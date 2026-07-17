Жизнь в Москве в 1896 году: сколько платили за жилье и что получали

Архивные документы о Ходынской трагедии сохранили не только сведения о погибших и пострадавших. Благодаря им можно заглянуть в повседневную жизнь Москвы конца XIX века и узнать, сколько тогда стоило снять жилье.

В материалах часто указывали адрес человека, а вместе с ним — стоимость койки, угла, комнаты или квартиры. Эти детали сегодня помогают представить, как жили москвичи в 1896 году, отмечает генеалог Екатерина Туроверова в своем блоге «Дѣло №».

Одна из женщин снимала место в водогрейне церковного дома на Софийке. За жилье со столом она платила 30 копеек в сутки. Если жить там целый месяц, выходило около 9 рублей — сумма, сопоставимая с месячным заработком многих чернорабочих.

Другой вариант был гораздо доступнее. Прачка, получавшая до 10 рублей в месяц, снимала угол в квартире на Пресне всего за 2 рубля.

Даже сундук в съемном жилье мог быть отдельной статьей расходов. Он служил местом для хранения вещей под замком. За такую возможность Олимпиада Грановская платила 1 рубль 50 копеек в месяц, проживая во 2-м участке Рогожской части.

Комната обходилась дороже. Например, мещанин Алексей Николаев снимал ее за 4 рубля 50 копеек в районе нынешнего Аптекарского огорода.

При этом условия могли сильно отличаться. Портниха из Мещовска жила в темном подвальном помещении без окон недалеко от Садового кольца и платила 3 рубля в месяц. Согласно архивным записям, она часто жаловалась на плохое самочувствие. Ее заработок составлял от 12 до 16 рублей.

Некоторые снимали целые квартиры, чтобы сдавать комнаты другим жильцам. Так, Мария Кошелькова арендовала квартиру за 26 рублей в месяц, а доход от квартирантов составлял около 30 рублей. Дополнительно она зарабатывала стиркой белья и обслуживанием постояльцев.

Бывали и менее прибыльные случаи. Семья Сметаниных снимала квартиру в Лефортовской части за 12 рублей, а комнаты сдавала на 11 рублей.

Эти архивные сведения показывают, насколько тесно стоимость жилья была связана с уровнем доходов. Для одних пределом возможностей оставался угол или место для хранения вещей, другие превращали съемную квартиру в источник заработка, стараясь свести концы с концами.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Галина Ульянова также отмечает, что для большинства простых москвичей конца XIX века жизнь была тесно связана с тяжелым физическим трудом и постоянной экономией. Многие приезжали в Москву на заработки, жили в дешевых ночлежках или съемных комнатах, а благотворительные столовые и приюты нередко становились единственной поддержкой для самых бедных жителей города.