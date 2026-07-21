Как полковник Абрам Темник освободил лагерь смерти Белжец

82 года назад Красная армия освободила железнодорожную станцию Белжец, на территории которой в годы войны действовал один из крупнейших нацистских лагерей. Первым на место массового уничтожения евреев вошёл танковый полк под командованием Абрама Темника — еврея по национальности, впоследствии погибшего при штурме Берлина. Каким был боевой путь Темника и как красноармеец стал первым советским офицером, который вошёл в лагерь смерти — в материале RT.

21 июля 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской операции советские войска освободили железнодорожную станцию Белжец, на территории которой с марта 1942 по май 1943 года действовал один из самых страшных нацистских лагерей смерти.

Об этом свидетельствует хранящееся в фондах Центрального архива Министерства обороны России боевое донесение №063 за 21 июля 1944 года об овладении н. п. Белжец штаба 21-й гвардейской механизированной бригады 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева.

Это боевое донесение опровергает содержащуюся в ряде публикаций, посвящённых лагерю смерти Белжец, информацию о том, что он якобы был освобождён 12 января 1945 года.

Белжец, а следом и два других лагеря смерти — Треблинка II и Собибор — создавались в рамках операции нацистов под кодовым названием «Рейнхард», которая задумывалась как локальное уничтожение евреев и цыган на территории генерал-губернаторства (части оккупированной Польши, находящейся под протекторатом Третьего рейха), но быстро переросла в составную часть общеевропейской программы по «окончательному решению еврейского вопроса».

Лагерь смерти

Первый транспорт с евреями прибыл в Белжец 17 марта 1942 года. В течение марта в его газовых камерах были отравлены угарным газом около 80 тыс. евреев из гетто Люблина, Львова и других районов Восточной Галиции — их доставляли до пяти эшелонов в день, примерно по 1 тыс. человек в каждом.

Только в течение 1942 года процесс уничтожения евреев осуществлялся с двумя месячными перерывами (с середины апреля до середины мая и с середины июня до середины июля), во время которых количество газовых камер было увеличено с трёх до шести. Период зимы и весны 1943 года ушёл на «заметание следов» преступлений — эксгумацию трупов из могильных рвов и их сожжение. После территория лагеря была засажена деревьями, а на части её обустроена сельскохозяйственная ферма.

Лагерь занимал территорию примерно 7,5 га. На этом сравнительно небольшом участке земли было умерщвлено, согласно сохранившимся немецким отчётам, 434,5 тыс. человек, а по подсчётам исследователей холокоста — до 600 тыс.

Первый советский командир в освобождённом Белжеце

Командиром 69-го гвардейского танкового Сандомирского Краснознамённого ордена Александра Невского полка 21-й гвардейской механизированной бригады был еврей по национальности, гвардии подполковник Абрам Матвеевич Темник. Он возглавлял авангард полка и одним из первых оказался на месте массового убийства евреев.

Уроженец Бердянского уезда Таврической губернии Российской империи Абрам Темник начал службу в РККА в 1929 году. Через год он окончил школу младшего комсостава и стал секретарём бюро комсомола роты. В дальнейшем (вплоть до 1943 года) его служба была связана исключительно с военно-политическими органами.

Проходя службу в Забайкалье, Темник стал участником боёв на реке Халхин-Гол в качестве батальонного комиссара 5-й моторизованной стрелково-пулемётной бригады. Здесь же он получил свой первый орден Красного Знамени.

В мае 1941-го Абрам Темник получил назначение на должность заместителя командира по политической части 201-й стрелковой дивизии. Затем — военного комиссара 8-й отдельной противотанковой артиллерийской бригады РГК. В этой должности его и застала война.

Старший батальонный комиссар (с 1942 года — подполковник) Абрам Темник воевал с самого начала войны на Западном фронте, участвовал в приграничных боях и Смоленском сражении. С марта 1942 года его назначили военным комиссаром 105-й танковой бригады (ставшей с 23 октября 1942 года 8-й гвардейской танковой бригадой). Боевой опыт Темника пополнился в операциях на Брянском и Юго-Западном фронтах, а также в ходе Сталинградской битвы, по окончании которой ему вручили второй орден Красного Знамени.

В конце 1943 года подполковник Абрам Темник перешёл из военно-политического начсостава на должность командира танковой части, возглавив в феврале 1944 года 69-й гвардейский танковый полк 21-й гвардейской механизированной бригады.

