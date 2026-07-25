Народные поверья и приметы на 26 июля

В православии отмечают Собор Архангела Гавриила. Считается, что архангел открывает тайное знание Бога. Так, в Ветхом Завете через архангела Гавриила открываются тайны пророку Даниилу. Он же вдохновлял пророка Моисея, являлся к праведному Захарии и рассказывал о будущем рождении у него сына Иоанна (Крестителя), он же приходил к Деве Марии и возвещает ей благую весть.

Считается, что архангел Гавриил предупреждал Иосифа о замыслах Ирода и укреплял дух Иисуса в Гефсиманском саду, и охранял Богородицу. Дата 26 июля связана с тем, что в этот день прошло освещение храма в Константинополе, воздвигнутого в честь архангела Гавриила.

В народном календаре это Гавриилов день, или день Гаврилы. Связывали его с началом жатвы и даже придумали присказку: "Архангел Гавриил на хлебное поле ступил". Хозяйки пекли хлеб в форме колоса. Этот ритуальный хлеб съедали, а крошки отдавали птицам. Нельзя было жадничать, так как навсегда можно было лишиться достатка. Запрещено было рассказывать о сновидениях, иначе больше сны сниться не будут.

Плохой приметой было трижды споткнуться о порог, считалось, что это приведет к неприятностям. Увидели в доме бабочку - жди скорую удачу. Не ходили в баню, чтобы не "смыть" удачу.

Если день был ясным, то и осень жди сухой. Дождь идет, плохой урожай несет. Обилие мошкары вечером говорит о большом урожае грибов в лесу. Ласточки низко летают, долго будет стоять тепло в сентябре.

Кстати, в этот день отмечают именины Антоны, Гавриилы, Степаны, Юлианы и Сары.