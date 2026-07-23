«Не посрамим земли Русской»: как князь Святослав Игоревич строил государство

1055 лет назад русский князь Святослав Игоревич подписал мирный договор, завершивший войну Руси с Византией. Князь не справился с могущественной империей, но до этого добился множества выдающихся побед, существенно расширил границы государства и нанёс решающий удар Хазарскому каганату. Святослав занимался преимущественно войнами и внешней политикой, тогда как внутренние вопросы государственного управления решали члены его семьи. Вместо того чтобы лично объезжать все регионы стремительно растущей Руси, князь создал в стране институт наместничества. О победах и поражениях одного из величайших древнерусских военачальников — в материале RT.

23 июля 971 года князь Святослав подписал договор с Византией. С этой великой державой он предпочёл разойтись миром, хотя ранее одержал множество побед и существенно расширил границы Древнерусского государства.

Победитель Хазарии

Святослав родился в семье князя Игоря и княгини Ольги. Его дедом по отцу считается княживший в Новгородской земле Рюрик.

Согласно Ипатьевской летописи, он появился на свет в 942 году, но эта дата вызывает оживлённые дискуссии у историков, потому что Святослав был первенцем у Ольги, а ей к этой дате, согласно летописной хронологии, исполнилось около 50 лет.

«Разброс мнений по поводу рождения Святослава чрезвычайно широк. Называются даты от 920 до 942 года. Многие историки считают, что наиболее правдоподобная дата — это 927 год», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, кандидат исторических наук Герман Артамонов.

После убийства древлянами князя Игоря за требование дополнительной дани регентом Древнерусского государства стала Ольга. Она организовала поход на убийц своего мужа, а малолетний Святослав, по легенде, дал старт сражению, метнув копьё под ноги своему коню.

Ольга приняла христианство и пыталась убедить сына последовать её примеру. Но тот был непреклонен и остался язычником. Согласно одной из версий, мать хотела женить молодого князя на византийской принцессе, но император не одобрил эту идею, что сильно оскорбило Святослава Игоревича.

Повзрослев, Святослав решил, что наиболее достойное правителя дело — это война. Автор «Повести временных лет» писал, что князь в походах вёл аскетичный образ жизни: не использовал шатров, возов и посуды, спал с седлом под головой и питался зажаренным на костре грубым мясом. Перед началом боевых действий он отправлял к врагам послов, передавая им слова: «Иду на вы».

Долгое время некоторые восточнославянские племена платили дань хазарам. Кроме того, хазары пытались доминировать на торговых путях между Ближним Востоком и Европой, а однажды, согласно ряду свидетельств, нанесли удар в спину войску князя Игоря, которому ранее гарантировали беспрепятственный проход через свои земли.

По словам историков, у Святослава были реальные мотивы для конфликта с хазарами: стремление расширить границы Руси, перехватить контроль над торговыми путями и ликвидировать потенциальную угрозу на границе. Кроме того, он желал отомстить за коварство в отношении воинов отца.

В 965 или 968 году (по другой версии, в два захода) Святослав атаковал Хазарию. Он взял города Саркел, Семендер и Итиль — столицу Хазарского каганата. На месте Саркела возникло русское поселение Белая Вежа. Судя по всему, после походов Святослава под контроль Руси перешла территория будущего Тмутараканского княжества — Кубань и Восточный Крым. В результате побед Святослава Хазария вскоре исчезла с исторической сцены. Сам хазарский народ фигурирует в различных источниках, в том числе среди жителей Тмутаракани. Но у него уже не было военно-политического влияния, как раньше.

«Главное достижение Святослава — именно разгром Хазарского каганата. Это привело к утверждению русского влияния в Приазовье, в том числе к образованию там Тмутараканского княжества, а также к включению в состав Руси земли вятичей», — подчеркнул в разговоре с RT заместитель директора ИРИ РАН, доктор исторических наук Антон Горский.

Кроме того, согласно восточным источникам, Святослав вёл войны ещё с одним крупным военно-политическим игроком в регионе — Волжской Булгарией. Однако свидетельства об этих событиях фрагментарны.

В конце 960-х годов Святослав вмешался в конфликт между Византийской империей и Болгарским царством. Византийцы якобы передали русскому князю большое количество золота за то, чтобы он вступил в войну с Болгарией. Мотивы Константинополя историки оценивают по-разному — от стремления обезопасить свои границы от болгар до желания ослабить два крупных восточноевропейских государства, столкнув их между собой.

В 968 году Святослав вторгся в Болгарское царство и одержал победу над его войском в битве при Доростеле, вынудив остатки сил противника запереться за стенами города. Затем русский князь захватил 80 болгарских крепостей, а сам устроил ставку в Переяславце. Там он получал выплаты («дань») от византийцев.

