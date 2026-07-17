Приметы и поверья на 17 июля: почему нельзя строить планы в день Андрея Налива

17 июля по народному календарю отмечают Андрей Налива. В этот день на Руси перед завтраком ходили кормить лошадей овсом и ухаживали за ними: считалось, что такая забота защитит животных от болезней. В православной традиции дата посвящена памяти знаменитого иконописца Андрея Рублёва.

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Что можно делать в день Андрея Налива

В старину незамужние девушки варили овсяный кисель — верили, что если выпить его в одиночестве, то любовь сама найдёт дорогу. Чтобы отогнать злые силы и избежать неприятностей, дома окуривали зверобоем. Траву раскладывали у окон и дверей, а также в дальних углах комнат.

Что нельзя делать в день Андрея Налива

По приметам, 17 июля не стоит строить планы и обсуждать будущее — задуманное может не сбыться. Любую работу лучше делать не торопясь и внимательно, чтобы не навлечь ошибок. Ревность к партнёру в этот день может привести к разрыву. Детей нельзя оставлять без присмотра — это сулит беду. На Андрея Налива не рекомендуют ходить за покупками: считается, что обновки принесут неудачи в личной жизни.

Приметы в день Андрея Налива

Приметы погоды на этот день: какой выдастся Андреев день — такой будет и середина августа. Обилие ягод в лесу предвещает студёную зиму. Багряный рассвет — к резкому ухудшению погоды. А если внезапно исчезли стрижи — жди затяжного ненастья.