В СССР можно было бесплатно получить редкую иномарку:

Мало кто помнит, но в Советском Союзе существовала возможность стать владельцем иностранного автомобиля, не покупая его за валюту и не выезжая за границу. Для этого достаточно было выиграть в одну из самых необычных лотерей того времени.

Речь идет о «Международной лотерее солидарности журналистов». Она считалась одной из самых привлекательных в СССР благодаря необычному призовому фонду. Помимо привычных советским гражданам автомобилей — «Запорожца», «Москвича» и «Волги» — участники могли выиграть и настоящие иномарки.

Главной особенностью лотереи были автомобили, выпускавшиеся в социалистических странах. Среди призов встречались Skoda, Trabant и Wartburg. Эти машины были большой редкостью на советских дорогах, поэтому многие мечтали стать их владельцами.

Интересно, что заменить автомобиль денежной выплатой было невозможно. Организаторы не предусматривали такой возможности — победитель получал именно машину. Впрочем, в те годы мало кто отказался бы от столь ценного приза, ведь собственный автомобиль, а тем более иностранного производства, считался настоящей удачей.