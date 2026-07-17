70 лет назад «Ленин» открыл круглогодичную навигацию по Севморпути

В 1956 году в Советском Союзе был заложен первый в мире атомоход. Опыт постройки и эксплуатации судна с ядерной силовой установкой для гражданского применения позже был использован в создании самого большого ледокольного флота на планете. Сегодня Россия обладает восемью атомоходами, еще четыре — в проекте. Корреспондент «МИР 24 Дмитрий Забрудский узнал об истории создания «Ленина.

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К созданию ледокола на мирном атоме привлекли ведущих ученых из более чем 300 предприятий со всей страны. Строили его в три смены, в рекордные сроки — справились за полтора года. Для «Ленина была разработана специальная сверхпрочная марка стали, 76 различных новых типов механизмов и более 150 новых образцов судового оборудования. И все это «без грифа секретности, чтобы весь мир знал о превосходстве советской науки и техники.

Атомоход «Ленин за 100 дней плавания во льдах провел много кораблей с народно-хозяйственными грузами для отдаленных северных районов.

Для работы в замерзших морях атомоход снабдили специальной балластной установкой для перекачивания воды с одного борта на другой. Толстый лед судно сначала ломало, а потом раздвигало. До появления «Ленина навигация на Северном морском пути длилась полтора-два месяца, он сделал его круглогодичной. «Ледокол «Ленин как атомное судно позволил, прежде всего, обеспечить очень серьезное расширение сроков навигации. Северный морской путь — очень важная трасса для нашей страны, и расширение навигационного периода было очень важным для развития промышленности, становления экономики северных территорий, — отметил специалист научного центра «Атомный ледокол «Ленин Константин Демаков.

По сравнению с современными атомоходами «Ленин был не очень большим — всего 16 тысяч тонн водоизмещением. Но не размеры были его главным преимуществом, а автономность и мощность. Двухметровый ледовый панцирь он преодолевал на скорости почти четыре километра в час. Все благодаря сердцу — трем ядерным реакторам по 90 мегаватт каждый.

Первый советский атомоход был не просто лицом флота, а всей страны. Поэтому на борту все самое лучшее: каюты на одного-двух человек, в интерьере — ценные породы деревьев, а еще баня, библиотека, бассейн, музыкальный салон с роялем, камин, а также своя прачечная и медсанчасть с операционной. «Большой популярностью ледокол пользовался в портовых городах, оказывая помощь местному населению. Операции делались, в основном, аппендицит и грыжа, — рассказал специалист научного центра «Атомный ледокол «Ленин Михаил Сурайкин.

За 30 лет работы атомоход провел через льды почти четыре тысячи судов и прошел путь, который в три с лишним раза превышает расстояние от Земли до Луны. Уйдя на пенсию, «дедушка гражданского атомного флота стал плавучим музеем.

На борту — 140 помещений и 13 этажей. Здесь рассказывают о мужестве моряков и гении советских ученых. Первому в мире атомоходу присвоен статус объекта культурного наследия. «Судно по-прежнему находится в составе «Атомфлота и, соответственно, оно проходит все необходимые технические приготовления, обслуживание техническое проводится, — отметил Константин Демаков.

То есть «Ленин находится в резерве. По словам экипажа, если загрузить топливо в реакторы, то атомный пенсионер снова может водить караваны по Северным морям.