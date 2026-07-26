Какие суперспособности бывают у людей в реальной жизни

Человеку всегда хотелось обладать большими способностями, чем дано от природы. Оказывается, одни сверхлюди всегда жили среди нас, а другие только притворялись такими.

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У вполне обычных людей встречаются способности, которые выглядят почти сверхъестественно.

Вкус слова

Врач-терапевт и популяризатор доказательной медицины Алексей Водовозов говорит, что примерно каждый четвертый человек относится к так называемым супердегустаторам — людям, которые особенно чутко воспринимают вкус. Еще около четырех процентов людей имеют ту или иную форму синестезии, например видят буквы, числа или музыку окрашенными. Полтора-два процента испытывают «зеркальное прикосновение», буквально ощущая на своем теле то, к чему прикасаются к другому человеку.

Абсолютный слух встречается у 0,01 процента населения, заметно чаще — у рано начавших обучение музыке и носителей тональных языков, — говорит Водовозов. — Еще реже обнаруживается феноменальная автобиографическая память: специалисты изучили лишь около сотни таких людей. Врожденная нечувствительность к боли встречается реже, чем у одного человека на миллион. Это практически весь набор, где есть хоть какая-то научная составляющая, хотя есть и сотые доли процента на суперредкие или неизученные случаи.

От папы досталось

Суперспособности передаются по наследству.

Супердегустация во многом связана с обычными наследуемыми вариантами вкусового рецептора TAS2R38 и числом грибовидных сосочков языка, — продолжает он. — Это не редкая и уж точно не патологическая мутация, а вполне нормальная генетическая вариабельность. Синестезия, включая зеркально-тактильную, обычно представляет собой врожденную или формирующуюся в раннем возрасте особенность организации сенсорных сетей мозга: наследственная составляющая есть, но единственного «гена синестезии» не найдено, а конкретные ассоциации с буквами, цифрами и цветами могут формироваться в процессе обучения.

Однако, говоря о нечувствительности к боли, Алексей Водовозов замечает, что подобное часто вызывают редкими вариантами отдельных генов, например SCN9A, SCN11A или NTRK1. Это не безобидная особенность, а тяжелое заболевание с высоким риском получения самых различных травм и преждевременной смерти, а вовсе не полезная суперспособность, — подчеркивает он.

На высоте

Стать обладателем суперспособности можно при определенных обстоятельствах.

Можете сесть в самолет и получить временную звуко-вкусовую синестезию, — уверяет Водовозов. — Из-за постоянного раздражения слухового анализатора монотонным шумом двигателя немного изменяются ощущения, связанные со вкусом умами (так называемый мясной вкус). Первый будет казаться более ярким, второй — более пресным. Даже томатный сок и мясные блюда на высоте кажутся более вкусными, а сладкие соки и десерты — чуть менее приятными. Кроме того, можно развить способности — слух, голос, чувство ритма. Но искусственно синестезию, экстраординарную автобиографическую память или суперсилу не сформировать даже у взрослых. Причины экстраординарной автобиографической памяти пока не установлены, но известной мутации, с ней связанной, нет.

Мифы и реальность

Там, где есть что-то загадочное, появляются мифы.

Самые живучие мифы связаны не столько с реальными редкими особенностями, сколько с их сильным преувеличением, — объясняет Алексей Водовозов. — К примеру, абсолютный слух означает не музыкальную гениальность, это лишь способность узнавать ноты без эталона, которая не гарантирует ни слуховой точности, ни композиторского таланта. Убедительных доказательств такой способности у взрослых нет. Даже феноменальная память обычно основана на стратегиях, тренировке и узкой специализации. То, что абсолютный слух означает музыкальную гениальность, — это лишь мифология.

Еще один миф — что фотографическая память позволяет навсегда запомнить страницу как снимок. Убедительных доказательств такой способности у взрослых нет.

Дар или проклятие?

Водовозов говорит, что ему приходилось встречать особенных людей. И он не берется сказать, что «дар» делает жизнь ее обладателя легче.

Когда человек с абсолютным слухом работает звукорежиссером — это здорово, — объясняет эксперт, — хорошо всем и со всех сторон. Супердегустатор работает просто дегустатором — тоже удачное стечение обстоятельств. А синестетам сложнее, им негде применить свой навык. В своей практике врач не сталкивался с теми, кто считал себя трансценсами.

Научный подход

В СССР экстраординарные способности людей изучали специально, — замечает Водовозов. — Еще Владимир Бехтерев и Леонид Васильев ставили опыты по «мысленному внушению», а в 1959 году Васильев организовал лабораторию при Ленинградском государственном университете. Позднее в разных институтах и научных обществах изучали телепатию, психокинез, биоинформацию, необычную чувствительность и предполагаемое дистанционное воздействие на живые организмы. Самым известным объектом была Нинель Кулагина, якобы передвигавшая предметы без прикосновения.

Противостояние

Холодная война создала своеобразную петлю страха: американцы изучали советские сообщения, опасаясь отстать, у нас следили за американскими программами. Рассекреченные документы ЦРУ подтверждают интерес разведки, но в основном пересказывали советские заявления, а не удостоверяли их истинность.

Надежных свидетельств, что там нашли работающую телепатию, телекинез или другое «пси-оружие», нет, — продолжает Водовозов. — Сенсационные демонстрации, в том числе разошедшиеся в виде роликов, обычно проводились при недостаточном контроле: участники заранее готовились, экспериментаторы знали ожидаемый результат, не исключались подсказки, движение воздуха и прочие искажающие факторы. Главное — эффекты не удалось независимо и устойчиво воспроизвести в контролируемых экспериментах.

…В завершение беседы я поинтересовалась у Алексея Водовозова, какой суперспособностью хотел бы обладать лично он.