«Кит» с танками: почему СССР отказался от морского супероружия

Представьте себе стальную махину, которая бесшумно скрывается в океанских глубинах, чтобы в нужный момент выпустить на поверхность эскадрилью самолетов и батальон танков. Советские инженеры посвятили этой идее десятилетия, создав проект, который до сих пор поражает воображение своей дерзостью. Почему же эти гиганты так и не встали в строй, уступив место другим машинам? Об этом - в нашей статье.

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Ответ на главную угрозу «холодной войны»

К началу 1960-х годов американские авианосные группы превратились в главную ударную силу на океанских просторах. Соревноваться с ними в количестве кораблей было безнадежно: слишком большим оказался разрыв в производственных мощностях и накопленном опыте. Советское командование искало не прямой, а обходной путь.

Родилась нестандартная военная хитрость. Если нельзя догнать противника в открытом бою, нужно нанести удар оттуда, откуда он его не ждет. Так появилась идея создать субмарину, способную незаметно подобраться к вражеским берегам и высадить десант с тяжелой техникой прямо у линии прибоя. Это был вызов самой логике морской войны.

Самой проработанной и технически совершенной попыткой воплотить эту фантазию в металл стал Проект 717. Инженеры спроектировали трехкорпусную лодку длиной почти 190 метров. Ее водоизмещение превышало 18 тысяч тонн. Для наглядности: длина стандартного футбольного поля - 105 метров. Этот подводный левиафан был почти вдвое длиннее.

Внутри стального корпуса размещались десантные отсеки, способные принять до двадцати танков или тяжелых бронетранспортеров. Предусматривались минные отсеки, спасательные модули для экипажа и сложнейшая по тем временам навигационная аппаратура.

Работы над чертежами начались в 1967 году, а уже через четыре года, к 1971-му, технический проект полностью утвердили. Казалось, до закладки корабля оставались считаные месяцы. Но стапели «Севмаша» так и не увидели этой громадины.

Идеи, которые обогнали свое время

Надо сказать, Проект 717 не был первой подобной «бумажной» попыткой. Конструкторы грезили подводными гигантами еще с конца 1940-х.

Проект 621 (1948 год): Эта субмарина-транспорт должна была скрытно перебросить целый батальон пехоты с десятью танками Т-34. Самое удивительное - в проекте фигурировали самолеты Ла-5. Их предполагалось запускать прямо с подводной катапульты, превращая лодку в подводный авианосец. Проект 664: Здесь инженеры попытались совместить три функции сразу: снабжение других подлодок топливом, транспортировку грузов и боевое патрулирование. Именно эта многозадачность погубила замысел - требования к разным частям корабля конфликтовали, и построить такой универсал не позволяла физика. Проект 748: Этот замысел выглядел еще масштабнее. Лодка могла взять на борт до 470 человек десанта, две дюжины единиц бронетехники, а также несла мощное минное и торпедное вооружение вместе с системами ПВО. На чертежах это был настоящий подводный ковчег, готовый к большой войне.

Почему миллиарды не превратились в металл

«Послевоенный период в истории советского военного кораблестроения характеризуется достаточно высокой активностью, как части ввода в строй боевых кораблей и судов, так в части проектных работ. Анализ боевых действий прошедшей войны, переосмысление ошибок и промахов в ходе боевых действий вместе с развитием техники и вооружения становились основой для проработки различных, на первый взгляд, довольно странных (если не сказать фантастичных) проектов», - пишет историк военного кораблестроения Андрей Нестеров.

Именно таким проектом и стала транспортно-десантная субмарина, где хотели соединить несовместимое - скрытность подводного хода и мощь десантной армады. К середине 1970-х годов амбициозные планы одновременно похоронили три причины.

Первая - колоссальная стоимость. Трехкорпусная конструкция с ядерными реакторами и системами быстрой выгрузки техники требовала ресурсов, каких хватило бы на постройку нескольких обычных атомных крейсеров. Экономика страны не выдерживала такого «удовольствия».

Вторая причина - техническое противоречие. Совместить в одном стальном теле функции транспорта, боевой платформы и спасательного судна оказалось задачей на грани возможного. Слишком много систем нужно было запихнуть в ограниченный объем, при этом сохранив живучесть корабля.

Третий, решающий фактор - смена военной стратегии. К тому моменту приоритет резко сместился в сторону подводных ракетоносцев. Лодка с баллистическими ракетами на борту могла стереть с лица земли целый город из любой точки океана, оставаясь при этом абсолютно неуязвимой. Ей не требовалось рисковать, всплывая для высадки десанта.

Ресурсы верфи «Севмаш», по словам Нестерова, перебросили именно на эти ракетные проекты, а чертежи Проекта 717 сдали в архив. Как сообщают отраслевые источники, «из-за множества проектных изменений дело затянулось до 1977 года, но к этому моменту на «Севмаше» была заложена первая АПЛ проекта 941 (Акула), и готовились закладки следующих корпусов, в результате чего проект 717 был заброшен».

Наследники великой идеи

Мечта о скрытой военной мощи не умерла вместе с Проектом 717. Инженерная мысль просто перетекла в другие очертания. Вспомним проект «Орёл» (известный как Проект 1153). Это должен был быть полноценный атомный авианосец водоизмещением до 80 тысяч тонн, с палубными катапультами и ракетными установками. Его отменили в конце 1970-х из-за неподъемной цены.

Позже появился проект «Ульяновск» - самый близкий к реализации гигант. Строительство настоящего авианосца с катапультами началось в 1988 году. Но распад страны остановил работы, когда корпус был готов всего на 40%. Этот недостроенный исполин навсегда остался на стапелях как символ ушедшей эпохи грандиозных замыслов.

Идея подводного авианосца выглядела фантастикой, но за ней стояла жесткая военная логика: скрытность важнее размера, а внезапность может перевесить численность противника. Именно этот принцип сегодня используют при создании беспилотных подводных аппаратов и гибридных боевых платформ во всем мире.

Возможно, через несколько десятилетий мы увидим возрождение этой концепции, но уже в виде автономных дронов-носителей. Им не потребуется экипаж в сотни человек, а размеры будут куда скромнее, чем у тех гигантов из прошлого. Технологии двигаются вперед, но военная хитрость остается прежней.