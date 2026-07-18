Народные приметы на 19 июля: Утром не трогай деньги и не смотри в зеркало

В православии отмечают день памяти преподобного Сисоя Великого. Он жил в V веке, почитается чудотворцем по одной истории.

А было это так. Однажды к нему пришел мирянин с умершим дорогой сыном. Шли они за благословением. Отец пал перед преподобным, будто кланяясь, и сына так преклонил. Затем отец встал, оставив сына у ног старца, и вышел из кельи. Старец, думая, что сын еще кланяется ему, говорит отроку: "Встань и выйди вон". Умерший тотчас встал и вышел. Отец, увидев его, изумился. Но старец просил никому не говорить об этом.

В народном календаре это Сысоев день или Сысой Погребник.

Считалось, что все посевные работы надо завершить, иначе позже посаженное не войдет. Утренней росой умывались, чтобы прибавить сил и здоровья. Те, у кого было плохо с ногами, ходили или катались по росе. Плохой приметой было, если в эти сутки лунный свет проникнет в жилище - он мог привлечь проблемы и конфликты, поэтому окна плотно зашторивали. Птиц, прилетавших сейчас к дому, гоняли, особенно ворон. Верили, что эти пернатые могут принести на крыльях только беду. Запрещено в этот день было спешить, так как можно было навлечь беду на дом. Нельзя делать запасы или заготовки - испортятся. Женщинам запрещено было спускаться в подвал. А всем домочадцам - смеяться, веселиться и шуметь, так как легко можно было получить травмы. Не смотрелись в этот день в зеркала, чтобы не потерять красоту. Не ходили на охоту и рыбалку, так как путного из этого ничего не выйдет. Не трогали с утра деньги, вообще старались в этот день к ним не прикасаться, иначе можно было скоро обеднеть.

Считалось, что если в этот день идет дождь, то и осень будет мокрой. Сухой и солнечный день - рано наступит бабье лето. Много малины на кустах - зима будет холодной. Если на деревьях есть желтые листья - рано придет осень и зима. Матерям нельзя было в этот день поднимать руку на дочерей или говорить про них гадости.

Кстати: в этот день отмечают именины Анатолии, Антоны, Архипы, Валентины и Василии, Викторы и Глебы, Ефимы и Лукьяны, Иннокентии и Федоры, Марфы, Ульяны и Люции, Юлианы.