и доставлял массу хлопот ограниченному контингенту. Генералы ломали головы, как выкурить «Льва» из его логова. Но был среди «шурави» один офицер, которого Масуд боялся по-настоящему. За голову этого человека «Панджшерский Лев» назначил награду в миллион долларов. Элитный спецназ моджахедов — «чёрные аисты» — охотился за ним годами. Имя этого офицера — Борис Керимбаев. Позывной — «Кара-майор», «Чёрный майор».

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Панджшерский узел

К концу 1970-х годов Ахмад Шах Масуд превратил Панджшерское ущелье в настоящую крепость. Под его командованием находилось более двух тысяч бойцов. Они контролировали часть стратегического перевала Саланг и перекрывали жизненно важную трассу Кабул—Душанбе. Афганские правительственные войска, поддерживаемые советскими частями, не могли выбить моджахедов из ущелья. Наступление захлёбывалось в горах, и в штабах всё чаще говорили о тактическом тупике.

Весной 1982 года в Панджшерское ущелье вошли бойцы 177-го отдельного отряда спецназа ГРУ. Их было всего шестьсот. Командовал ими майор Борис Керимбаев.

Отчаянные головорезы

Отряд, который возглавил Керимбаев, был создан в 1980 году. В него набирали добровольцев — самых выносливых, самых отчаянных. Была в этом отряде одна любопытная особенность: он состоял преимущественно из уроженцев Казахстана — казахов, таджиков, узбеков, киргизов. Для этих людей афганский климат и горный рельеф были почти родными, что давало серьёзное преимущество перед обычными советскими частями.

Сам Керимбаев был под стать своим бойцам: суровый, решительный, но при этом — свой, «батя», как называли его подчинённые. Офицерский состав отряда вышел из одного училища, поэтому боевое слаживание прошло в рекордные сроки. Жили спецназовцы в палатках, безо всяких удобств. Но это их не сломило.

Своё грозное прозвище «Кара-майор» — «Чёрный майор» — Керимбаев получил не случайно. По одной из версий, его так прозвали за очень смуглую кожу: мать у него была украинка, отец — казах, а под палящим афганским солнцем он и вовсе почернел. По другой — после боя с бандой Мовлади-Кара в провинции Фарьяб в 1981 году. Один из бойцов тогда бросил фразу:

«Плевал я на этого Мовлади-Кара. У меня свой "кара-майор" есть!».

В переводе с тюркского «кара-майор» и означает «чёрный майор». Местные жители запомнили советского командира именно под этим именем.

Восемь месяцев вместо одного

Командование поставило перед Керимбаевым задачу: продержаться в Панджшерском ущелье месяц, сковывая силы Масуда. Отряд «Чёрного майора» продержался восемь.

Бои шли каждый день. Спецназовцы заняли все стратегические высоты, уничтожали караваны с оружием и боеприпасами, перекрывали тропы снабжения моджахедов. Потери были с обеих сторон — исчислялись десятками. Но Керимбаев никогда не сидел в штабе. Он лично участвовал в операциях. Когда его люди попадали в окружение, он пробивался к ним на вертолёте или в составе бронегруппы. Бойцы знали: Батя придёт. Это знание держало их в строю.

Охота на «Чёрного майора»

Моджахеды отслеживали все передвижения Бориса Керимбаева. Они неоднократно пытались его уничтожить. Но «Чёрный майор» был неуловим. Ахмад Шах Масуд, отчаявшись победить отряд спецназа, который по численности значительно уступал его собственной группировке, назначил вознаграждение за голову советского командира. Сумма называлась разная — от одного до нескольких миллионов долларов. Элитные отряды «чёрных аистов» охотились за Керимбаевым, но безуспешно.

Три встречи с «Панджшерским Львом»

Самое удивительное в этой истории то, что Керимбаев не просто воевал против Масуда — он трижды лично ходил к нему на переговоры и возвращался живым. В 1983 году, в разгар ожесточённого противостояния в Панджшерском ущелье, «Чёрный майор» встречался с «Панджшерским Львом», чтобы озвучить условия временного перемирия.

Это был беспрецедентный случай. Ни один советский офицер не решался на такое. Но Керимбаев шёл. И Масуд его принимал. Более того — перемирие было заключено. Примечательно, что после этого больше ни один полевой командир никогда не шёл на мир с «шурави».

Что двигало Масудом? Уважение к противнику, который не сдавался и воевал на равных? Или элементарный страх перед человеком, который восемь месяцев удерживал его в Панджшерском ущелье и не давал продохнуть? Скорее всего, и то и другое. «Панджшерский Лев» был умным политиком и талантливым военачальником. Он понимал, что с таким противником лучше договориться, чем продолжать бесконечную войну на истощение.

Вместо эпилога

Борис Керимбаев ушёл из армии в звании полковника. Звезду Героя Советского Союза он так и не получил. Но его имя навсегда осталось в истории Афганской войны как имя самого страшного «шурави» для Ахмад Шаха Масуда.

«Панджшерский Лев» пережил советские войска. Он стал министром обороны Афганистана, воевал против талибов и был убит смертниками 9 сентября 2001 года. Но до конца своих дней он помнил «Чёрного майора» — человека, который не боялся заходить в его логово и выходить оттуда живым.

Война в Афганистане — это сотни тысяч судеб, десятки тысяч имён. Но среди них есть те, кто остаётся в памяти противника навсегда. Борис Керимбаев — один из них. Тот, кого боялся сам «Панджшерский Лев».