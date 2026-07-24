Народные приметы и поверья на 25 июля

В православии вспоминают святых мучеников Прокла и Илария. В начале второго века правитель Максим приказал схватить Прокла, исповедующего христианство. Но Прокл остался верен своей вере. Мученика заставили бежать за колесницей правителя, дорогой он молился, чтобы Господь остановил колесницу. И повозка вскоре встала, сидевший правитель окаменел. И оставался таким до тех пор, пока, по требованию мученика, не написал своей рукой, что исповедует Христа. Максим приказал убить за это Прокла. По дороге на казнь он встретил своего племянника Илария, также христианина, - их казнили вдвоем. После этого христиане похоронили мучеников в одной могиле.

В народном календаре - день Прокла Плакальщика. "Слезами" называли большую росу, которая сейчас часто бывала: "На Прокла поле от росы промокло". Верили, что такая роса может погубить урожай, поэтому все работы на полях ускоряли.

А саму росу в этот день считали целебной: ее собирали, ей умывались, протирали глаза, чтобы лучше видеть. Она же была отличным средством от бессонницы, для этого на пропитанных росой тканях спали. Росу собирали, чтобы смыть порчу и сглаз в доме: для этого ей обрызгивали все углы.

Плохой приметой было купаться одиноким в водоемах. Это сулило скорые болезни.

Не давали в этот день денег в долг, так как это вело к нищете.

Не подавали к столу сахар, чтобы не быть обманутым.

Запрещено было желать кому-то зла, плохое могло случиться и с тем, кто наговаривал.

Утром открывали настежь окна, даже если шел дождь. Считалось, что так можно улучшить атмосферу в доме.

Если утром много росы или туман, то день будет ясным и солнечным, остаток лета - жарким. Нет росы - скоро пойдет дождь. В этот день стоит тепло, теплой будет и осень. Дождь с утра - осень ожидается мокрая и холодная. А если поливает целый день - зима будет снежной.

Кстати

В этот день именины отмечают Арсении, Гавриилы, Григории, Ефимы, Иваны, Михаилы, Симоны, Федоры, Яны, Вероники и Марии.