Почему чукчи никогда не спасали тонущих

Русские путешественники, казаки и миссионеры, попадавшие на Чукотку в XVIII–XIX веках, привозили оттуда наблюдение, которое не укладывалось у них в голове: чукчи не бросались спасать тонущего человека. Ни чужого, ни своего. Стоящие на берегу могли смотреть, как уходит под воду сосед, родственник, товарищ по байдаре, — и не двигались с места. Для русского человека, воспитанного на том, что «сам погибай, а товарища выручай», это выглядело как предельная чёрствость. Но этнография XX века показала: за этим стояла не жестокость, а цельная картина мира, в которой спасение утопающего было поступком опасным, бессмысленным и — что важнее всего — недопустимым.

Человек, который увидел систему

Главный наш источник здесь — Владимир Богораз, крупнейший исследователь чукотской культуры, проживший среди чукчей годы сначала в колымской ссылке, а затем как участник знаменитой Джезуповской северотихоокеанской экспедиции. Его фундаментальный труд «Чукчи», изданный по-английски в начале XX века и по-русски в 1930-е, до сих пор остаётся основой всего, что наука знает о традиционном мировоззрении этого народа.

Богораз зафиксировал то, мимо чего проходили случайные наблюдатели: отношение чукчей к утопающему — не бытовая привычка, а часть религиозной системы, столь же логичной внутри себя, как христианская догматика внутри христианства. Чтобы понять эту логику, нужно принять три исходных положения чукотской картины мира. У русских наблюдателей на это обычно не хватало ни времени, ни желания.

Положение первое: море — чужая страна

В традиционных представлениях чукчей, подробно описанных Богоразом, мир не заканчивался видимой реальностью. Вселенная состояла из нескольких миров, населённых духами — келе, — и водная стихия была владением собственных хозяев. Море не было «пространством с водой», как для европейца. Оно было чужой территорией с чужой властью — примерно как соседнее государство с суровыми законами.

Человек, оказавшийся в воде, пересекал границу. И если стихия его забирала — это означало, что хозяева воды предъявили на него права. Вырывать добычу у духов означало ограбить их — а духов, отнявших человека, не грабят безнаказанно. Богораз записывал прямые объяснения своих собеседников: вытащишь тонущего — духи возьмут взамен тебя или твоих близких. Взявшийся спасать не совершал подвиг. Он навлекал беду на себя, свою семью и своё стойбище. С точки зрения общины он вёл себя не храбро, а безответственно.

Положение второе: утонувший не погибает

Вторая опора этой логики ещё дальше от европейского мышления. В чукотских представлениях о посмертии, реконструированных Богоразом по десяткам бесед и фольклорных записей, смерть не была концом, а способ смерти определял дальнейший маршрут. Умершие продолжали существование в иных мирах, и миры эти различались качеством.

Утонувший, по этим представлениям, не исчезал — он переходил к обитателям водного мира, становился его жителем. С берега смотрели не на гибель человека, а на его переселение. Скорбь — да; катастрофа, которую надо предотвратить любой ценой, — нет. Более того, вмешательство в этот переход могло навредить самому переходящему: человек, наполовину забранный духами и вырванный обратно, оказывался в двусмысленном, опасном положении между мирами.

Положение третье: арктическая арифметика

Была у этой нормы и вполне материальная подкладка, которую этнографы и историки Севера отмечают не менее настойчиво, чем религиозную. Температура воды в Беринговом и Чукотском морях даже летом держится около нуля. Человек в такой воде теряет способность двигаться за считаные минуты — это не фольклор, а физиология холодового шока. Плавать большинство береговых чукчей не умело, и не по лености: в ледяной воде умение плавать почти ничего не давало, а тратить силы на навык, продлевающий агонию на пару минут, арктическая культура считала излишним.

Бросаться за упавшим за борт байдары означало с высокой вероятностью получить двух мертвецов вместо одного. А в мире, где выживание стойбища зависело от каждого охотника, такая арифметика была не цинизмом, а ответственностью. Показательно, что ровно ту же логику этнографы фиксировали у морских народов по всему миру — и здесь нас ждёт самый неудобный поворот сюжета.

Неудобная симметрия: русские делали так же

Русские наблюдатели, ужасавшиеся чукотскому обычаю, как правило, не знали — или не хотели знать, — что почти идентичная норма веками жила в их собственной народной культуре. Классик отечественной этнографии Дмитрий Зеленин в работе о «заложных покойниках» показал: русский крестьянин верил, что утопленника забирает водяной, и вытаскивать его жертву опасно — обманутый водяной утопит спасителя или будет мстить деревне. Пословичный фонд сохранил формулы этого страха, а этнографические записи XIX века из северных и поволжских губерний фиксируют случаи, когда крестьяне на берегу не помогали тонущим, объясняя это ровно по-чукотски: не наше, взято.

То же самое — у европейских моряков: многовековое нежелание учиться плавать и убеждение, что «море своё возьмёт», описаны в исследованиях морской культуры от Британии до Скандинавии. Иначе говоря, «непонятная» чукотская логика была вариантом универсальной логики людей, живущих рядом с убивающей стихией. Русский путешественник не понимал у чукчей то, что его собственный дед в архангельской деревне понимал прекрасно.

Как норма встретилась с империей

Столкновение двух этик было неизбежным. Русская администрация, а затем и советская власть рассматривали неоказание помощи как дикость, подлежащую искоренению, — наравне с добровольной смертью стариков и шаманскими практиками. Советская культурная политика на Чукотке, описанная в работах отечественных североведов, целенаправленно ломала традиционные представления о смерти: школы-интернаты, атеистическая пропаганда, уголовные нормы. К середине XX века обычай ушёл из практики — хотя полевые этнографы ещё десятилетиями записывали у старшего поколения отголоски прежних представлений о воде и её хозяевах.

Стоит оговорить честно: слово «никогда» в заголовке — упрощение, к которому склонны были сами русские источники. Этнографические материалы фиксируют норму и её обоснование, но живая жизнь всегда сложнее нормы: Богораз описывал чукчей как людей отзывчивых, щедрых к гостю и способных на самопожертвование в ситуациях, где их картина мира этого требовала. Тонущий был не тем случаем. Не потому, что его не жалели, — а потому, что помощь ему считалась вредом.