Правда ли, что торговля алкоголем приносила СССР 50% бюджета

Алкогольная продукция была весомой статьей пополнения советского бюджета. В отдельных публикациях фигурируют данные, согласно которым спиртное составляло чуть ли не 50% всех доходов государственной казны СССР. Попробуем разобраться, так ли это на самом деле.

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Запретить нельзя

Власти в стране только что победившего социализма решили покончить со всеми пережитками капитализма, в том числе и с алкоголем. Большевик должен быть всегда трезвым! С особым рвением закрывали вино-водочные заводы, проводили рейды по торговым точкам, изымая спиртное. Первые годы это имело успех: иностранцы, посещавшие Россию, отмечали, что русские – самая непьющая в Европе нация.

Но очень скоро крайности были признаны неоправданными. В начале 1920-х все ограничения сняли и ввели государственную монополию на производство и продажу алкоголя, так же был возвращен алкогольный акциз. Этиловый спирт, как и в царское время, стал важным источником пополнения казны.

Председатель Экспертного совета по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта Михаил Блинов в статье «История водочного акциза в России» пишет, что в годы НЭПа акцизный налог на алкогольные напитки обеспечивал до 14% всех доходов страны.

В середине 1930-х, несмотря на антиалкогольную пропаганду, в СССР резко возрастает производство водки. В этот период выпуск и реализация алкогольной продукции претерпевают серьезные изменения: строится целый ряд ликероводочных заводов, к 1940-му году магазинов, продающих винно-водочные изделия, в стране насчитывается едва ли не больше, чем точек, торгующих мясомолочной продукцией.

В период войны производство этилового спирта по понятным причинам сокращается, однако в послевоенное время советская алкогольная промышленность начала быстро наверстывать упущенное. Увеличились и объемы потребления спиртного. В эпоху брежневского застоя алкоголизм приобрел характер настоящей эпидемии.

Много производим, охотно пьем

Юбилейный статистический ежегодник «Народное хозяйство СССР 1922-1982 гг.» наглядно демонстрирует темпы роста производства и потребления алкогольной продукции населением Советского Союза. Особенно высокими были показатели в одном из самых благополучных для страны годов — 1980-м.

За этот тучный год было выпущено: 295 млн декалитров (1 декалитр – 10 литров) водки и ликероводочных изделий, 323 млн декалитров виноградных вин, 149 млн декалитров плодово-ягодных вин, 9,4 млн декалитров коньяка, 613 млн декалитров пива и 178 млн бутылок шампанского.

Неужели советские граждане так много пили? Все относительно. Если взять структуру расходов семей рабочего или служащего за 1980 год, то, согласно все тому же ежегоднику, траты на алкоголь в среднем составляли 3,1% от всех расходов семейного бюджета, семьи колхозников покупали больше спиртного – их усредненные траты приближались к 4,3%.

Что касается данных о потреблении алкоголя, то в 1980 году на душу советского населения приходилось в среднем 8,7 литров горячительных напитков. Для сравнения, в ФРГ за этот год на душу каждого немца употребили 10 литров алкоголя, в Италии – 13,9. Однако нужно иметь в виду, что в Советском Союзе 56% от всего потребленного спиртного приходилось на долю водки, в то время как немцы предпочитали пиво, а итальянцы – вино.

Прибыльный бизнес

С 1960-х по начало 1980-х цены на водку в СССР неоднократно повышались, в то время как объемы ее выпуска не снижались, что приносило казне немалые дивиденды.

В целом реализация спиртного для государства дело довольно прибыльное, особенно если оно контролирует весь процесс его производства и реализации. Доходность обеспечивает существенная разница между себестоимостью изготовления спирта и его рыночной ценой. К примеру, если бутылка водки «Экстра» в СССР стоила 4 рубля 12 коп., то производство 1 литра спирта обходилось казне в 7 коп. (в полулитровой бутылке водки около 200 миллилитров этанола).

Блинов в «Истории водочного акциза в России» отмечает, что «70–80% от розничной цены должно было изыматься в бюджет по месту нахождения промышленных предприятий на третий день по совершении оборота». Таким образом, прибыль государства зачастую превышала доходность других участников «алкогольного процесса».

Важно отметить, что в 1930 году в СССР произошла замена акцизов налогом с оборота (он действовал вплоть до 1992 года), который составлял до 87% общих поступлений в бюджет от реализации алкогольной продукции, меньшая часть доходов складывалась из прибыли от производства этанола и от пошлин на импорт спиртного.

Цифры и реальность

Наиболее устойчивым периодом пополнения советского бюджета доходами от реализации алкоголя были годы, предшествовавшие антиалкогольной кампании – с 1980 по 1985 год. Так, согласно отчету, предоставленному заместителем директора Института экономики переходного периода Сергеем Синельниковым Егору Гайдару, поступления налога с оборота алкогольной продукции за 1985 год составили 33,3 млрд. рублей (примерно 4,3% ВВП страны).

Если мы к этому добавим гипотетические 4,9 млрд. рублей (этих данных нет в статистических справках, ориентируемся на приблизительные 13% прибыли от реализации государством этилового спирта и пошлин на импорт), то получим общие поступления от оборота алкогольной продукции в бюджет в размере 38,2 млрд. рублей. Учитывая, что бюджет СССР за 1985 год – 372,6 млрд. рублей, то доходность от алкоголя составила 10,2% от всех налоговых отчислений в казну.

В 1986 году дали о себе знать первые результаты антиалкогольной кампании: производство ликероводочной и винодельческой продукции по сравнению с 1985 годом сократилось на 35%, в первом полугодии 1987 года еще на 6%. Неуклонно падала и доходная статья бюджета от оборота алкогольной продукции, опустившись ниже планки 8%.

Впрочем, косвенно советская экономика выиграла, так как в результате мер, принятых по борьбе с пьянством и алкоголизмом, по официальным данным на 32% сократилась смертность среди трудоспособного населения. Однако в еще большем выигрыше остались спекулянты, которые только в 1988 году на продаже спиртного по завышенным ценам в общей сложности заработали порядка 33 млрд. рублей.

Цифра «50% бюджета» — миф. Даже в самые «пьяные» годы алкоголь давал не более 10–14% доходов казны. Однако этих денег было достаточно, чтобы государство держало производство спиртного под жестким контролем и не спешило отказываться от «народного» налога. Парадокс в том, что борьба с пьянством, начатая в 1985 году, не только сократила доходы бюджета, но и создала новый — теневой — рынок, на котором спекулянты зарабатывали столько же, сколько государство теряло. Так что вопрос о том, кто в итоге выиграл от «сухого закона» Горбачева, остается открытым.