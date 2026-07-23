По результатам опроса ВЦИОМ, у 83 процентов россиян есть друзья. Причем если десять лет назад у каждого опрошенного в среднем было четыре друга, то сейчас их количество выросло вдвое, до восьми человек. Почему и как дружбу поддерживают на международном уровне, когда появился Международный день дружбы, кто и когда его отмечает, какие существуют традиции и что можно подарить друзьям — в материале «Ленты.ру».

Когда отмечают Международный день дружбы

Международный день дружбы в России ежегодно отмечают 30 июля. В 2026 году праздник выпадает на четверг.

В каких странах отмечают Международный день дружбы

Этот день отмечается во всех странах, состоящих в Организации Объединенных Наций.

Фото: Lenta.ru

Несмотря на то что это официально признанный праздник, даты и традиции его празднования в разных странах могут различаться:

например, в Индии праздник отмечают в первое воскресенье августа (в 2026 году это будет 2 августа);

в Бразилии, Аргентине — 20 июля;

в Колумбии — во вторую субботу марта;

в Финляндии 14 февраля больше отмечается как день друзей, а не как день влюбленных.

Другие праздники, посвященные дружбе

19 мая в Белоруссии отмечается день пионерской дружбы; 9 июня отмечается Международный день друзей — неофициальный праздник, популярный среди молодежи;

25 июня — День дружбы и единения славян, его стали отмечать после распада СССР по инициативе России и Белоруссии;

3 июля — День тайной дружбы, неофициальный праздник, посвященный анонимным проявлениям дружбы и симпатии;

26 сентября — День встречи со старыми друзьями, неофициальный праздник, посвященный поддержке и укреплению дружеских связей. А кто не успеет в этот день поздравить друзей, может это сделать 27 сентября, когда отмечается неформальный праздник — День дружбана.

История Международного дня дружбы

День дружбы отмечали в разных странах задолго до официального признания. Так, в США еще в 1935 году первое воскресенье августа было провозглашено Национальным днем дружбы.

Считается, что идею учредить Международный день дружбы во время ужина с друзьями в 1958 году высказал доктор из Парагвая Артемио Брачо.

Официальный статус праздник получил по инициативе Организации Объединенных Наций

Фото: Lenta.ru

Как говорится на сайте организации, современный мир полон вызовов и угроз, которые разделяют людей, делают мир небезопасным, подрывают социальные устои. Это нищета, нарушение прав человека, насилие. И дружба между людьми, странами и культурами может помочь в решении этих проблем.

В 1998 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международное десятилетие культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты (2001-2010). Эксперты организации были уверены, что эта инициатива поможет странам в укреплении мира, согласия, прав человека и демократии во всем мире.

После завершения этого десятилетия, 3 мая 2011 года, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 65/275, в которой содержалось решение об учреждении Международным днем дружбы 30 июля.

Международное сообщество стран выражало уверенность, «что дружба может способствовать усилиям международного сообщества в поощрении диалога между цивилизациями, в развитии солидарности, взаимопонимания и примирения».

Всем странам — членам ООН было предложено отмечать этот день в соответствии со своими традициям и обычаями, проводя мероприятия, во время которых люди могут узнать больше информации о важности настоящей дружбы в жизни каждого человека

Зачем нужны международные дни

Международные дни могут быть посвящены разным явлениям и сферам жизни. Так, существуют День женщин и девочек в науке, День поэзии, День делегата, День зернобобовых.

ООН утверждает, что международные дни помогают осветить для широкого круга общественности вопросы, вызывающие озабоченность. Мероприятия, которые проводятся в рамках международных дней, мобилизуют ресурсы разных стран для решения глобальных проблем, а также способствуют широкому освещению достижений человечества.

