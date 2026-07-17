«Инопланетяне просили Горбачева»: генерал раскрыл тайну секретной экспедиции

В 1991 году руководство СССР всерьёз готовилось к встрече с внеземной цивилизацией. Известный уфолог Марк Мильхикер передал Михаилу Горбачёву личное послание инопланетян: 300 существ, терпящих бедствие, просили разрешения на приземление в пустыне Кызылкум. Генерал-лейтенант Алексей Савин, возглавлявший секретную экспедицию, в интервью KP.RU рассказал, как Горбачёв лично дал «зелёный свет» миссии, а системы ПВО готовились отключить, чтобы не спугнуть гостей.

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С мая 2026 года Пентагон по распоряжению Дональда Трампа начал публиковать засекреченные файлы об НЛО, собранные за десятилетия. Однако, как оказалось, военные в СССР тоже всерьёз занимались неопознанными летающими объектами. В 1989 году по инициативе начальника Генерального штаба ВС СССР генерала армии Михаила Моисеева была создана секретная войсковая часть № 10003 для военного использования паранормальных явлений. Курировал её премьер-министр СССР Валентин Павлов, а возглавлял генерал-лейтенант, доктор технических и философских наук Алексей Савин.

Как рассказал генерал-лейтенант Алексей Савин, возглавлявший секретную экспедицию, в интервью KP.RU, в июне 1991 года известный советский уфолог Марк Мильхикер передал Михаилу Горбачёву «личное послание инопланетян». В нём говорилось:

«Триста существ, биологически сходных с землянами, терпят бедствие из-за повышенной концентрации озона и просят разрешения президента СССР на приземление. Экипаж гарантирует не покидать космический аппарат, а также проявлять дружелюбие».

Местом посадки была выбрана пустыня Кызылкум близ города Зарафшан в Узбекистане.

«Михаилу Сергеевичу польстило обращение посланцев внеземной цивилизации», — вспоминает Савин.

Горбачёв переслал письмо министру обороны Язову, тот — начальнику Генштаба Моисееву, а тот спустил бумагу Савину и главкому ПВО с резолюцией «Принять!». Савин заказал самолёт, составил команду, но тут Мильхикер сообщил: инопланетяне требуют отключить системы ПВО на месте посадки, чтобы их случайно не сбили. Вопрос проработали с Горбачёвым — комплексы ПВО обещали отключить.

Экспедиция вылетела в Зарафшан. Местные жители рассказывали о летающих тарелках и даже самих инопланетянах, показывали папки со свидетельствами. На вертолёте добрались до заданной точки — но инопланетяне не прилетели. Мильхикер объяснил неудачу тем, что в пустыне по секретному приказу Генштаба срочно развернули три дивизии для захвата корабля — инопланетяне испугались.

Савин признаётся: начальник Генштаба Моисеев поверил в инопланетян не случайно. Подписывая бумаги на экспедицию, он рассказал:

«Когда я был командующим войсками на Дальнем Востоке, своими глазами видел корабли пришельцев».

А на вопрос о заявлениях Трампа про раскрытие тайны НЛО Савин ответил категорично:

«Ничего он не раскроет. Нет у американцев контактов с внеземными цивилизациями».

В распоряжении Савина сохранился спецвыпуск «Вестника противовоздушной обороны» 1992 года с публикациями свидетельств военных лётчиков о встречах с НЛО. Одна из самых впечатляющих историй произошла 21 марта 1990 года на границе Владимирской, Московской и Ярославской областей — за четыре часа в небе появлялись неопознанные объекты, собрав свыше сотни визуальных наблюдений.

В рапорте подполковника Семенченко говорится: в 22:05 он визуально обнаружил цель, обозначенную двумя белыми проблесковыми огнями. Объект менял высоту и направление, на запрос «Я свой» не отвечал. Генерал-полковник авиации Игорь Мальцев, главком ПВО, комментировал: НЛО представлял собой диск диаметром 100–200 метров. Он совершал полёт «змейкой», зависал, развивал скорость в 2–3 раза выше истребительной, не издавал звуков и, казалось, был лишён инерции.

Первое документальное свидетельство об НЛО в России датируется 1663 годом — в архиве Петербургского института истории РАН хранится послание о «огне великом» над Робозером, объекте диаметром не менее 40 метров. В середине 1980-х учёные проводили экспедицию на Робозеро, выявили следы воздействия неизвестного объекта и аномалии магнитного поля — но природу явления так и не разгадали.