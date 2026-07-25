Зачем русская императрица приказала замуровать живых людей в Ледяном доме

Если спросить любого человека, хоть немного знакомого с отечественной историей, о самом жестоком развлечении эпохи дворцовых переворотов, ответ будет однозначным: Ледяной дом Анны Иоанновны. В массовом сознании намертво отпечаталась жуткая картина: обезумевшая от скуки императрица приказывает заживо замуровать в ледяном дворце опального князя и его жену-шутиху, оставив их умирать мучительной смертью от переохлаждения на ледяном ложе.

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Но парадокс заключается в том, что эта леденящая душу история в том виде, в каком мы ее знаем — это грандиозная историческая мистификация. Никакого приказа «замуровать насмерть» не существовало. Никто в Ледяном доме не замерз. И строился этот сверкающий дворец вовсе не для садистской расправы. Реальная подоплека этого исторического эпизода гораздо сложнее, циничнее и глубже, чем романтические выдумки беллетристов XIX века.

Жертвы литературы: откуда взялся миф о «ледяной могиле»

Представление о Ледяном доме как об изощренной камере пыток сформировалось не по горячим следам событий, а век спустя. Главным виновником подмены исторических фактов стал писатель Иван Лажечников, опубликовавший в 1835 году роман «Ледяной дом». В угоду романтической драме он превратил политический фарс в трагедию, а шутовскую свадьбу — в изощренную казнь.

Историография долгое время шла на поводу у литературы. Эпоха Анны Иоанновны (пресловутая «бироновщина») традиционно описывалась как темное, кровавое время засилья иностранцев, где самодурство монархини не знало границ. Однако массив архивных документов, рассекреченных и заново оцифрованных Российским государственным историческим архивом (РГИА) в последние годы, показывает иную картину. Анна Иоанновна была прагматичным и жестким политиком. Ее дворцовые увеселения, какими бы дикими они ни казались современному человеку, всегда имели строгий политический расчет.

Анатомия унижения: за что наказывали князя Голицына

Чтобы понять, зачем людей заперли в ледяной спальне, нужно разобраться, кем они были. Главный герой «торжества» — Михаил Алексеевич Голицын. Представитель древнейшего княжеского рода, Рюрикович, внук фаворита царевны Софьи. Его вина перед короной заключалась не в заговоре, а в вероотступничестве. Находясь за границей, Голицын тайно женился на итальянке и принял католичество.

В России XVIII века, где православие было краеугольным камнем государственной легитимности, переход представителя высшей аристократии в католицизм приравнивался к государственной измене. По законам того времени Голицына ждала плаха или вечная каторга.

Но императрица принимает парадоксальное решение. Она не казнит князя, а превращает его в придворного шута. Ему дают унизительное прозвище «Квасник» (в его обязанности входило подавать императрице квас) и заставляют прислуживать при дворе.

Здесь мы сталкиваемся с важнейшим концептом абсолютизма: политической смертью, которая страшнее физической. Анна Иоанновна уничтожала не человека, она уничтожала его статус.

Публичное унижение Рюриковича было мощнейшим сигналом всей старой аристократии — власть императрицы абсолютна, перед ней никто не имеет привилегий.

Женитьба 50-летнего Голицына на придворной калмычке Авдотье Бужениновой (которой, по разным данным, было около 30 лет) стала финальным актом этого политического спектакля.

Ледяной дом как триумф русской науки

Сводить строительство Ледяного дома исключительно к декорации для шутовской свадьбы — значит не видеть исторического масштаба события.

В 1739 году Россия победоносно завершила тяжелейшую войну с Османской империей. Был подписан Белградский мир. Зима 1739-1740 годов выдалась аномально холодной по всей Европе, температура в Петербурге опускалась ниже 30 градусов. И Анна Иоанновна решает отпраздновать победу, совместив геополитический триумф с триумфом над самой природой.

Ледяной дом был не просто прихотью, это был грандиозный научный проект Петербургской Академии наук. К его созданию привлекли академика Георга Вольфганга Крафтта — выдающегося физика и математика того времени. Дворец длиной в 16 метров и высотой в 6 метров собирали из идеально ровных ледяных блоков, которые скрепляли водой.