Фото: Lenta.ru

Цели празднования Международного дня дружбы

Цели праздника перечислены в упомянутой резолюции ООН:

пропаганда дружбы как благородного и возвышенного чувства у людей всего мира;

проведение мероприятий, которые показывают, что дружба между странами и народами вдохновляет на укрепление мира и наводит мосты между культурами;

поощрение диалога между людьми, странами и культурами;

воспитание молодежи как будущих общественных лидеров, в духе уважения к различным культурам и многообразию мира;

поддержка мероприятий и общественных инициатив, развивающих межнациональное и межкультурное сотрудничество и взаимопомощь;

создание условий для сближения людей разных социальных и этнических групп.

Как отмечают Международный день дружбы: традиции

Единых норм и традиций праздника пока не выработано. В каждой стране праздник отмечают по-своему.

В разных странах и городах проводят:

Фото: Lenta.ru

В Индии в этот праздник поздравляют друг друга и дарят традиционные браслеты дружбы.

В Парагвае накануне 30 июля жители страны покупают подарки для друзей. Посещают вечеринки в барах, клубах, устраивают ужины со своими друзьями. Очень популярна в этой стране игра «Невидимый друг» (аналог «Тайного Санты»). По правилам, имена всех участников пишутся на небольших листках бумаги, а затем каждый участник путем случайного выбора получает имя одаряемого и в день дружбы, 30 июля, дарит ему подарок. Этот обычай широко распространен в парагвайских школах и офисах.

В современном мире День дружбы — это возможность проявить внимание, подчеркивает в беседе с «Лентой.ру» психолог, эксперт-практик, исследователь Ника Болзан. Кто-то организует небольшую встречу в кафе, кто-то уезжает в совместное путешествие, а кто-то просто находит пару минут, чтобы написать: «Я счастлив, что ты есть». В этом и заключается суть — дать понять другому человеку, что он вам дорог.

Как отметить День дружбы: идеи

Фото: Lenta.ru

Самый лучший вариант — встреча с друзьями. Ее можно организовать дома, в кафе или на природе.

На дружеский пикник можно взять одинаковые очки или шляпы на всю компанию. На встречу можно прийти в одинаковых белых футболках, на которых позже написать послания друг другу или оставить отпечатки ладоней. Устроить совместный просмотр фото и видео из ваших совместных путешествий или с праздников. Сделать стенгазету с забавными фотографиями. Создать «капсулу дружбы» в виде плейлиста с важными для вашей дружбы мелодиями, коллажами из фотографий, записанными воспоминаниями.

Дружба — большая ценность, и иногда для того, чтобы ее сохранять, нужно совсем немного: время, фантазия и желание проявить заботу и внимание, выразил свое мнение в беседе с «Лентой.ру» директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров Modi Максим Кирьянов.

Что подарить другу: идеи

Самым ценным подарком для друзей будет забота и участие, уверена Ника Болзан. Оставить приятные воспоминания о дне и о себе можно с помощью недорогих и оригинальных презентов, полагает Максим Кирьянов.

Тем, кто особенно ценит домашний уют, можно подарить:

ароматические свечи;

элементы декора;

кружки для утреннего кофе;

фоторамку для сохранения теплых совместных воспоминаний.

Для друзей, которые много работают, уместным подарком будет:

планер;

яркий ежедневник, чтобы в забитом графике всегда оставалось время для дружеских встреч.

А если кто-то давно мечтал о новых хобби, можно выбрать подарок в зависимости от этих предпочтений:

МФР-ролл;

коврик для йоги;

гантели; набор для вышивания;

картину для раскрашивания по номерам;

антистресс-раскраску;

комнатное растение.

Фото: Lenta.ru

Чтобы сделать подарки более душевными, стоит добавить им индивидуальности: например, в ежедневнике отметить важные для вашей дружбы даты, оставить теплые пожелания, вложив открытку со стихами и поздравлениями или с вашей общей фотографией, наклеить на презент небольшую забавную наклейку или упаковать его в бумагу, на которой можно написать шутливые пожелания. «Иногда достаточно просто написать: "Я рядом". Если человеку нужна поддержка, эти слова могут стать опорой», — уверена Ника Болзан.