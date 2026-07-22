Тайну исчезновения миллионерши раскрыли лишь через 45 лет

В США нашли и идентифицировали останки Тельмы Гастон — 80-летней миллионерши из Лос-Анджелеса, которая исчезла в 1981 году. В убийстве подозревали ее 39-летнего любовника, который после ее исчезновения скрывался в Мексике. Выяснить, что случилось с ней на самом деле, удалось лишь спустя 45 лет.

Перед исчезновением у 80-летней миллионерши появился возлюбленный вдвое моложе нее

В 1957 году муж жительницы Лос-Анджелеса Тельмы Гастон умер от сердечного приступа. Через несколько месяцев погиб ее 32-летний сын: военный самолет, в котором он находился, разбился во время учебного полета. За один год Гастон лишилась почти всей семьи.

Овдовев, женщина полностью сосредоточилась на бизнесе. Она скупала недвижимость, которую выставляли на торги за неуплату налогов, а потом перепродавала ее. Дела шли на удивление хорошо, и к 1980 году ее состояние превысило 20 миллионов долларов.

Хотя Гастон было уже 80 лет, в ее жизни снова появился мужчина — 39-летний сотрудник компании по установке охранных сигнализаций Лоуренс Ремсен

Несмотря на разницу в возрасте, вдова видела в нем романтического партнера и даже обсуждала с ним свадьбу. В то же время ее грызли сомнения. Она опасалась, что Ремсена интересуют только ее деньги.

28 июня 1981 года Гастон исчезла. Осталась только странная записка на двери ее дома. Из нее следовало, что хозяйка якобы ушла искать пропавшего кота. Больше ее не видели.

Ремсен пытался продать имущество Гастон, а когда подозрение пало на него, скрылся за границей

Расследованием занималась полиция западного Лос-Анджелеса. Сотрудникам полиции удалось найти документы с ее подписью, в том числе доверенность на имя Ремсена. Также обнаружилось письмо, якобы написанное самой Гастон. В нем говорилось, что она уехала «немного развлечься, и никто ее не остановит».

Знакомые вдовы уверяли, что та никогда бы так не поступила. Кроме того, оказалось, что подписи на доверенности были поддельными, а нотариальная печать — краденой.

Следователи начали изучать, чем занимался Ремсен после исчезновения Гастон, и обнаружили, что он пытался снять с ее счетов 106 тысяч долларов и продать ее недвижимость на сумму примерно 1,4 миллиона. Кроме того, ее автомобиль оказался припаркован возле его квартиры.

Будто подтверждая, что подозрения в его адрес оправданны, Ремсен пустился в бега. Его задержали лишь через несколько месяцев, когда он пытался вернуться в США из Мексики и пересек государственную границу в районе штата Техас.

Несмотря на то, что тело Гастон так и не нашли, Ремсену предъявили обвинение в убийстве. Прокуратура настаивала, что он убил ее умышленно и избавился от тела, чтобы добраться до ее денег

Сам Ремсен настаивал на другой версии. Если ему верить, Гастон умерла сама, и он не имел к этому ни малейшего отношения. Его вина была лишь в том, что он пытался это скрыть, выбросил тело в океан и стал выдавать вдову за живую, чтобы завладеть ее имуществом.

Суд счел доводы Ремсена неубедительными. В 1983 году его признали виновным в убийстве второй степени, подлоге, краже и множестве других преступлений. При вынесении приговора судья назвал Ремсена «некомпетентным негодяем» и дал ему пожизненный срок.

Кости Гастон нашли еще в 1981 году, но не смогли идентифицировать

Спустя пять месяцев после исчезновения Гастон человек, собиравший хворост в горах Санта-Роса к востоку от Лос-Анджелеса, наткнулся на неглубокую могилу. Останки сильно разложились, поэтому установить, кому они принадлежали, было невозможно. Дело закрыли и надолго отправили в архив.

Следователи в Лос-Анджелесе, которые как раз в то время искали пропавшую вдову, не знали об этой находке. О ней вспомнили лишь в 2024 году, когда коронерскому бюро округа Риверсайд выделили дополнительные средства на идентификацию пропавших без вести.

Кости, лежавшие в земле с 1981 года, повторно эксгумировали, а образцы ДНК, которые удалось из них извлечь, отправили в частную лабораторию судебной генеалогии в Техасе

Методы генетической генеалогии указали на связь образцов ДНК из костей с семьей Гастон. В мае 2026 года личность погибшей подтвердили с помощью ДНК-анализа, генетической генеалогии и стоматологических записей. 15 июля 2026 года офис шерифа округа Риверсайд объявил, что останки действительно принадлежали Тельме Гастон.

Лоуренс Ремсен все еще жив, сейчас ему 83 года. Он по-прежнему отбывает пожизненное заключение, к которому его приговорили в 1983 году. Слушания по условно-досрочному освобождению, дающие ему шанс выйти на свободу, назначены на июль 2028 года.