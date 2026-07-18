Неизвестная война: как чукчи в 1947 году напали на Аляску

Образ чукчей в массовом сознании советского человека был сформирован кинематографом. Фильм «Начальник Чукотки» рисовал их простодушными, миролюбивыми охотниками, жившими по принципу «моржа стрелять можно, человека стрелять нельзя». Однако реальность, как это часто бывает, оказалась куда более суровой и кровавой.

В 1947 году, на самом пике «холодной войны», когда мир только начал привыкать к мысли о ядерной угрозе и железном занавесе, на другом конце планеты — в ледяных водах Берингова пролива — произошёл инцидент, который с полным правом можно назвать неизвестной советско-американской войной. Группа вооружённых чукчей пересекла государственную границу, высадилась на Аляске и устроила резню. И это не выдумка, не легенда — это факт, который обе сверхдержавы предпочли замять.

Вековая вражда через пролив

Чтобы понять, как такое стало возможным в 1947 году, нужно заглянуть вглубь веков. Чукчи всегда были грозными и свободолюбивыми воинами. Капитан Дмитрий Павлуцкий, в XVIII веке пытавшийся покорить Чукотку, дал им исчерпывающую характеристику:

«Народ сильный, рослый, смелый... любящий свободу и не терпящий обмана, мстительный».

Их воинский дух воспитывали с детства, доспехи из моржовой кожи порой не брала пуля, а спокойное отношение к смерти делало их неукротимыми противниками.

Испокон веков главными соперниками чукчей были не соседи-коряки, а эскимосы, жившие на американском берегу Берингова пролива. Легенды гласят, что многовековая вражда началась из-за предательства и мести. С тех пор чукотские воины на боевых байдарах, иногда числом до тысячи человек, регулярно пересекали 80-километровый пролив. Целью были набеги за добычей, а самым желанным трофеем — жёны-эскимоски, служившие живым доказательством доблести.

Кратчайшее расстояние между крайней восточной точкой Чукотки и западным берегом Аляски составляет всего 86 километров. К тому же на этом маршруте расположены острова Диомида, к которым можно было пристать. Да и большую часть года пролив затянут льдом, так что практиковались и пешие переходы. Захватчикам требовалось совершить лишь два «марш-броска» по воде или льду протяжённостью около 40 километров каждый.

Впрочем, в периоды затишья те же семьи, связанные узами крови и брака, мирно торговали и навещали друг друга. Такова диалектика жизни на краю земли: кровная месть соседствовала с кровным родством.

1947 год: традиция в эпоху «холодной войны»

С приходом советской власти образ жизни оленеводов и охотников на краю земли изменился несильно. Граница между континентами оставалась условной, родственные связи через пролив не прерывались. Люди беспрепятственно пересекали пролив, чтобы навестить родственников, обменяться товарами или просто пообщаться. Советские и американские власти, осознавая сложность контроля, закрывали глаза на происходящее.

Однако после Второй мировой войны ситуация кардинально изменилась. Началась «холодная война», и Берингов пролив из простора для байдар превратился в потенциальный фронт. И СССР, и США укрепляли здесь свои рубежи войсками и техникой. С 1945 года Сталин частями перебрасывал на северо-восток 14-ю общевойсковую армию. В 1947 году на Чукотке была зафиксирована повышенная активность американской авиации и флота в районе Берингова пролива.

В этой взрывоопасной атмосфере любое, даже самое незначительное столкновение могло стать детонатором. И оно произошло.

Набег на Уэйлс

В октябре 1947 года группа советских чукчей, следуя многовековому обычаю, высадилась на Аляске в районе Уэйлса (ныне зона Ном, Аляска). В этом месте традиционно проживает эскимосский народ инупиатов.

Что именно произошло дальше, доподлинно неизвестно. По одним данным, чукчи напали на эскимосское стойбище, учинив разгром, после чего скрылись в море. По другим — разграбили оленеводческие хозяйства и убили несколько десятков жителей Уэйлса. В любом случае, жертвы были, и они были серьёзными.

Разбойники так и не были найдены. Но сам факт вооружённого вторжения граждан СССР на территорию США был налицо.

На грани большой войны

Строго говоря, это нападение можно было рассматривать как акт агрессии СССР против США. Атмосфера была настолько накалена, а в регионы стянуто столько войск, что достаточно было малейшего повода для развязывания боевых действий.

И чукотский разбойничий рейд вполне мог стать таким поводом. Однако обе державы, к счастью, не были готовы к началу новой войны. И советское, и американское правительства позаботились о том, чтобы инцидент остался локальным.

Чиновники с обеих сторон границы сделали всё, чтобы не раздуть «советско-американский конфликт». Официальные дипломатические каналы были задействованы для того, чтобы замять историю.

Подоплёка: зависть и шпиономания

Почему же чукчи решились на этот набег именно в 1947 году? Ответ лежит в плоскости не только вековой вражды, но и социально-экономических контрастов.

Советским туземцам было чему завидовать. Например, во время визита колхозников Чукотки на остров Святого Лаврентия в 1947 году они были просто поражены уровнем жизни коренного населения Америки.

«Все эскимосы живут очень хорошо, в домах с электрическим освещением. Молодёжь спит в кроватях, старики в пологе. Кухлянки (верхние рубахи) у всех из сукна, а сверху красивые цветные комлейки (одежда из оленьих шкур)», — рассказывал инструктор Чукотского райкома ВКП(б) товарищ Токай.

Местные власти отмечали сильное влияние США на чукчей. Посещая друзей и родственников на Аляске, они могли воочию видеть преимущества капиталистического строя перед социалистическим. Стойбища эскимосов они рассматривали как источник ценных товаров — ножей, посуды и прочих предметов домашнего обихода.

К этому добавилась и паранойя «холодной войны». Согласно докладной записке на имя Иосифа Сталина, советские пограничники обратили внимание на изменения в характере визитов американских эскимосов на Чукотку. Если раньше это были старики, женщины и дети, приезжавшие в гости к родственникам, то к концу 1947 года среди прибывающих стали преобладать молодые мужчины без явных родственных связей. Более того, было установлено, что они проявляли повышенный интерес к расположению советских военных объектов. Это вызвало подозрения в шпионской деятельности.

Возможно, набег чукчей был не просто разбойничьей вылазкой, а своеобразным «ответом» на эту подозрительную активность. Или же он был спонтанной вспышкой вековой ненависти, подогретой социальной завистью. Мы этого уже никогда не узнаем.

Вместо заключения

Инцидент 1947 года в районе Уэйлса — это уникальный эпизод в истории «холодной войны». Формально это был вооружённый конфликт между СССР и США, но воевали не регулярные армии, а коренные народы Арктики, для которых государственные границы всегда были условностью.

Обе сверхдержавы предпочли сделать вид, что ничего не произошло. И это, пожалуй, было единственно верным решением. Потому что если бы Москва и Вашингтон начали выяснять отношения из-за набега чукчей на эскимосов, последствия могли бы быть катастрофическими.

Так эта история и осталась малоизвестной страницей в анналах «холодной войны» — страницей, где вековые традиции северных народов столкнулись с геополитикой ядерного века. И где чукчи, сами того не ведая, едва не развязали Третью мировую.