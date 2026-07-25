Как прощались в июле 1980 года с Владимиром Высоцким в Москве

42 прожитых года, 600 песен, более 20 театральных ролей, более 30 ролей в кино, 8 радиоспектаклей, собрание сочинений в 4 томах, куда вошли его проза и стихи, - Владимир Высоцкий был одним из самых известных, значимых и уважаемых персон ХХ века. Да и нынешнего - ХХI - тоже! Благодаря песням, фильмам с его участием, которые мы по-прежнему любим, аудиосказке "Алиса в стране чудес", да и премии "Своя колея", которой ежегодно награждают тех, кто делает добрые дела, кого-то спасает, помогает, совершает славные и бескорыстные поступки, конечно же, тоже.

Как Высоцкий успел так много?

Понятно, что талант, волевой характер, умение сосредоточиться и работать в любых условиях. Сцена из фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой", где Владимир Высоцкий (в исполнении актера Сергея Безрукова) пишет стихи на чудом оказавшейся под рукой пачке сигарет (другой бумаги не нашлось), - типичный, подсмотренный момент его чрезвычайно насыщенной событиями, эмоциями и неравнодушием жизни. Может, и поэтому тоже он прожил так мало, всего 42…

Сын Владимира Семеновича Никита Высоцкий рассказывал однажды музыкальному обозревателю "РГ", как он с братом приехал поздравить отца с днем рождения. Привезли с собой торт. Отец усадил их за стол. Но постоянно звонил телефон, говорили о каких-то делах, в квартиру приходили друзья Высоцкого, которые в итоге и съели почти весь торт. А самому отцу и двум его сыновьями почти ничего не оставили. Да и сам Владимир Семенович потом куда-то умчался.

"Друзья и были его главной семьей", - вспоминал Никита Владимирович в "РГ".

Самый долгий концерт

Фото: РИА Новости

Да, Высоцкий был очень неравнодушным, эмоциональным и искренним человеком, готовым, если находилось время, общаться со своими поклонниками, которые подходили к нему после концертов. Благодарили, спрашивали, рассказывали про себя. Не оттого ли тоже среди героев его песен появляются то летчики, то альпинисты, то спортсмены, то солдаты-герои, то шоферы, то прыгуны в высоту… А однажды он пел на Севере для старателей, приехавших послушать его концерт за много километров по бездорожью, четыре часа, ведь многие из-за плохих дорог опоздали и очень расстроились.

И потому тоже на прощании с Владимиром Высоцким у Театра на Таганке 28 июля вся площадь и окрестные улицы были полны людей. По данным МВД, их пришло 108 тысяч человек. А очередь для того, чтобы попрощаться с актером, бардом и поэтом, растянулась на десять километров…