Император Николай I приложил руку к убийству Лермонтова?

Приближается день памяти Михаила Юрьевича Лермонтова, погибшего на дуэли 15 июля 1841 года (27.07 по новому стилю). К скорбной дате «МК» готовит обстоятельное интервью с литературоведом, кандидатом филологических наук Михаилом Львовичем Вольпе, решившим опровергнуть в том числе «теорию заговора», связанную с именем классика.

Так, наш собеседник констатировал, что пытливые умы не удовлетворяются лежащими на поверхности фактами. Любители конспирологии склонны подменять реальность

собственными придумками. И в наши дни кто-то верит, что Лермонтов был убит в результате инспирированного императором заговора, что Мартынов был исполнителем воли монарха или еще хлеще – что на месте поединка в кустах на соседней скале прятался наемный «киллер».

«Подобные нелепости чрезвычайно живучи. Приписываемый Николаю I отклик на смерть поэта («Собаке собачья смерть», в другом варианте: «Туда ему и дорога») серьезными лермонтоведами не признаются» - говорит Вольпе.

И продолжает: