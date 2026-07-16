Почему Рейх всегда просил перемирия, а не капитуляции

В упрощённом представлении День Победы — это 9 мая, когда Красная армия триумфально взяла Берлин, а Егоров и Кантария водрузили над Рейхстагом победное знамя. Но реальность последних дней войны была куда сложнее и драматичнее. Уличные бои в столице Рейха начались ещё в середине апреля, и каждый взятый квартал давался огромными потерями — ожесточение нацистов росло с каждым часом.

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Сложилась парадоксальная ситуация: Гитлер покончил с собой 30 апреля, однако немцы скрывали это и продолжали надеяться выторговать себе наилучшие условия. Наши военачальники и политическое руководство страны во главе со Сталиным требовали безоговорочной капитуляции. Нацисты же просили «перемирие». Почему?

Страх перед «безоговорочной»

Корень проблемы лежал в формуле, озвученной на январской конференции в Касабланке в 1943 году. США и Великобритания приняли декларацию о полной и безоговорочной капитуляции Германии, Италии и Японии. Для немецкого руководства это звучало как приговор — никаких переговоров, никаких условий, только полное подчинение воле победителя.

Адольф Гитлер, одержимый идеей не допустить повторения «позорной» капитуляции 1918 года, категорически отвергал саму мысль о сдаче. В его понимании перемирие — это пауза, передышка, возможность сохранить лицо и, быть может, договориться о чём-то. Капитуляция же — крах всего.

И это не было простым упрямством. Гитлер прекрасно помнил, как в ноябре 1918 года Германия капитулировала, не будучи до конца разгромленной на своей территории, и как это унижение потом использовали нацисты для подъёма реваншистских настроений. Повторить эту «ошибку» фюрер был не намерен.

Сепаратный мир: ставка на раскол союзников

Главная надежда нацистской верхушки в последние месяцы войны строилась на возможности расколоть антигитлеровскую коалицию. Немецкое командование планировало объявить о капитуляции перед англо-американскими войсками, но продолжать боевые действия против советской армии. Принцип безоговорочной капитуляции, предложенный Рузвельтом ещё в январе 1943 года, было решено игнорировать: немцы намеревались сдаваться постепенно — группами армий и подразделений.

8 марта 1945 года в Берне начались переговоры о сепаратном мире между западными союзниками и нацистской Германией. Силы вермахта предпринимали попытки достичь перемирия на Западном фронте. Американскую сторону представлял Аллен Даллес — будущий многолетний директор ЦРУ, а тогда глава европейского Управления стратегических служб США. Немецкую — обергруппенфюрер СС Карл Вольф.

Цель Вольфа и ему подобных была прозрачна: заключить сепаратный мир с американцами и англичанами, всячески помешать продвижению Красной армии вглубь Германии. Речь шла даже о возможности совместно повернуть орудия против Советского Союза. Вольф объяснял своему начальству, что пытается договориться не о капитуляции и сложении оружия, а о выводе войск или хотя бы о какой-то паузе, которая пойдёт на благо Рейха.

Операция получила кодовое название «Санрайз» (у британцев — «Кроссворд»).

Бернский инцидент и гнев Сталина

Когда в Москве узнали о тайных переговорах в Швейцарии, реакция последовала незамедлительно. 7 апреля 1945 года Сталин написал гневное письмо президенту США Франклину Рузвельту, в котором резко протестовал против переговоров, которые союзники вели втайне от СССР.

Переговоры в Берне касались условий капитуляции немецких войск на итальянском фронте и проводились без участия советских представителей, что вызвало серьёзный дипломатический конфликт между союзниками. Сталин требовал, чтобы советские военные представители участвовали в любых переговорах о капитуляции.

Этот эпизод вошёл в историю как «бернский инцидент». Именно он лёг в основу романа Юлиана Семёнова и сценария легендарного фильма «Семнадцать мгновений весны».

