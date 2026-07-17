Без двойных смыслов: чем запомнился первый цензурный устав России

Все издания Российской империи обязаны были проходить проверку в специальных цензурных комитетах при Московском, Санкт-Петербургском, Казанском, Дерптском и Виленском университетах. Это правило установил первый российский Устав о цензуре, принятый при императоре Александре I. Появление этого документа означало скорее цензурную «оттепель», чем «закручивание гаек». Почему так произошло — рассказываем в нашем материале.

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В духе Просвещения

Как отмечают исследователи, цензура в России начала формироваться еще в XVIII веке. Одним из первых документов, регулировавших эту сферу, стал «Духовный регламент» 1721 года. Именно Петр I законодательно закрепил правило, по которому цензура богословских книг перешла в исключительное ведение Святейшего Синода.

В январе 1783 года указом Екатерины Второй предварительную цензуру издаваемых книг поручили органам полицейского надзора. Заметим, что в том же месяце из-под пера императрицы вышел закон о вольных типографиях, который приравнивал производство книг к промышленному делу и давал право частным лицам открывать свои издательства. Екатерина, дабы избежать вседозволенности с наступлением свобод для типографского дела, решила уравновесить это усилением роли полиции в печатной цензуре.

После Великой французской революции цензура в России ужесточилась. Яркими примерами стали арест и ссылка Александра Радищева в 1790 году и закрытие типографии Николая Новикова два года спустя. В 1796 году в Петербурге и Москве учредили цензурные комитеты, которые контролировали издание и ввоз литературы, а в 1800 году Павел I и вовсе запретил ввоз иностранных книг.

Однако такая жесткая политика шла вразрез со взглядами окружения нового императора, Александра I. По мнению историков, молодой государь разделял идеи екатерининского просвещения. Именно поэтому в июле 1804 года в России приняли первый Устав о цензуре.

Этот документ систематизировал цензурную политику: теперь она делилась на общеимперскую (для отечественных и зарубежных изданий) и ведомственную (военную, духовную, театральную). При Александре I под контролем оказалось содержание любой печатной продукции на всех этапах — от рукописи до готового тиража. Именно тогда впервые ввели предварительную цензуру, когда текст проверяли еще до передачи в типографию.

Как отметил в беседе с «Парламентской газетой» директор Центра политического анализа Павел Данилин, появление первого цензурного устава в России во многом было продиктовано французским опытом эпохи революции и империи Наполеона. Тогда министерство внутренних дел, а позже ведомство Фуше превратило цензуру в эффективный инструмент государственной политики, жестко контролируя печатные издания. В России решили перенять этот опыт, чтобы упорядочить стремительно растущий издательский рынок, вызванный ростом грамотности и интереса к литературе.

Рукописи «противные духу тишины»

Цензорам предписывалось толковать двусмысленные места в тексте в пользу автора. Также согласно уставу, запрещалось издание всех сочинений, которые были оценены как «противные православной религии и самодержавному строю».

Один из пунктов устава гласит:

«Если же в цензуру прислана будет рукопись, исполненная мыслей и выражений, явно отвергающих бытие Божие, вооружающая против веры и законов Отечества, оскорбляющая верховную власть или совершенно противная духу общественного устройства и тишины, то комитет немедленно объявляет о такой рукописи правительству для отыскания сочинителя и поступления с ним по закону».

При этом был установлен и механизм обжалования решений цензоров. Такие споры сначала рассматривались в Совете университета, при котором работал цензурный комитет, а затем их можно было оспорить в Главном правлении училищ — высшей инстанции по делам цензуры.

Стоит отметить, что «александровский» цензурный устав просуществовал 22 года, пока в 1826 году император Николай I не утвердил новый. гораздо более жесткий свод правил, который в истории получил прозвище «чугунный устав».