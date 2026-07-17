Кем была «идеальная женщина» для Сталина

В мемуарах, публицистике и кино образ Валентины Истоминой, сестры-хозяйки Иосифа Сталина, часто окрашен романтическим флёром. Её называют последней любовью вождя, «тайной женой», женщиной, которой он доверял больше всех. Но где заканчивается миф и начинаются исторические факты? И была ли эта история любви на самом деле?

От деревенской девушки до Хозяйки Кремля

Будущая распорядительница быта вождя родилась в орловской деревне. С её биографией всё непросто с самого начала — даже год рождения вызывает споры. По официальным документам, Валентина Васильевна Истомина (в девичестве Жбычкина) появилась на свет в 1915 году. Однако племянник утверждал, что она родилась 7 ноября 1917 года — в день Октябрьской революции. Эту дату потом подхватили и растиражировали многие историки. Вторая версия, безусловно, красивее и символичнее: девушка, родившаяся в день, когда рухнул старый мир, и посвятившая жизнь человеку, который этот мир строил.

Не менее любопытная дилемма связана с её именем. По официальным документам она проходит как Варвара Жбычкина. Однако все, кто знал её лично, — дочь Сталина Светлана Аллилуева, Вячеслав Молотов и другие приближённые — называли её Валентиной, Валечкой. Сменила ли она имя или Истомину стали величать Валентиной для благозвучности, неизвестно. Но факт остаётся фактом: в историю она вошла именно как Валентина.

Образование девушки ограничилось пятью классами. В 16 лет она приехала в Москву, работала на столичных фабриках. А в 21 год, окончив курсы подавальщиц общества «Динамо», поступила в хозяйственное управление НКВД — структуру, отвечающую за быт высшего руководства страны.

Как именно она попала в эту закрытую систему, доподлинно неизвестно. По одной из версий, девушку приметил и похлопотал за неё начальник охраны Сталина Николай Власик. Заприметил не по родству или знакомству, а просто потому, что она была трудолюбивой, скромной и отлично справлялась со своей работой.

Так началась её карьера в сфере обслуживания партийной верхушки, которая продлилась 23 года — с 1936 по 1959 год. Большую часть этого времени она трудилась непосредственно на дачах Сталина, обустраивая его быт.

И обслуживающий персонал, и представители «ближнего круга» вождя называли сестру-хозяйку Валентину Истомину просто — Хозяйка. С большой буквы. Её авторитет был настолько высок, что это прозвище закрепилось за ней надолго.

Муж, которого почти не знали

Об «официальной» личной жизни сестры-хозяйки Сталина известно ещё меньше, чем о её трудовой биографии. Супруг Валентины, Иван Истомин, был военным. Согласно воспоминаниям племянника, он воевал, вернулся с Великой Отечественной полковником, имел много боевых наград. После войны работал в спецотделе, в похоронном бюро.

Своих детей у пары не было, они взяли на воспитание племянника Валентины. В материальном плане Истомины жили очень хорошо — помимо комфортабельной квартиры имели дачу в подмосковных Электроуглях, автомобиль «Запорожец», в доме всегда был достаток. До сих пор непонятно, была ли девушка на момент знакомства со Сталиным уже замужем или познакомилась со своим будущим супругом уже в Зубалове. Известно лишь, что к моменту перевода на дачу в Кунцево она уже была в разводе.

Что на самом деле связывало её со Сталиным?

Слухи о тайной связи вождя с экономкой настойчиво выдаются за реальные факты с подачи ряда историков — как отечественных, так и западных. Английский историк Саймон Джонатан Себаг-Монтефиоре в своём исследовании «Двор Красного монарха» прямо говорит, что «тайной супругой» генсека Валентина Истомина стала в конце 1930-х годов.

Однако сама Валентина Истомина даже в кругу семьи никогда ничего про работу у Сталина не рассказывала. Она унесла эту тайну в могилу.

Что же говорят те, кто знал их обоих?

Дочь Сталина Светлана Аллилуева тепло отзывалась об Истоминой, ценила её весёлый нрав и называла «идеальной женщиной для отца». В своих воспоминаниях она писала:

«Появились новые лица, в том числе и молоденькая курносая Валечка, рот которой целый день не закрывался от весёлого, звонкого смеха. Проработав в Зубалове года три, она была переведена на дачу отца в Кунцево и оставалась там до его смерти, став позже экономкой...»

Один из охранников генсека вспоминал:

«Все знали, что как ночь, так Валя к нему бежит. Не сказать, что красивая была, но неплохая. Между собой мы о ней говорили: хорошо Вале жить — и работа, что надо, и Сталин её любит».

Впрочем, например, Вячеслав Молотов относился к этому скептически. А в 1977 году он произнёс фразу, которая многое объясняет:

«А если была женой, кому какое дело?».

Без капли амбиций

Возможно, будь девушка амбициозной, она могла бы стать значимой фигурой в окружении вождя. Вот только таких планов у неё вовсе не было. Ей нравилась работа — она даже гордилась ею. И в этом, наверное, и был секрет её долгого пребывания рядом со Сталиным.

Биографы Истоминой особо подчёркивают момент её прощания со Сталиным, когда Валентина провожала вождя в последний путь. Она позволила себе проявление обычных человеческих чувств, когда стало понятно, что человека Иосифа Сталина больше нет в живых. Оплакивала она его как родного и близкого человека. Рыдала в голос...

Жизнь после смерти вождя

После смерти Сталина 35-летняя (или 38-летняя, в зависимости от версии о годе рождения) Истомина была освобождена от должности. В 1959 году, когда ей было 44 года, её окончательно уволили из штата хозобслуги 9-го Управления КГБ СССР.

До конца своих дней она получала солидную персональную пенсию и больше нигде не работала. Валентина Истомина умерла в конце 1995 года, пережив Сталина на четыре десятилетия. Она так и не рассказала никому, что на самом деле связывало её с вождём.

Вместо заключения

Так кем же была Валентина Истомина для Сталина? Верной экономкой, которая два десятилетия безотказно управляла его бытом? Или последней любовью человека, потерявшего жену и не решившегося на новый официальный брак?

Доказательная база у второй версии крайне шаткая и строится в основном на косвенных свидетельствах и домыслах. Сама Истомина молчала. Сталин, естественно, тоже ни с кем этим не делился.

Так что гипотеза о роли Истоминой как «тайной жены» или «последней любви» остаётся в области исторической публицистики и слухов. Но даже если между ними действительно ничего не было, кроме служебных отношений, она навсегда осталась той самой «Хозяйкой» — женщиной, которой вождь доверял настолько, что позволял подавать еду или лекарства только ей. А это, согласитесь, уже немало.