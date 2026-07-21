Почему спор о национальности Сталина до сих пор не окончен

Вопрос о том, кем на самом деле был Иосиф Виссарионович по крови, долгие годы оставался одной из самых интригующих загадок советской истории. Официальные биографии утверждали одно, современники — совсем другое, а архивы молчали. И вот, уже в XXI веке, казалось бы, появилась возможность поставить точку. Материалом для генетического исследования стала ДНК прямого потомка вождя, его родного внука. Результат, который получили учёные, породил не меньше споров, чем сама загадка.

Почему образец взяли у внука

Прямое изъятие генетического материала у самого Иосифа Сталина к моменту проведения исследования было уже невозможно. Однако наука нашла обходной путь. Y-хромосома, которая определяет мужской пол, передаётся от отца к сыну практически в неизменном виде. Это позволяет с высокой точностью проследить прямую мужскую линию рода на протяжении многих поколений. Поэтому для анализа был выбран Александр Бурдонский — сын Василия Сталина и, следовательно, прямой внук вождя по мужской линии.

Бурдонский был не просто генетическим донором. Известный театральный режиссёр и актёр, он являлся одним из немногих публичных потомков Сталина, чьё происхождение не вызывало сомнений. Именно его ДНК, а точнее, Y-хромосома, стала ключом к разгадке тайны происхождения вождя.

Осетинский след

Исследование, проведённое под руководством профессора Анатолия Клесова, автора книги «Народы России. ДНК-генеалогия», дало сенсационный результат. Анализ показал, что Иосиф Сталин принадлежал к гаплогруппе G2, а точнее — к её субкладу G2a1 (P18).

Этот генетический маркер является преобладающим среди населения Северной Осетии: его носителями являются более 60% мужского населения этого региона. Хотя эта гаплогруппа встречается и у других народов Кавказа (например, у абхазов, адыгов и кабардинцев — с частотой около 40%), среди этнических грузин она значительно менее распространена — менее 20%.

На основе этих данных Клесов сделал вывод: у Иосифа Сталина «типичный осетинский гаплотип». Иными словами, несмотря на то, что будущий вождь родился в грузинском Гори, его родовые корни по прямой мужской линии уходят в Осетию.

«Тирольский ледяной человек» и древние миграции

Исследование выявило и другую, ещё более удивительную связь. Оказалось, что обладателем той же вариации генов G2a был и знаменитый «Тирольский ледяной человек» — мумия Этци, обнаруженная в Альпах в 1991 году и жившая около 5,5 тысяч лет назад.

Это указывает на то, что предки носителей этой гаплогруппы были частью древних миграционных волн, которые тысячи лет назад заселяли Европу. Согласно одной из гипотез, они могли прибыть на континент с территории Ближнего Востока через Кавказ. Таким образом, Сталин, по словам исследователей, является далёким потомком одних из первых европейских «поселенцев».

Другой внук: сибирская ветвь

История с ДНК-анализом получила неожиданное продолжение в 2016 году, когда о себе заявил Юрий Давыдов, пенсионер из Новокузнецка. Он утверждал, что тоже является внуком Сталина, но по линии его незаконнорождённого сына.

Согласно семейному преданию, в 1914 году, во время ссылки в село Курейка Туруханского края, Иосиф Джугашвили встретил 14-летнюю Лидию Перепрыгину. У них родился сын Александр, которого Сталин так и не увидел. Позже Лидия вышла замуж за Якова Давыдова, и мальчик получил фамилию отчима. Его сыном и был Юрий Давыдов.

Долгое время эту историю считали вымыслом, а самого Давыдова называли «лжевнуком» и самозванцем. Однако ситуация изменилась, когда в архивах нашли документы, подтверждавшие, что Сталин действительно разыскивал своего сына Александра в конце 1940-х годов.

Чтобы окончательно доказать свою правоту, Юрий Давыдов решился на ДНК-тест. Он сдал образцы, и их сравнили с ДНК Александра Бурдонского — официально признанного внука Сталина. Результат экспертизы показал совпадение хромосом на 99,98%. В мире генетиков такое совпадение означает полную идентичность и подтверждает родство.

Так у Иосифа Сталина появился ещё один официально подтверждённый внук. Юрий Давыдов по профессии инженер, он не претендовал на наследство и пошёл на экспертизу только для того, чтобы доказать свою правоту и прекратить обвинения в самозванстве.

Тень сомнения

Однако, несмотря на кажущуюся научную строгость, результаты исследования Клесова вызвали неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе. Многие специалисты подвергли сомнению как методы, так и выводы профессора.

Критики утверждают, что Клесов подменяет понятия, использует неверную терминологию и выбирает не те пути исследования, что приводит его к ошибочным заключениям. Его называют шарлатаном, а саму «ДНК-генеалогию» — лженаукой.

Спор о национальности Сталина, таким образом, не был окончательно разрешён. Сторонники осетинской версии указывают на генетические данные, их оппоненты напоминают, что сам Сталин во всех анкетах писал «грузин», прекрасно владел грузинским языком и писал на нём стихи. Некоторые историки, например Эдвард Радзинский, высказывали предположение, что отец Сталина, Виссарион, при рождении носил осетинскую фамилию Джугаев, а затем переделал её на грузинское окончание -швили. Однако это лишь одна из версий, не имеющая документального подтверждения.

ДНК-анализ, проведённый по образцу, взятому у внука Сталина, стал важной вехой в изучении биографии вождя. Он предоставил новые, казалось бы, неопровержимые аргументы в пользу осетинского происхождения его прямой мужской линии. Он же помог восстановить справедливость в отношении ещё одной, долгое время непризнанной ветви потомков.

Однако эта история — яркое напоминание о том, что даже в век генетики история остаётся полем битвы интерпретаций. Научные данные могут противоречить документальным свидетельствам, а методы исследований — вызывать споры. Возможно, главный итог этой работы не в том, чтобы поставить окончательную точку в вопросе «кем был Сталин по крови», а в том, чтобы ещё раз напомнить: прошлое всегда сложнее, чем кажется. И иногда для того, чтобы увидеть новые его грани, нужно заглянуть в двойную спираль ДНК.