Пока Святослав воевал в Подунавье, на Киев, где находились мать и дети князя, напали печенеги. Достоверно неизвестно, была ли атака кочевников спровоцирована мстительными хазарами либо пытавшимися вытеснить русских с Дуная византийцами, или же печенеги действовали по собственной инициативе. Святославу пришлось вернуться, чтобы защитить Киев от новой угрозы. В это время умерла Ольга, решавшая внутриполитические вопросы в отсутствие сына, и перед князем стал вопрос организации управления своей державой.

«С одной стороны, историки называют Святослава величайшим полководцем, обеспечившим безопасность границ, но с другой — его можно упрекнуть в недостаточном внимании к внутриполитическим проблемам и недооценке угроз, исходивших из степи. Он считал, что истинное предназначение правителя — это военные походы, а не повседневная административная деятельность. Но после смерти Ольги ему всё равно пришлось думать над тем, кто займётся государственным управлением, будет вершить суд, собирать налоги. Поэтому он оставил своих сыновей в качестве князей-наместников в различных регионах. Система князей-наместников пришла на смену полюдью и просуществовала долго. Для своего времени это стало достаточно эффективным решением», — рассказал Герман Артамонов.

Мечта о Дунае

Осенью 969 года, решив срочные проблемы в Киеве, Святослав со своим войском вернулся в Болгарию. В исторических источниках новая война описана скупо, но русский князь взял Доростол и Преслав Великий, захватил в плен царя Бориса и установил практически полный контроль над всей Болгарией.

«Он хотел обосноваться в Нижнем Подунавье и даже подумывал перенести туда центр своей державы. Но переоценил свои силы», — рассказал Антон Горский.

Объединившись с печенегами, венграми и болгарами, Святослав в 970 году атаковал византийцев во Фракии. Войска империи некоторое время маневрировали и держали оборону в крепостях. Дальнейшие события византийские и русские источники описывают по-разному. Византийцы утверждают, что в битве под Аркадиополем разгромили печенегов, а затем окружили основные силы Святослава и нанесли им поражение. Русские же летописи констатируют, что Святослав добился успеха, продолжил набеги на европейские регионы империи, пошёл к Константинополю, но, получив откупные от византийцев, отступил. Существует также мнение, что на самом деле было две битвы, в одной из которых Святослав понёс поражение, а в другой — одержал победу.

Согласно летописи, именно во время этих событий прозвучали знаменитые слова Святослава: «Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мёртвые сраму не имут».

Византийцы на время перебросили основные силы в Малую Азию для подавления очередного мятежа, но присутствие Святослава в Болгарии их не устраивало, и они готовились к новой войне.

Весной 971 года византийская армия перешла Балканские горы, причём передовой отряд возглавлял лично император Иоанн Цимисхий.

Русские войска были застигнуты врасплох. Отряд, стоявший в Преславе, попытался дать отпор византийцам. Некоторое время борьба шла с переменным успехом, но удар тяжеловооружённой гвардии императора заставил русских отступить. Византийцы подожгли город, и большая часть русского отряда погибла.

Святослава византийцы застали возле Доростола. Русы отбили 12 атак основных сил византийцев, но после удара всей императорской кавалерии отступили в крепость. Император подвёл к городу осадную технику и флот.

Русы совершили несколько удачных вылазок, но принципиально изменить ситуацию не смогли. Часть болгар предали Святослава, а подкрепления было ждать неоткуда. Но и византийцы оказались в тупике — сил для штурма им не хватало, а в Константинополе в отсутствие императора начались брожения.

В результате удачной вылазки Святослав уничтожил осадную технику византийцев, после чего дал неприятелю новый бой. Но гибель воеводы Икмора временно деморализовала русов и заставила их вернуться в крепость. Советники предложили князю тайком увести войско из Доростола на ладьях, но Святослав посчитал такой исход войны позором.

«Святослав может по праву претендовать на нравственный идеал древнерусского воина, полководца, который идёт в бой с открытым забралом, без всякого коварства», — подчеркнул Герман Артамонов.

Русское войско вышло за стены и потеснило византийцев, но подоспевшее подкрепление и начавшаяся буря заставили Святослава отвести воинов в Доростол.

Ситуация окончательно зашла в тупик, и князь предложил византийцам переговоры. На берегу Дуная произошла личная встреча Святослава с Цимисхием. Причём князь приплыл на неё в простой одежде в ладье и грёб наравне со своими воинами. Предположительно, 23 июля 971 года Русь и Византия заключили мирный договор. Святослав пообещал прекратить войну. Участники переговоров восстановили действие соглашений, достигнутых до начала боевых действий. По мнению историков, Византия должна была возобновить выплаты Руси. Византийцы пообещали пропустить русские ладьи и снабдить войско провиантом. Восточная Болгария стала частью Византийской империи.

Из-за погодных условий Святославу пришлось перезимовать на Днепре. В 972 году во время преодоления днепровских порогов он был убит печенегами. По преданию, из его черепа враги сделали чашу. Согласно одной из версий, печенегов на князя могли натравить византийцы, опасавшиеся его возвращения в Болгарию с новыми силами.