Это была выставка передовых технологий Просвещения. В доме находились ледяные часы с настоящим механизмом, ледяные дрова, которые обмазывали нефтью и поджигали, ледяные дельфины, извергавшие огонь. Перед домом стояли шесть ледяных пушек и мортира, из которых произвели реальные выстрелы железными ядрами (зарядив их минимальным количеством пороха).

Поразительный контраст XVIII века: высочайшая наука Академии служила обрамлением для диковатого средневекового развлечения — свадьбы шутов. В этом парадоксе кроется истинный дух эпохи Анны Иоанновны, где просвещение и деспотизм шли рука об руку.

Что произошло в брачную ночь на самом деле?

6 февраля 1740 года состоялось грандиозное шествие. В нем участвовали представители более ста народностей Российской империи в национальных костюмах — от чукчей до татар. Это тоже был имперский месседж: демонстрация бескрайних просторов и богатства страны, подвластной короне. Голицына и Буженинову везли в железной клетке на слоне.

Вечером, после обильного пира, новобрачных действительно заперли в Ледяном доме. И вот здесь начинается зона мифотворчества.

Популярная легенда гласит, что к дверям приставили стражу, чтобы не выпустить их до утра, и только благодаря хитрости Авдотьи Бужениновой, которая якобы выменяла у охранника овчинный тулуп за жемчужное ожерелье, им удалось не замерзнуть насмерть.

Академическая история сегодня отвергает версию о спланированном убийстве. Как отмечают специалисты в области культуры XVIII века, цель императрицы состояла не в том, чтобы наутро вынести из дома два окоченевших трупа. Это испортило бы весь праздник. Смысл заключался в крайнем унижении, в насмешке, а не в физическом уничтожении.

Во-первых, лед обладает отличными теплоизоляционными свойствами (принцип иглу). Да, спать на ледяной кровати было холодно, но внутри дома температура была значительно выше, чем на пронизывающем невском ветру. Во-вторых, как зафиксировано в архивах, новобрачным выдали теплую одежду — никто не отправлял их туда голыми. В-третьих, охрана стояла не для того, чтобы обречь их на смерть, а для того, чтобы они не покинули свой «свадебный чертог» до рассвета и довели акт унижения до конца.

Они не замерзли и не умерли от переохлаждения в ту ночь. Доказательства этого неопровержимы и прозаичны. Судьба «жертв» сложилась иначе, чем рисует массовая культура. Анна Иоанновна скончалась осенью того же 1740 года. С ее смертью закончилась и карьера Голицына в качестве шута. Правительница Анна Леопольдовна вернула князю часть конфискованных имений и восстановила его в правах. Михаил Голицын удалился в свое подмосковное имение Архангельское. Авдотья Буженинова благополучно родила ему двоих сыновей (один из которых, Андрей, дослужился до майора). Сама Авдотья скончалась через два года после Ледяного дома — в 1742 году, но причиной стала не простуда, полученная в ледяной спальне, а последствия тяжелых родов, что было обычным делом для того времени. Князь Голицын пережил свою императрицу-мучительницу на долгих 35 лет, женился в четвертый раз и скончался в глубокой старости.

Театр жестокости и государственной власти

Почему миф о жестоком замуровывании оказался таким живучим? Потому что он идеально укладывается в удобную парадигму восприятия прошлого. Нам психологически комфортно считать людей XVIII века кровожадными варварами, а самодержавие — машиной для бессмысленных убийств.

Однако реальная история всегда прагматичнее. Запирая живых людей в Ледяном доме, Анна Иоанновна не была одержима маниакальной жаждой крови. Она была искусным политическим режиссером. Этот акт был блестяще продуманной пиар-кампанией своего времени.

Ледяной дом был воплощением имперской идеи в кристально чистом виде. Императрица продемонстрировала Европе, что Россия может подчинить себе науку и стихию. А своей элите она показала, что перед лицом самодержавной власти любой, даже самый знатный князь крови, может быть превращен в ничтожество, брошенное на ледяную кровать по мановению царственной руки. Это был урок покорности, в котором холод проникал не столько под кожу шутов, сколько в умы петербургской аристократии. И, судя по тому, что за время правления Анны Иоанновны не произошло ни одного успешного бунта аристократов, этот ледяной урок был усвоен блестяще.