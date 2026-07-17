Как в небе над Балтикой русская морская авиация вступила в первый бой

Первая мировая шла уже третий год, когда в небе над Балтикой случилось то, что сегодня покажется обыденным событием. Но в 1916-м это было настоящим чудом - четыре русских гидросамолета вступили в бой с четырьмя германскими машинами над островом Сааремаа, у берегов современной Эстонии. И победили. Впервые в истории отечественного флота.

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В те дни мало кто тогда обратил внимание на этот эпизод. На суше гремели Брусиловское наступление, Верден, Сомма. Миллионы солдат гибли в окопах. А тут - какая-то стычка четырех самолетов против стольких же над морем. Казалось бы, мелочь. Но именно эта мелочь открыла новую эру.

К лету 1916 года авиация уже перестала быть диковинкой. Самолеты разведывали, бомбили, корректировали огонь артиллерии. Но морская авиация? Это совсем другое дело. Слишком сложно было совместить элементы самолета со способностью взлетать с воды. Гидросамолеты требовали особых навыков, особого обслуживания, особых условий базирования. И Россия лидировала в этой области.

Именно русские инженеры создали первый в мире серийный гидросамолет-истребитель М-9 конструкции Дмитрия Григоровича. Машина по тем временам удивительная - двухместный биплан с двигателем в 140 лошадиных сил, скорость до 110 километров в час, мог летать более четырех часов. Нес пулемет и несколько бомб. Но главное - взлетал с воды и садился на воду.

Именно такие машины получил авианосец "Орлица". Что немаловажно, это была переоборудованная из обычного грузо-пассажирского парохода первая в России специализированная плавбаза гидроавиации. До этого самолеты базировались на обычных кораблях или береговых аэродромах. А тут - полноценный авианосец, пусть и скромный.

21 июня 1916 года "Орлица" стояла близь острова Сааремаа. Важная военно-морская база Балтийского флота. Четыре М-9 поднялись в воздух на патрулирование, когда внезапно появились четыре германских самолета. Завязался бой. Первый в истории русской морской авиации. Русские пилоты не только отразили атаку, но и обратили противника в бегство. Ни одной потерянной машины. Немцы, привыкшие к превосходству в воздухе, были вынуждены ретироваться.

На первый взгляд, ничего примечательного. Четыре против четырех, при равном количестве отразили атаку. Но стоит понять контекст. Впервые морская авиация доказала - она способна не только разведку вести, но и вести боевые действия в воздухе. Впервые гидроавиация показала, что может надежно защищать базы от воздушных атак. Впервые русские пилоты продемонстрировали - отечественные гидросамолеты не уступают зарубежным. А в чем-то и превосходят.

Эта победа открыла дорогу массовому развитию морской авиации. К концу войны на Балтике и Черноморье действовали уже десятки гидропланов. Появились новые типы машин, формировались авиационные части флота, отрабатывалась тактика. После революции и Гражданской войны традиция продолжилась. В 1920-1930-е годы создавались новые гидросамолеты. В годы Великой Отечественной войны морские летчики совершили тысячи боевых вылетов, защищая Ленинград и Севастополь, Мурманск и Одессу. Торпедоносцы, штурмовики, истребители флота стали грозной силой.

После войны морская авиация ВМФ СССР стала одной из самых мощных в мире. Реактивные самолеты, ракетоносцы, противолодочные комплексы. Морские авиаторы несли службу во всех океанах. Распад СССР нанес тяжелый удар - многие части расформировали, технику законсервировали. Но ядро сохранилось. И в двадцать первом веке началось возрождение забытой школы.

Официальным днем рождения морской авиации России считается 17 июля - именно в этот день в 1916 году было сформировано первое авиационное подразделение флота. Но подвиг пилотов М-9 над Сааремаа, одержанный ровно за месяц до этого, 21 июня, навсегда остался в памяти как первая боевая победа. В 1996 году главнокомандующий ВМФ России издал приказ, согласно которому в честь этого исторического боя было установлено празднование Дня авиации Военно-морского флота. Так две даты - 21 июня и 17 июля - стали символами славной истории отечественной морской авиации.

Сегодня морская авиация ВМФ России переживает новый этап. На вооружение поступают модернизированные Ил-38Н и Ту-142М3, многоцелевые МиГ-29К и Су-30М3, вертолеты Ка-27 и Ка-52К. Морские летчики несут службу в различных морях, Арктике, на Тихом океане. Они продолжают традиции тех самых пилотов М-9, которые 110 лет назад в небе над Балтикой доказали - русская морская авиация рождена, чтобы побеждать.