Последний канцлер: Дениц и его игра

После самоубийства Гитлера власть в стране перешла к гросс-адмиралу Карлу Деницу. Он был верен фюреру до конца и даже на двадцать дней смог возглавить погибающую страну, всеми силами оттягивая капитуляцию.

Дениц, как и другие нацистские лидеры, стремился заключить сепаратный мир с англичанами и американцами без участия советской стороны — договориться о частичной капитуляции, продолжая военные действия на Восточном фронте. Однако союзники отказались от сепаратных действий, и 6 мая Дениц дал согласие на одновременную капитуляцию вермахта на западном и советско-германском фронтах.

Позднее, уже в Нюрнбергской тюрьме, Дениц признался, что подписал Акт о безоговорочной капитуляции ошибочно, поскольку неверно трактовал последнюю волю фюрера. По его словам, он не имел права подписывать этот акт, а должен был сражаться, как и завещал Гитлер. Сомнительное оправдание, но оно ярко характеризует умонастроения нацистской верхушки даже в последние часы существования рейха.

Переговоры в осаждённом Берлине

Даже когда советские войска уже штурмовали Берлин, немцы продолжали торговаться. Маршал Василий Чуйков в своих мемуарах «Конец третьего рейха» описывает, как 1 мая 1945 года, в разгар городских боёв, немцы запросили переговоры.

На них к Зоологическому саду был послан майор с белым флагом. Спустя время вышли немецкие офицеры — тоже с белым флагом. Но вдруг началась стрельба: немцы были убиты, наш переговорщик ранен в ногу.

«Стало совершенно ясно, что в гарнизоне Берлина произошёл раскол: одна часть солдат и офицеров готова сдаться на милость победителя, другая, состоящая из оголтелых нацистов, не только сама не идёт на капитуляцию, но и силой оружия пресекает попытки других к сдаче», — писал Чуйков.

Красная армия предъявила ультиматум о безоговорочной капитуляции, гарантировав жизнь всем, кто сложит оружие. Либо в течение суток — полное уничтожение. Но немцы отчаянно торговались. Каждый спасал свою шкуру. И тянули время.

Генерал Кребс, которого Геббельс после смерти Гитлера послал к советским войскам, говорил откровенно:

«Если мы объявим полную капитуляцию Берлина, то все поймут, что фюрер погиб. А мы хотим создать правительство и сделать всё организованно».

Две капитуляции

В итоге Германия капитулировала дважды. Первый раз — 7 мая в Реймсе, в штаб-квартире союзных экспедиционных сил. Немецкую сторону представлял генерал-полковник Альфред Йодль. От СССР документ подписал генерал-майор Иван Суслопаров.

Но Сталин остался недоволен: Реймс был слишком «западным» местом для подписания акта о капитуляции над главным врагом. Повторно Акт был подписан в ночь с 8 на 9 мая в берлинском Карлхорсте. На этот раз от СССР — маршал Георгий Жуков.

На Западе признают «французскую» капитуляцию 7 мая, в России — берлинскую. С юридической точки зрения оба документа имеют равную силу, но политический вес у них совершенно разный.

* * *

Почему же немцы до последнего цеплялись за слово «перемирие»? Ответов несколько. Во-первых, страх перед безоговорочной капитуляцией, которая, как они полагали, означала полное уничтожение Германии как государства. Во-вторых, надежда на раскол союзников и возможность заключить сепаратный мир с западными демократиями, продолжив воевать против СССР. В-третьих, элементарное желание выиграть время — эвакуировать войска, спасти собственные шкуры, попытаться сохранить хоть что-то.

Но ставка не сыграла. Антигитлеровская коалиция устояла, а принцип безоговорочной капитуляции был реализован в полном объёме. Третий рейх пал, оставив после себя руины, десятки миллионов жертв и горький урок: войну нельзя закончить «перемирием», когда на кону стоит само существование народов.