Во главе полка он участвовал в Днепровско-Карпатской и во Львовско-Сандомирской операциях. Его полк 21 июля 1944 года освободил от немецкой оккупации польскую железнодорожную станцию Белжец в бывшем Люблинском воеводстве, где функционировал нацистский лагерь смерти. Всего через три дня после этого за отличие во Львовско-Сандомирской операции командира полка наградили третьим орденом Красного Знамени.

От Белжеца до Берлина

Спустя несколько месяцев Абрам Темник стал командиром знаменитой 1-й гвардейской танковой бригады 8-го гвардейского механизированного корпуса и получил звание полковника. Ему выпала честь возглавить первое гвардейское танковое соединение в Красной армии, сформированное будущим маршалом бронетанковых войск, а тогда ещё полковником Михаилом Катуковым. Одновременно с назначением на должность командира легендарного танкового соединения Темнику вручили высокую полководческую награду — орден Богдана Хмельницкого II степени.

Бригада с января 1945 года в составе войск 1-го и 2-го Белорусских фронтов принимала участие в Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. В ходе последней она одной из первых ворвалась в Берлин. Сражаясь в уличном бою вместе с офицерами своего штаба, 27 апреля 1945 года гвардии полковник Темник был смертельно ранен, эвакуирован в госпиталь, где через день скончался.

О гибели Абрама Темника рассказал в своих мемуарах его бывший заместитель по 1-й гвардейской танковой бригаде, гвардии полковник Вениамин Аронович Миндлин. Он был участником того самого боя в Берлине в качестве командира 11-го отдельного гвардейского тяжёлого танкового полка.

По его воспоминаниям, наступая по Гнейзенау-штрассе, бригада Темника упёрлась в старинную кирху, на которую немцы затащили 75-мм противотанковую пушку. Из неё они успешно поражали одну советскую машину за другой. Продвижение бригады остановилось.

Полк Миндлина наступал во встречном направлении. Кладку кирхи метровой толщины не брали снаряды ни средних танков Темника, ни тяжёлых танков Миндлина.

Поскольку приданный бригаде батальон автоматчиков вёл бой в другом месте, её командир принял решение собрать всех, кто может сражаться в пешем строю, включая штабных офицеров, и сам возглавил атаку на кирху.

«Темник был до отчаянности смел и горяч, болезненно переживал замечания старших начальников. Знал я и командира 8-го гвардейского механизированного корпуса. В бою с командирами своих бригад он нередко бывал до обидного резок. Особенно если что-то не клеилось. Поэтому, получив информацию Темника, я представил себе, что произошло и в каком сейчас состоянии командир первогвардейцев!» — вспоминал Миндлин.

Он в деталях описывает последний бой Темника.

«Темник начал атаку, — вспоминал Миндлин. — Человек он был неожиданный, самолюбивый, а его нервы, как и у всех нас, взвинчены до предела. Бригада застопорилась, начальство тоже нервничало... Темник размахивал большим маузером и что-то кричал. В окулярах бинокля крупно возникло его побагровевшее лицо с распушившимися усами... Увидав своего комбрига, остановились отступающие от кирхи первогвардейцы. Обе группы слились. Темник только на секунду замедлил бег, потом оглянулся и, опять взмахнув маузером, устремился вперёд. Теперь все бежали почти рядом с ним и уже были недалеко от ограды, когда в самой гуще атакующих взметнулся взрыв. Всё это совершилось буквально за доли минут. После взрыва всю группу Темника закрыли дым и пыль. Теперь пыль осела. Темник и бывшие с ним офицеры лежали на мостовой».

«Личным примером воодушевлял бойцов на подвиг»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое командование танковой бригадой в ходе Берлинской операции и проявленные при этом личное мужество и героизм гвардии полковнику Абраму Темнику посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Командир 8-го гвардейского механизированного корпуса, генерал-лейтенант танковых войск Иван Дрёмов в автобиографической книге «Наступала грозная броня» написал о Темнике: «Личной храбростью, упорством, настойчивостью и умением Абрам Матвеевич добился на своём направлении полного успеха и на плечах отступающих гитлеровцев ворвался в Берлин. Действовал, как всегда, решительно и смело, личным примером воодушевлял бойцов на подвиг. Осколок вражеской мины оборвал жизнь прекрасного человека и командира».